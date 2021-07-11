«Волшебник Изумрудного города» от Быкова — фильм, который был только в планах

Цикл повестей Александра Волкова о Волшебной стране — классика советской детской литературы, любимая несколькими поколениями. Несмотря на то, что первая повесть цикла является «калькой» с «Мудреца из страны Оз» Баума, со второй книги у Волкова пошёл уже полностью авторский материал. Не менее интересный, чем у Баума. И что удивительно, такая замечательная сказочная Вселенная так и не получила достойного экранного воплощения.
Кукольный мульсериал «Волшебник Изумрудного города» 70-х — объёмная анимация, пожалуй, не самая подходящая техника для этих историй. Фильм «Волшебник Изумрудного города» (1994), снятый Павлом Арсеновым (режиссёром «Гостьи из будущего») — к сожалению, получился на уровне утренника в детском саду. Современные «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (2017) и «Урфин Джюс возвращается» — совсем уж ни о чём.
Об экранизации сказок Волкова мечтал Ролан Быков. Главная причина, по которой Ролан Антонович так и не решился — лев. Он не видел, как при технических возможностях тех лет сделать достоверного царя зверей. Снимать актёра в роли льва Быков не хотел категорически, и был прав. Это выглядело нелепо как в старом голливудском фильме про страну Оз, так и в позднем фильме Арсенова. Снимать живого льва — сложно и практически неосуществимо. Быков склонялся к варианту с рисованным львом — чтобы было совмещение игрового и анимационного фильма, как в «Марие, Мирабеле»… Но «Госкино» не одобрило, и всё это осталось только в планах. Даже сценарий так и не был написан. Осталась только информация о трёх актёрах, которых Быков планировал снимать. Они отлично подошли бы на эти роли!
В образе Страшилы Ролан Быков видел Евгения Леонова. После того, как я об этом узнал, Страшила стал у меня ассоциироваться исключительно с Евгением Павловичем! И теперь в любых фразах Страшилы хочется слышать неповторимые леоновские интонации! Это было бы стопроцентное попадание!
Гудвина Быков хотел играть сам. Безусловно, эта роль — для него! Он и внешне подходит под описание Гудвина из книги Волкова, и сыграл бы замечательно.
Судя по всему, Быков собирался экранизировать не только первую книгу. Потому что у него был запланирован актёр на роль Урфина Джюса, Ролан Антонович видел только его. Это был Владимир Басов.
С Урфином-Басовым тоже было бы попадание в десятку. Лучше и не придумать!
После смерти Басова в 1987 году Быков к идее не возвращался…
По другим планируемым актёрам у нас данных нет.
Сложно сказать, каким бы получился «Волшебник Изумрудного города» от Быкова. Другие режиссёрские работы Ролана Антоновича в жанре детского кино совсем иного плана — в основном реалистические. Волшебных сказок он практически не снимал (исключение — экспериментально-условный «Айболит-66»). Но человек был талантливый — кто знает, может, получился бы шедевр…
P.S. В сравнительных картинках использованы рисунки Леонида Владимирского — лучшего иллюстратора книг Александра Волкова о Волшебной стране.
Источник:
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И я думаю, у Быкова не получилось бы. Как и у всех кто пробовал.
Вот если бы сделали полнометражные мультфильмы с рисовкой Владимирского, это был бы "хит". И сценарий, бережно отнесшийся с книгами Волкова.
"Гарри Поттер" моего детства!