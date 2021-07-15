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Калейдоскоп весёлого настроения

Калейдоскоп весёлого настроения (24 фото + 4 видео)

Автор:
15 июля 2021 17:29
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: картинки   позитив   фото   
2381
24
4
Картинки и всяко разно)))

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Метки: картинки   позитив   фото   
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16  комментариев
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18k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Комментарий к фото
"в сунуть" - недостатки нынешнего образования все заметнее
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31k
KiploksAKS 17 минут назад

А хоть кто-нибудь помнит Александра Згуриди? Василия Пескова?
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Комментарий к фото
За исключением укладки асфальта на траву, в цело верно. Чтоб дорожка проходила дальше от здания, чем сейчас. Но может это асфальтная крошка (старый снятый асфальт), тогда вообще сойдёт (хотя и не идеал)
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1k
a_komolow 2 часа назад
Материнский инстинкт не победить!
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27k
АнтонПолднев 3 часа назад
Комментарий к фото
Согласно генеральной линии партии...
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370
Елена Букреева 3 часа назад
Комментарий к фото
Я вижу переписку двух дураков
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370
Елена Букреева 3 часа назад
Комментарий к фото
Фингал нарисовал,
в искусство он играл.
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Комментарий удален. Причина: флуд
11k
55k
Андрей 3 часа назад
Комментарий к фото
Результат - огонь!
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370
Елена Букреева 3 часа назад
Комментарий к фото
В этом и прошлом году мы ездили отдыхать с собакой и жили с ней в гостинице. Обошлось без происшествий. Разве что пёс не пустил горничную, когда та пришла в номер в наше отсутствие.
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18k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Комментарий к фото
хозяин это у собак, для кошек мы скорее ленивая прислуга
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18k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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при чем тут религия?
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78k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Комментарий к фото
Никто не любит пускать с собаками.
В отсутствие хозяина собака, особенно в малознакомом месте, начинает выть.
Жутко так выть.
Все, весь отель будет на ушах.
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