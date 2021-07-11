Ответ: "Это старая испанская разновидность табурета под названием "tajuela". Он легкий, поэтому его можно было без труда переносить по дому и на улице, занимаясь различными вещами - от шитья и до доения коровы"

2. "Что это за металлическая конструкция, найденная в Швейцарских Альпах?"