Мигрантка избила следователя на допросе и отняла протокол

Уроженка Узбекистана избила следователя в здании следственной части ГУ МВД по Московской области. Инцидент произошел во вторник днем.
Как стало известно «МК», воинственная гражданка пришла в здание следственной части на улице Коккинаки давать показания по делу о незаконном обороте наркотиков, возбужденному против ее брата.
После окончания беседы с 36-летней женщиной-следователем свидетельница потребовала сделать ей копию протокола.
Когда ей отказали, мигрантка сбросила со стола все предметы, забрала оригинал протокола и несколько раз ударила следователя. Пострадавшей пришлось обратиться к врачу с кровоподтеками и ушибом правой голени. Проводится разбирательство.
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И привезла свою привычку сюда, как это у них обычно и происходит.
у них и дома все хорошо