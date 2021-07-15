Калейдоскоп весёлого настроения

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Картинки и всяко разно)))
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А хоть кто-нибудь помнит Александра Згуриди? Василия Пескова?
в искусство он играл.
В отсутствие хозяина собака, особенно в малознакомом месте, начинает выть.
Жутко так выть.
Все, весь отель будет на ушах.
Знаю по себе.