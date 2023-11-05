На школьную банду азербайджанцев из Подмосковья возбуждено уголовное дело

Против подростков возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти или унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности или языка.

Подростки устраивают провокации, а недовольным их поведением угрожают физической расправой. Их одноклассники опасаются посещать школу. По данному факту в ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — сообщили в СКР.



В учебном заведении подростки учиняли провокации, а недовольным их поведением угрожали физической расправой. Как подчеркивает ведомство, их одноклассники опасались посещать школу из-за действий банды.