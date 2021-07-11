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«Волшебник Изумрудного города» от Быкова — фильм, который был только в планах

«Волшебник Изумрудного города» от Быкова — фильм, который был только в планах (5 фото)

Автор:
11 июля 2021 11:38
Метки: актеры   интересно   кино   режиссеры   
312
5

Цикл повестей Александра Волкова о Волшебной стране — классика советской детской литературы, любимая несколькими поколениями. Несмотря на то, что первая повесть цикла является «калькой» с «Мудреца из страны Оз» Баума, со второй книги у Волкова пошёл уже полностью авторский материал. Не менее интересный, чем у Баума. И что удивительно, такая замечательная сказочная Вселенная так и не получила достойного экранного воплощения.

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Метки: актеры   интересно   кино   режиссеры   
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4  комментария
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3k
Том Джоуд 3 часа назад
Ну, Владимирский это, как сейчас говорится канон. Это моё личное мнение. Даже Чижиков не сломил)). Хотя тоже гениальный детский художник.
И я думаю, у Быкова не получилось бы. Как и у всех кто пробовал.
Вот если бы сделали полнометражные мультфильмы с рисовкой Владимирского, это был бы "хит". И сценарий, бережно отнесшийся с книгами Волкова.
"Гарри Поттер" моего детства!
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5k
Bjornsson 53 минуты назад
нууу, наверное и хорошо, что не сняли..... Актеры, конечно, подобраны супер,но не для тех времен кино....
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18k
Ego sum qui sum Час назад
Книги потрясающие
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6k
Sterling Malory Archer 3 часа назад
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