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17 фотографий, которые заставят вас почувствовать себя крошечным муравьём

17 фотографий, которые заставят вас почувствовать себя крошечным муравьём (18 фото)

Автор:
11 июля 2021 12:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Флопра   захватывающие   крошечный   мир   муравей   фауна   человек   
3939
18

В этом посте мы отправимся в мир, где все очень большое, а мы всего лишь крошечные зрители. Вы увидите: огромные искусственные объекты и захватывающих дух представителей флоры и фауны.

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Метки: Флопра   захватывающие   крошечный   мир   муравей   фауна   человек   
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5k
Александр Иванов Час назад
А это портящее центр Самары создание Церетели?
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17k
Robin Hood 2 минуты назад
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2k
Билли Бонс 3 минуты назад
Видел я этот якорь "Нок-Невис", он в музее в Гон-Конге хранится. Кстати, судно было бездарное и убыточное - из-за своих размеров оно не могло проходить через Панамский и Суэцкий каналы и через пролив Ла-Манш. В итоге пытались на нем возить арабскую нефть в штаты вокруг Африки, как понимаете путь не самый близкий. Но в один из таких рейсов в судно засадил ракету иракский истребитель (дело было во время ирано-иракской войны) и оно затонуло. После войны его подняли и кое-как реанимировали, после чего использовали просто как плавучее хранилище, ну а в итоге списали и утилизировали в Индии. Как его якорь попал в Китай я не знаю.
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