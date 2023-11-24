Мигрантка избила следователя на допросе и отняла протокол

Как стало известно «МК», воинственная гражданка пришла в здание следственной части на улице Коккинаки давать показания по делу о незаконном обороте наркотиков, возбужденному против ее брата.

После окончания беседы с 36-летней женщиной-следователем свидетельница потребовала сделать ей копию протокола.

Когда ей отказали, мигрантка сбросила со стола все предметы, забрала оригинал протокола и несколько раз ударила следователя. Пострадавшей пришлось обратиться к врачу с кровоподтеками и ушибом правой голени. Проводится разбирательство.