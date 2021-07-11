Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за деревянная конструкция?"
Ответ: "Это старая испанская разновидность табурета под названием "tajuela". Он легкий, поэтому его можно было без труда переносить по дому и на улице, занимаясь различными вещами - от шитья и до доения коровы"
2. "Что это за металлическая конструкция, найденная в Швейцарских Альпах?"
Ответ: "Это снегомер, с помощью которого измеряют количество твердых осадков"
3. "Вот эту вещицу я нашла среди бабушкиной посуды. Что это и для чего?"
Ответ: "Это антикварная сахарница"
4. "Некий старый складной предмет с зеркалом. Кто знает, чем это может быть?"
Ответ: "Это ларингоскоп - медицинское приспособление, с помощью которого проводят обследование гортани"
5. "Я нашел эту штуковину на распродаже. Что это такое?"
Ответ: "Это коробка для специй. Она является частью набора для Хавдалы (еврейская церемония), в который также входят чаша для киддуша и плетенная свеча:"
6. "Что это за бревно с вделанной в него клеткой?"
Ответ: "Это ловушка для горностаев. Такими защищают свои участки фермеры, когда на их животных начинают нападать"
7. "Что это за металлическая штуковина?"
Ответ: "Это основа вот такого набора из бечевки и ножниц:"
8. "Разбирая старые вещи, наткнулся на эту посудину. Для чего она?"
Ответ: "Эта чаша является частью набора для дробления орехов"
9. "Что это за штуковина? Ситечко для чего-то, никак не пойму"
Ответ: "Это старый нож для вскрывания писем. Полное изображение все объяснит:"
10. "Я нашел это в предгорье. Смахивает на какой-то металл и по весу похоже. Чем это может быть?"
Ответ: "Похоже, вы нашли железомарганцевую конкрецию. Они формируются в почве или на дне водоемов, в большей мере состоят из марганца и железа"
11. "Это я нашел в коробке со всякими безделушками. Что это и зачем?"
Ответ: "Это самодельные фишки для игры в маджонг или любую другую игру, где может понадобиться такого рода валюта"
12. "Нашел это на старом выведенном из эксплуатации заводе. Что за предмет?"
Ответ: "Он предназначен для прочистки дымоходов"
13. "Для чего используется эта штуковина с резиновыми наконечниками?"
Ответ: "Старинный рефлекторный молоток. Подобными этому пользуются неврологи при осмотре пациентов"
14. "Будучи в отпуске, попал в старый отель и в номере на столе возле телевизора и телефона, нашел этот замок. Для чего он?"
Ответ: "Над ним не хватает ящика, который закрывался на ключ. Внутри ящика, как правило, хранился пульт от телевизора. Хотите переключать каналы не вставая с кровати - доплатите за пульт отдельно"
15. "Что за чудаковатый предмет? Работает как зажим, но для чего такой нужен?"
Ответ: "Кость на конце бараньей ноги зажимают этим предметом, для того, чтобы за обедом с нее можно было удобно, не пачкая рук срезать куски мяса"
16. "Этот предмет купил мой отец совсем недавно, и я все никак не пойму что это и для чего?"
Ответ: "Это электрический нож для распечатывания сотов. Такими пользуются пчеловоды"
17. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это инструмент используют при изготовлении различных предметов из стекла, когда следует сделать скругление"
18. "Некий инструмент с крюком на одном конце и магнитом на другом. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Подобные инструменты используются при работе с мелкими деталями в труднодоступных местах. К примеру, при ремонте моторов авто. Магнит позволяет достать упавший винтик или нечто иное металлическое"
19. "Что это за кнопка внутри дверного проема, ведущего в ванную. Зачем она там?"
Ответ: "При закрытии двери в комнате включался свет. Старые дома ранее часто были оборудованы такими включателями"
20. "Что это за деревянная штуковина?"
Ответ: "Это дизайнерский подсвечник. На деле он выглядит так:"
Источник:
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