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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Авторский пост
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потому-что водку не запивавют, а закусывают.
коктейли - это дело другое...
P.S.пиво хорошее было