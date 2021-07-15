Пришел солдат с фронта и усыновил 13 детей-сирот

Вчерашний фронтовик, а теперь инвалид войны, вместо того чтобы думать, как выживать в тяжелые военные годы, стал спасать тех, кто не мог помочь себе сам. Маленьких сирот - голодных, больных, измученных. Сегодня имя это человека мало кто помнит, кроме его многочисленных потомков, которые живут по всему постсоветскому пространству.
В 1962 году в СССР на студии «Узбекфильм» был снят художественный фильм «Ты не сирота». В его основу была положена реальная история супругов Шамахмудовых из Ташкента, которые в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы усыновили 16 детей. Это были мальчики и девочки со всего Союза, разных национальностей, которых объединяло одно страшное обстоятельство – они потеряли своих родителей. Сирот эвакуировали в Узбекистан, подальше от войны. Но даже здесь, в «Ташкенте – городе хлебном», детям приходилось в буквальном смысле выживать.
Всего в годы войны в Узбекистане оказались более 300 тысяч детей, в том числе довольно много из блокадного Ленинграда. И семья Шамахмудовых, о которых написаны книги и сняты фильмы, была далеко не единственной, кто взял на воспитание чужих детей.
У героя нашей истории нет памятника, хотя он в 1944 году усыновил 13 сирот. Он еще не имел собственной семьи, но не мог пройти мимо голодных и никому не нужных детей.
Хамит Саматов родился в 1910 году в узбекском городе Каттакурган, в котором сегодня проживает около 80 тысяч человек. Странно, но к началу войны далеко не молодой по среднеазиатским меркам мужчина, еще не был женат. В 1941 он добровольцем ушел на фронт. Воевал под Москвой, участвовал в контрнаступлении под Сталинградом.
Осенью 1943 года в боях по форсированию Днепра в районе Запорожья старшего сержанта Саматова ранило в руку и контузило. Его, потерявшего сознание, нашли две местные жительницы, украинские женщины. Они перевязали солдата и отнесли в медсанбат.
Пуля раздробила кость, левая рука безжизненно висела, воевать Хамит больше не мог. Его демобилизовали и направили обратно в Узбекистан в запасной стрелковый полк. Вернувшись в начале 1944 в родной Каттакурган, вчерашний фронтовик с медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды на груди был поражен количеству голодных детей на улицах. В городе располагались несколько эвакуированных детских домов, но их снабжение осуществлялось по остаточному принципу. Все для фронта, все для Победы…
Едва Хамит сошел с поезда, как его обступили грязные и оборванные мальчики и девочки. Все они просили хлеба. Прямо на вокзале он взял за руку самого младшего и привел его в свой родительский дом. Матери и отцу сказал, что теперь это его ребенок.
К тому времени Саматовы-старшие, отправив на фронт двух сыновей, уже воспитывали у себя мальчика из Иваново, оставшегося без родителей. А потому нисколько не удивились поступку Хамита. Как и тому, что потом сын привел в дом еще 11 сирот.
Хамит Саматов стал отцом для 13 осиротевших детей, еще вчера никому не нужных. Некоторых из них пришлось отправлять в больницы, голодная уличная жизнь подорвала детское здоровье. Почти все дети оказались в Узбекистане в очень раннем возрасте, некоторые не помнили свои настоящие имена, и все говорили на своеобразном суржике – смеси узбекского и русского языков.
Если в семье Шамахмудовых всем детям дали узбекские имена, то в семье Саматовых оставляли родные, если конечно дети их помнили. Самые старшие сохранили свои фамилии. Тот самый мальчик из Иваново забыл свое русское имя, отзывался на узбекское имя Донат, но помнил и не стал менять свою русскую фамилию Клепиков и таковым оставался в жизни.
После войны смогли найти документы и установить настоящие имена и фамилии, а также национальности всех 13 сирот.
Вот они в алфавитном порядке:
Арслан – армянин
Донат – русский
Евгений – белорус, после войны его нашли и забрали родители
Иван – русский, самый старший из усыновленных детей, 15-летнего паренька Хамит забрал к себе, потому что тот, как и он сам, лишился руки, только правой
Карим – узбек
Кирим - татарин
Кучкар (тот самый, которого Хамит привел в дом первым, прямо с вокзала) – туркмен
Лиза – еврейка, у нее после войны нашлись родственники в Польше, которые забрали ребенка к себе
Мирали - узбек
Нормухаммад – таджик, у него нашлись мать и брат, ребенка забрали
Нурбодом - узбечка
Рашид - узбек
Суннат – узбек
Для сравнения в знаменитой семье Шамахмудовых были пятеро узбеков, трое русских, двое татар, двое евреев, молдаванка, казашка, украинка и чуваш.
Больше всего Хамит Саматов боялся, что у его детей не будет матери. Ну, кто захочет стать его женой и взять на себя 12 (на тот момент) детей. Но таковая нашлась. Соседка Саматовых 19-летняя девушка по имени Санобар, помогавшая смотреть за сиротами. Родители молодых обо всем договорились и в 1945 сразу после Победы сыграли свадьбу.
Тринадцатого ребенка, Мирали, супруги усыновили уже вместе. Отец мальчика, работавший вместе с Хамитом, умер, а ребенок остался один.
У Хамита и Санобар родились собственные дети – пять мальчиков и одна девочка. Таким образом, супруги воспитали 19 детей.
В 1982 году мирный подвиг фронтовика Хамита Саматова наконец-то оценили руководители Советского Союза.
Сегодня героя и некоторых из его детей уже нет в живых. Ветеран ушел из жизни в 1988. Но остались его внуки, правнуки, праправнуки.
Несколько лет назад потомки Хамита Саматова, живущие в России, Узбекистане, странах ближнего и дальнего зарубежья, собрались в родном доме своего предка. За столом разместились более 100 человек.
Источник:
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ОНИ ВСЕ СОВЕТСКИЕ .