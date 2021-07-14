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В этой подборке будут исключительно те мультфильмы, которые сняли в СССР. Вспомнить придётся все приключения Винни-Пуха и побег Дяди Фёдора из дома. Сможете?
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Метки: Мультфильмы СССР СССР Тесты кино мультфильмы тест
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