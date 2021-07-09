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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
09 июля 2021 00:20
Метки: история   ретро   фото   
251
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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2k
Frank Borman 4 часа назад
15. Француженка, обвиненная в том, что спала с немцами во время оккупации, была обрита наголо. Колоризация: Marina Amaral

Вся суть лягушатников. Всю войну сидели под немцами и не парились, а после войны стали мстить бабам.
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180
Кондратий Собакин 2 часа назад
20-е фото. Я бы вдул.
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2k
Дмитрий 3 часа назад
У фото "Мужчина и девочка" правильное название: "Опять не налили".
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5k
newegg 4 часа назад
В ноябре 1939 года Ивану Поддубному в Кремле за выдающиеся заслуги «в деле развития советского спорта» был вручён орден Трудового Красного Знамени и присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. Ковёр покинул в 1941 году в 70-летнем возрасте.
В годы войны проживал на оккупированной немцами территории в городе Ейске, небольшом городке на берегу Азовского моря. Ответил отказом поехать в Германию и готовить немецких спортсменов, сказав: «Я русский борец. Им и останусь».
В 1945 году присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
Послевоенные годы проживал в жуткой нищете, ради еды ему пришлось продать все завоёванные награды.
Скончался в Ейске 8 августа 1949 года, на 78-м году жизни.

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66k
Время - Ч. 4 часа назад
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14k
vikklu 4 часа назад
У Моники губки ну суперсексуальные.
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