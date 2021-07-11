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Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны
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Рекламный щит итальянского бренда модной одежды United Colors of Benetton в Москве, январь 1988 г.
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Разделка на металл лёгкого крейсера пр.68-бис Октябрьская Революция на базе Главвторчермета в Ленинграде; 1988 год
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Космонавт, которого недавно пытались уволить из Роскосмоса - Сергей Крикалев знаменит тем, что покинул советскую землю 19 мая 1991 года — и вернулся с орбиты 25 марта 1992 года в совсем другую страну.
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Президент России Борис Ельцин и премьер-министр Канады Брайан Малруни хвастаются своими трофеями после охоты в загородной резиденции Ельцина в Завидово, 7 мая 1993 год
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Сотрудник Можайской женской колонии держит одного из 43 детей, матери которых, отбывают наказание в этой же колонии 1994 год
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Кандидат в президенты Беларуси Александр Лукашенко демонстрирует журналистам порванные брюки, 1994 год
Это произошло после стычек с милицией, когда кандидат в президенты Лукашенко прорывался в Доме правительства в опечатанный кабинет. Охрана здания пробовала его не пустить, но будущий глава государства применил силу
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Российский пограничник в районе погранпоста, недалеко от села Московское в Таджикистане, 15 марта, 1995 год
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Жительница Грозного с кошкой на руках в ожидании эвакуации из зоны боевых действий, февраль 1995 год
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Кандидат на пост Президента РФ Александр Лебедь с супругой Инной идут по московской улице после голосования, июнь 1996 год
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Православный священник болеет за женскую сборную России по баскетболу во время летних Олимпийских игр 1996 г. в Атланте (США), 31 июля 1996 год
Авторский пост
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