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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
16 июля 2021 23:17
Метки: Юмор   прикол   пятница   
1328
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Метки: Юмор   прикол   пятница   
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13  комментариев
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20k
Андрей Иванов 9 часов назад
Самое сложное в жизни мужчины - чтоб эти бабы никогда не встретились
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11k
Вася 3 часа назад
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5k
schmubu 7 часов назад
запивать водку томатным соком - очень популярный метод, но на самом деле, это, конечно, варварство.
потому-что водку не запивавют, а закусывают.
коктейли - это дело другое...
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8k
Cornho 7 часов назад
"Если б было море пива, я б дельфином стал красивым"


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20k
Андрей Иванов 8 часов назад
Есть мнение
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1k
DanzelBanzel 8 часов назад
Бедные монахи,вот это они дристали небось,был случай у меня два дня ничего не ел только пиво не переводилось,так с желудком беда была,попой писял
P.S.пиво хорошее было
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159
etheral 9 часов назад
Запоздал ты с постом, уже отходнях субботний начался.
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5k
Свирепый Бамбр 9 часов назад
Халк ссать!
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emporio_ss 9 часов назад
ЛЕТНЯЯ МЕЧТА
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