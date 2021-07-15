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17 странных и необычных рентгеновских снимков

17 странных и необычных рентгеновских снимков (18 фото)

Автор:
15 июля 2021 11:25
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вот это ДА   интересные снимки   рентген   рентген животных   рентгеновские снимки   удивительное рядом   
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Рентген - известная практика при посещении врача и стоматолога. Это исследование дает уникальный "вид изнутри" на вещи, невидимые невооруженным глазом. Давайте посмотрим на то, что можно увидеть только с помощью рентгеновских лучей!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   интересные снимки   рентген   рентген животных   рентгеновские снимки   удивительное рядом   
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
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Elena Ki Полчаса назад
Покажите МРТ этих дур с пирсингом языка
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8k
Павел Тарасов Час назад
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