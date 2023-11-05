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На школьную банду азербайджанцев из Подмосковья возбуждено уголовное дело

На школьную банду азербайджанцев из Подмосковья возбуждено уголовное дело

Автор:
05 ноября 2023 12:35
Метки: Красногорск   мигранты   преступление   
418
1

После публикаций СМИ о противоправных действиях этнической группы несовершеннолетних в одной из школ в Красногорске историей заинтересовался подмосковный СК.

Против подростков возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти или унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности или языка.


Подростки устраивают провокации, а недовольным их поведением угрожают физической расправой. Их одноклассники опасаются посещать школу. По данному факту в ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — сообщили в СКР.

В учебном заведении подростки учиняли провокации, а недовольным их поведением угрожали физической расправой. Как подчеркивает ведомство, их одноклассники опасались посещать школу из-за действий банды.

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Метки: Красногорск   мигранты   преступление   
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6  комментариев
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315
Кристина 3 часа назад
Выдворять их без права когда-либо вернуться в Россию. Без вариантов. Меня недавно удивил тот факт, что и у нас в Латвии ныне очень много гастарбайтеров из Азербайджана и Таджикистана. На строительстве (точнее реновациях) всего и вся. Они сразу бросаются в глаза своими жилетками, кучкованием на корточках и просто внешним видом. Самое забавное то, что нацистская карательная языковая инспекция их вообще не замечает, когда как местных русскоязычных имеет в хвост и в гриву. Таким образом делаю вывод о том, что они по своему статусу или сорту даже выше нас, чьи предки отсюда...
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6k
alex 19 минут назад
если дружба народов кончилась-ответка должна быть минимум адекватной, а лучше в 3 раза сильнее, чтоб тварям неповадно было в стране, где приютились свои порядки наводить или преступления совершать
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Василий Афиногенов 2 часа назад
а раньше было наоборот...
чемодан-вокзал-аул!
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7k
Echo 3 часа назад
Как забавно они визжат когда [мат] к жопе подводят
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36k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Начал дом убирать - доведи до конца.
Хотят жить в России, пусть живут как люди, а не как быдло. Сами не умеют - родители пусть научат. В Баку.
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