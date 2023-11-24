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Мигрантка избила следователя на допросе и отняла протокол

Мигрантка избила следователя на допросе и отняла протокол

Автор:
24 ноября 2023 14:11
Метки: Узбекистан   мигранты   преступление   
526
1

Уроженка Узбекистана избила следователя в здании следственной части ГУ МВД по Московской области. Инцидент произошел во вторник днем.

Как стало известно «МК», воинственная гражданка пришла в здание следственной части на улице Коккинаки давать показания по делу о незаконном обороте наркотиков, возбужденному против ее брата.


После окончания беседы с 36-летней женщиной-следователем свидетельница потребовала сделать ей копию протокола.


Когда ей отказали, мигрантка сбросила со стола все предметы, забрала оригинал протокола и несколько раз ударила следователя. Пострадавшей пришлось обратиться к врачу с кровоподтеками и ушибом правой голени. Проводится разбирательство.

Источник:

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Метки: Узбекистан   мигранты   преступление   
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12  комментариев
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1k
thrashbox 3 часа назад
Ну и "свидетельница" теперь присядет, за нападение на представителя власти.
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8k
rutt Час назад
Где видео? Наговаривают на хрупкую Фирузу, следователь сам бился, она в стороне стоял.
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Отказали в выдаче копии протокола? Что эти белые себе позволяют?!
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34k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Соевые менты.Думал дошли уже до дна.А оно вон как.
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19k
Shtoppi 2 часа назад
ну и че теперь? чурку сначала в зону, потом найух из страны или диаспора с мусорами как всегда все откупными порешает?
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2k
Илья 2 часа назад
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10k
MakDag 2 часа назад
Скоро будем смотреть извинения. Следователя.
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−11
Z 3 часа назад
Мастурбеки/чки реально не боятся ничего уже.
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