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Тест: угадайте советский мультфильм по одному кадру

Тест: угадайте советский мультфильм по одному кадру

Автор:
14 июля 2021 12:02
Сообщество : Кино
Метки: Мультфильмы СССР   СССР   Тесты   кино   мультфильмы   тест   
1126
1
В этой подборке будут исключительно те мультфильмы, которые сняли в СССР. Вспомнить придётся все приключения Винни-Пуха и побег Дяди Фёдора из дома. Сможете?
Из какого мультфильма кадр?
Из какого мультфильма кадр?
"Трое из Простоквашино"
"Каникулы в Простоквашино"
"Зима в Простоквашино"
Из какого мультфильма кадр?
Из какого мультфильма кадр?
"Винни-Пух и все, все, все..."
"Винни-Пух идет в гости"
"Винни-Пух и день забот"
Из какого мультфильма кадр?
Из какого мультфильма кадр?
"Маугли: Ракша"
"Маугли: Похищение"
"Маугли: Последняя охота Акелы"
"Маугли: Битва"
"Маугли: Возвращение к людям"
Из какого мультфильма кадр?
Из какого мультфильма кадр?
"Бременские музыканты"
"По следам бременских музыкантов"
Из какого мультфильма кадр?
Из какого мультфильма кадр?
"Снеговик-почтовик"
"Двенадцать месяцев"
"Снежная королева"
"Когда зажигаются ёлки"
Из какого мультфильма кадр?
Из какого мультфильма кадр?
"Малыш и Карлсон"
"Карлсон вернулся"
Из какого мультфильма кадр?
Из какого мультфильма кадр?
"Доктор Айболит"
"Про бегемота который боялся прививок"
"Лиса-строитель"
Из какого мультфильма кадр?
Из какого мультфильма кадр?
"Крокодил Гена"
"Чебурашка"
"Шапокляк"
"Чебурашка идёт в школу"

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Мультфильмы СССР   СССР   Тесты   кино   мультфильмы   тест   
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5  комментариев
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25k
blus Полчаса назад
Угадай фильм по одному фото.
1. Люди в черном
2. Люди в черном-2
3. Люди в черном 3
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101
⛔ Александр ⛔ 7 минут назад
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204k
Барон Мюнхгаузен 18 минут назад
7 из 8.
на Маугли промахнулся...
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6k
ваня панкин Полчаса назад
простой тест... многие советские мультфильмы знаю...
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