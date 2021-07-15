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Пришел солдат с фронта и усыновил 13 детей-сирот

Пришел солдат с фронта и усыновил 13 детей-сирот (6 фото)

Автор:
15 июля 2021 21:45
Метки: война   герои   история   
384
6

Вчерашний фронтовик, а теперь инвалид войны, вместо того чтобы думать, как выживать в тяжелые военные годы, стал спасать тех, кто не мог помочь себе сам. Маленьких сирот - голодных, больных, измученных. Сегодня имя это человека мало кто помнит, кроме его многочисленных потомков, которые живут по всему постсоветскому пространству.

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Метки: война   герои   история   
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5  комментариев
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13
Андрей Ставр 2 часа назад
Рассказы о настоящих людях в наше время воспринимается как что то не из этого мира.
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28k
MatveiVainrub Час назад
Разве важно кто он по национальности !? Важно то , что он Человек . Если бы автор запилил пост не указывая национальностей было бы лучше .
ОНИ ВСЕ СОВЕТСКИЕ .
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3k
Сергей Час назад
Это подвиг..
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Александр Час назад
Можно только низко поклонится такому человеку.
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