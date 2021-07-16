Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления?

35 безумно дорогих ошибок и катастроф, на которые даже смотреть больно

15 обычных снимков, над которыми поработали гениальные фотошоперы

Кто за вакциной по утрам - тот поступает мудро...

Гифки

Серферша поймала волну

В Одессе чеченцы устроили стрельбу посреди дороги и тут же были...

"Если бы не я, то у меня все получилось". Самый ироничный пост на...

Не самая удачная попытка пожарить мясо

Почему у канистры три ручки

15 жизненных СМС-приколов обо всем

"Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти...

Удивительные факты о нашей планете, переданных с помощью карт

Не выкарабкался: умер Петр Мамонов

Калейдоскоп весёлого настроения

"Таких убивать надо": "яжотец" решил отомстить за сына,...

Власти Германии ответили на просьбу жителей омской деревни о...

Тотальненько: жадность, перешедшая на новый уровень