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Юмор на конец рабочей недели

Юмор на конец рабочей недели (34 фото)

Автор:
16 июля 2021 08:06
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки с надписями   мемы.   
1487
34
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Подборка весёлых картинок с надписями.

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Метки: Юмор   картинки с надписями   мемы.   
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20  комментариев
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1k
Йожык 2 часа назад
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А так же лунный календарь тыгыдыка
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14k
Alex 10 минут назад
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Там уже и мячик поиграться есть...
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14k
Alex 13 минут назад
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"В магазин за гречкой" заиграло новыми красками!
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14k
Alex 14 минут назад
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Да тут клепки а не клей
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8k
Самка Хорька 43 минуты назад
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Это мои коты, когда я встаю ночью попить воды.
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8k
Самка Хорька 51 минуту назад
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Народ ещё с прошлого марта гречку не допил)))
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8k
Самка Хорька 56 минут назад
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Считают, сколько чего надо))
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55k
Андрей Час назад
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- Доктор, как обстоит моё дело?
- Даагой мой, об "стоит" тепей не может быть и йечи!
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2k
lekha-fil 2 часа назад
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Дебил.
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55k
Андрей 2 часа назад
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Таня поедет на море,
Поедут и Саня с Илюхой,
А я никуда не поеду...
... если только кукухой.
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40k
Raush 2 часа назад
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Причем есть шашки противника надо по-настоящему...
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40k
Raush 2 часа назад
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Свежо питание, да серится с трудом...
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40k
Raush 2 часа назад
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Бл... вот вы прививочники смешные... Почему если я не хочу делать прививку, то я обязательно думаю о чипировании? Я, например, не хочу делать прививку, потому что не вижу смысла в сезонных прививках от вируса, который мутирует (если верить СМИ) каждые несколько месяцев. Не стоит смешивать все теории заговора в одну. Хотя говорил, говорю и буду говорить: Теория заговора, как правило имеет разиональное зерно, погребенное под огормным слоем мифов и сказок. Так вот считаю людей, не верящих в эти теории, людьми "близкими" и не способными видеть дальше своего носа.
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
Хоспадя...как же мне хочется так сделать с директором! Как же меня все задолбало((((
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