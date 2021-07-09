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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Деревенские модники из Голландии. Штаны по фигуре, аккуратно заправленные жакеты, закатанные рукава, лихо вьющиеся чубы — красивые парни.
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Вид с балкона квартиры Ильи Ильфа 1930 год, Россия, Москва, ЦАО, Хамовники. Мужчина на нижнем балконе – Владимир Маяковский. Автор: Илья Ильф
6.
Пленный командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов (14.09.1901 — 01.08.1946), будущий глава «Русской освободительной армии», в штабе немецкой 18-й армии группы армий «Север». Время съемки: 22.07.1942
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Автомат с одеколоном и духами. Цена пшика Шипра или духов Красная Москва - 15 копеек. СССР, 1950-е
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Алан Чумак со своей «энергетизированной» водой, 1992 год. (фото: Роберт Нетелев / Фотохроника ТАСС)
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"Ворота" в Минск напротив железнодорожного вокзала. Вот таким был Минск в 1952 году, строительство новых "парадных ворот" города.
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Француженка, обвиненная в том, что спала с немцами во время оккупации, была обрита наголо. Колоризация: Marina Amaral
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Джимми и Розалин Картер в 1945-м году
Фото из семейного архива Картеров 05.07.2021 39-й президент США и его жена отмечают 75-ю годовщину своей свадьбы. Джимми Картер считается одним из худших президентов США за всю историю, и одним из самых хороших людей когда-либо занимавших этот пост. Не везёт хорошим людям в политике.
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Вахтанг Кикабидзе, Георгий Данелия, Фрунзик Мкртчян на вручении Золотого приза за фильм «Мимино». Московский кинофестиваль. СССР. 1977 г.
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Дембеля перед отправкой домой, 1986 год, Афганистан. Этим мужчинам по 20 лет. У троих медали "За отвагу"
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Пленный гарнизон Кёнигсберга. 3-й Белорусский Фронт
Перед штурмом применили тяжёлые гаубицы с мощными снарядами для пробития бетонных перекрытий фортов после чего вконец охреневшие гарнизоны фортов сдались практически без боя, сохранив жизни себе и многие жизни бойцов Красной Армии
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Не верьте тому, кто говорит, что советские люди улыбались редко. Праздник Снимок 1957 года, день 7 ноября, красный день календаря, семейный альбом
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Девушка рисует циферблат часов краской, содержащей соли радия. Фабрика Ингерсол. Январь 1932
Для достижения остроты при рисовании мелких деталей работницы (the Radium Girls) облизывали кончик кисточки. Никто их не предупреждал, что краска может быть опасна для здоровья.
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