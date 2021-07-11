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Период распада

Период распада (40 фото)

Автор:
11 июля 2021 23:19
Метки: 90-е   история   фото   
311
40
Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны
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Метки: 90-е   история   фото   
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5  комментариев
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27k
Антон Час назад
Очень полезная рубрика. Я и очень ненавижу её, за напоминание о тех проклятых днях, но и благодарен, что её публикуете. Люди должны знать, как нынешняя верхушка приходила к власти, и какой бедлам творился (и творится) у людей в голове.
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247
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 43 минуты назад
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14k
albedo 2 часа назад
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36k
Андрей 2 часа назад
Да, мля, весело жилось при демократах-либерастах.
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110
Fisher1979 2 часа назад
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