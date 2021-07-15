17 странных и необычных рентгеновских снимков

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Рентген - известная практика при посещении врача и стоматолога. Это исследование дает уникальный "вид изнутри" на вещи, невидимые невооруженным глазом. Давайте посмотрим на то, что можно увидеть только с помощью рентгеновских лучей!
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2. "Так попугаю делают рентген. Птица живая и с ней все хорошо. Процедуру проводил ветеринар, и мы были там, чтобы помочь удержать нашего питомца"
4. "Моя маленькая пациентка согласилась сделать рентген только после того, как я пообещал сделать рентген и ее игрушечному пони"
14. "Зубная фея должна мне много денег. Мне 33 года, и вот мои рентгеновские снимки, на которых видны оставшиеся молочные зубы"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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