На школьную банду азербайджанцев из Подмосковья возбуждено уголовное дело

После публикаций СМИ о противоправных действиях этнической группы несовершеннолетних в одной из школ в Красногорске историей заинтересовался подмосковный СК.
Против подростков возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти или унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности или языка.
Подростки устраивают провокации, а недовольным их поведением угрожают физической расправой. Их одноклассники опасаются посещать школу. По данному факту в ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — сообщили в СКР.
В учебном заведении подростки учиняли провокации, а недовольным их поведением угрожали физической расправой. Как подчеркивает ведомство, их одноклассники опасались посещать школу из-за действий банды.
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чемодан-вокзал-аул!
Хотят жить в России, пусть живут как люди, а не как быдло. Сами не умеют - родители пусть научат. В Баку.