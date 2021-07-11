«Волшебник Изумрудного города» от Быкова — фильм, который был только в планах

Кукольный мульсериал «Волшебник Изумрудного города» 70-х — объёмная анимация, пожалуй, не самая подходящая техника для этих историй. Фильм «Волшебник Изумрудного города» (1994), снятый Павлом Арсеновым (режиссёром «Гостьи из будущего») — к сожалению, получился на уровне утренника в детском саду. Современные «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (2017) и «Урфин Джюс возвращается» — совсем уж ни о чём.

Об экранизации сказок Волкова мечтал Ролан Быков. Главная причина, по которой Ролан Антонович так и не решился — лев. Он не видел, как при технических возможностях тех лет сделать достоверного царя зверей. Снимать актёра в роли льва Быков не хотел категорически, и был прав. Это выглядело нелепо как в старом голливудском фильме про страну Оз, так и в позднем фильме Арсенова. Снимать живого льва — сложно и практически неосуществимо. Быков склонялся к варианту с рисованным львом — чтобы было совмещение игрового и анимационного фильма, как в «Марие, Мирабеле»… Но «Госкино» не одобрило, и всё это осталось только в планах. Даже сценарий так и не был написан. Осталась только информация о трёх актёрах, которых Быков планировал снимать. Они отлично подошли бы на эти роли!