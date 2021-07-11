17 фотографий, которые заставят вас почувствовать себя крошечным муравьём

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В этом посте мы отправимся в мир, где все очень большое, а мы всего лишь крошечные зрители. Вы увидите: огромные искусственные объекты и захватывающих дух представителей флоры и фауны.
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Самый большой отдельно стоящий валун "Гигантская скала", высотой с 7 этажный дом, Калифорния
Самый высокий человек в мире, Роберт Уодлоу из Олтона, штат Иллинойс. Его рост составлял 2 метра 72 сантиметра
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