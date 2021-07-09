18.

Фото из семейного архива Картеров 05.07.2021 39-й президент США и его жена отмечают 75-ю годовщину своей свадьбы. Джимми Картер считается одним из худших президентов США за всю историю, и одним из самых хороших людей когда-либо занимавших этот пост. Не везёт хорошим людям в политике.