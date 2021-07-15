Пришел солдат с фронта и усыновил 13 детей-сирот

Пуля раздробила кость, левая рука безжизненно висела, воевать Хамит больше не мог. Его демобилизовали и направили обратно в Узбекистан в запасной стрелковый полк. Вернувшись в начале 1944 в родной Каттакурган, вчерашний фронтовик с медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды на груди был поражен количеству голодных детей на улицах. В городе располагались несколько эвакуированных детских домов, но их снабжение осуществлялось по остаточному принципу. Все для фронта, все для Победы…

Едва Хамит сошел с поезда, как его обступили грязные и оборванные мальчики и девочки. Все они просили хлеба. Прямо на вокзале он взял за руку самого младшего и привел его в свой родительский дом. Матери и отцу сказал, что теперь это его ребенок.

К тому времени Саматовы-старшие, отправив на фронт двух сыновей, уже воспитывали у себя мальчика из Иваново, оставшегося без родителей. А потому нисколько не удивились поступку Хамита. Как и тому, что потом сын привел в дом еще 11 сирот.

Хамит Саматов стал отцом для 13 осиротевших детей, еще вчера никому не нужных. Некоторых из них пришлось отправлять в больницы, голодная уличная жизнь подорвала детское здоровье. Почти все дети оказались в Узбекистане в очень раннем возрасте, некоторые не помнили свои настоящие имена, и все говорили на своеобразном суржике – смеси узбекского и русского языков.

Если в семье Шамахмудовых всем детям дали узбекские имена, то в семье Саматовых оставляли родные, если конечно дети их помнили. Самые старшие сохранили свои фамилии. Тот самый мальчик из Иваново забыл свое русское имя, отзывался на узбекское имя Донат, но помнил и не стал менять свою русскую фамилию Клепиков и таковым оставался в жизни.