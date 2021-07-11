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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (25 фото)

Автор:
11 июля 2021 14:59
Метки: вопросы   находки   ответы   
424
25

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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Александр Иванов Полчаса назад
Уже знаю малолеток, не видевших бухгалтерских счёт, а арифмометр путающих с орудием пыток.
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