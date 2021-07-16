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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Попытка исцелить ребенка–рахитика путем протаскивания через полость в "целебном дереве", Швеция, 1918 год
4.
Делегация американских пионеров, которые присутствовали на первом международном пионерском съезде в Москве, 1929 г.
5.
Капитаны женских сборных по футболу Англии и Франции приветствуют друг друга перед началом матча, Лондон, 1925 г.
6.
Оживленная торговля в хлебном отделе гастронома № 2 в первые дни после отмены продовольственных карточек, 1947 г.
7.
Та самая Антилопа-Гну! Гоночный автомобиль фирмы Лоррен-Дитрих. Первая Международная автомобильная выставка в Михайловском манеже, 1907 год
8.
Глэдис Рой, которая любит делать необычные вещи с самолетами, еще к тому же любит играть в теннис.
Иван Унгер (член "Летающих черных шляп") – ее противник. Фрэнк Томак – пилот, удерживающий самолет на высоте 3000 футов. Единственная проблема в этом матче – попытка подобрать мяч после того, как он отскочил от крыла самолета и упал с высоты несколько тысяч футов.
11.
Москва, , 1925 г. Вид на пересечение трёх улиц: слева Тверская, снизу Моховая, сверху фотографии Охотный ряд. Сейчас здесь частично Манежная площадь, а вместо церкви здание, где размещается Госдума
12.
1928 год: появление самого известного парка Москвы. В 1932 году парку присвоили имя писателя Максима Горького. На протяжении десятилетий Парк Горького является, пожалуй, самым популярным и любимым у москвичей.
14.
Летающий автомобиль ConVairCar Model 118 разработанный в 1947 году американским конструктором Теодором Холлом из Сан-Диего, Калифорния
19.
В 1950 году в США пациенты могли покупать сигареты, находясь прямо на больничной койке. Они могли курить даже в своих палатах.
23.
Ледоколы класса Wind, военно-морского флота США: USS “Burton Island”, USS “Atka” и USS “Glacier” толкают айсберг о весе, и размере которого можно только строить предположения.
25.
Башня линкора "Муцу", поднятая с морского дна. 8 июня 1943 года корабль взорвался в Хиросимском заливе и затонул на глубине
26.
Президент Австрии Вильгельм Миклас осматривает войска своей страны. На снимке итальянские танкетки Carro CU3-33. 1936 год
28.
Знаменитый знак "Голливуд" в Лос Анджелесе в 1923 год, как раз, когда он был только сделан. Раньше знак был "Голливудлэнд". Последние 4 буквы убрали только в 1949 году.
32.
Ледокол «Ермак» спасает броненосец «Генерал–адмирал Апраксин» из ледового плена, 1899 год, Финский залив
35.
Американский автомат разливающий ледяной виски, такие автоматы можно было встретить даже в офисах, 1950 г.
Авторский пост
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