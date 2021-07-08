Сколько же раз воевала Украина с Россией?

Что интересно, практически вся изобретённая украинская «история» — это история войн Украины с Россией. Украинские изобретатели, судя по всему, на каких-то других аспектах человеческой деятельности не особо сосредотачиваются. Разве что-то порой стараются доказать, что какая-либо известная историческая фигура на самом деле была украинцем, так что тут дело может касаться музыки, живописи, науки и даже полётов в Космос.



Но важнее всего война, причём именно с Россией.



Украинскую версию истории порой узнавать весьма забавно. Я уже публиковал несколько статей, посвященных конкретным войнам, которые на Украине решили считать российско-украинскими. Теперь же решил сделать общий обзор, пожалуй, это должно быть очень любопытно и познавательно.



Самая первая война украинцев с русскими приходится на 1148 — 1154 годы. Вообще на период 1146-1154 годов приходятся междоусобные войны на Руси, в первую очередь между Юрием Долгоруким с князем Изяславом Мстиславовичем, приглашённым на киевский престол. В том числе и за Киев они боролись. Пытаться понять, какое отношение могут иметь украинцы к войне русских князей, которые, к слову сказать, киевскими изначально не являлись, а лишь за него боролись, бесполезно. Следующая «война» приходится на сына Юрий Долгорукого Андрея Боголюбского, который тоже воевал… гм... в районе Киева. На самом деле можно подсказать украинцам ещё множество сражений, поскольку во время раздробления Руси на отдельные княжества, а потом их собирание вместе, только и делали, что воевали. Украина во всех случаях не причём по причине отсутствия такого название на карте той эпохи, но на нынешней Украине подобное мало кого волнует.



Дальше украинские изобретатели решили обратить свой взор на целую череду русско-литовских и русско-польских войн. Правда, на карте того периода не было ничего похожего на Украину. Существовали Польша и Литва, которые позже объединились в Речь Посполитую, и куда вошли часть русских княжеств —Галицко-Волынское, Киевское, Турово-Пинское, Полоцкое, Минское, Витебское, Чернигово-Северское и прочие. Вся дальнейшая история наших взаимоотношений с польскими и литовскими партнёрами заключалась в том, что Русское государство постепенно возвращало себя свои земли, что закончилось и присоединением самой Литвы и Польши.



При этом существовало такое понятие как Гетманщина на части земель, было Запорожское казачество, которое принимали участие во всех войнах между Польшей, Литвой, Речью Посполитой, Русским государством, а ещё и Крымским ханством, в составе одной или сразу обеих из сторон.



За период с 1478 по 1712 годы украинские изобретали нашли аж девять войн между Россией и Украиной. Из которых две происходили между литовским и русским государством, причём в одной есть интересное упоминание:



С осени 1491 года до весны 1492 года литовские «украинные люди» перешли в наступление — набегам подверглись холмовские и великолуцкие земли, тверские волости...



Правда те «украинцы» не подойдут, поскольку они явно слишком далеко от украинских земель. Лишнее доказательство того, что тогда понятие «украина» применялось к любой окраинной территории на Руси, в Литве аль ещё где угодно…



Ещё одна война из девяти — это всем известная Ливонская. Где там Украина среди участников? Даже и не знаю, что предположить.



Ещё пять войн происходили между Речью Посполитой и Русским государством, включая Смоленские войны, известное взятие поляками Москвы, и последующие русско-польские войны. Во всех, конечно, принимали участие казаки, причём, как на нашей, так и на польской стороне, а ещё и на стороне крымских татар, которые тогда активно во всё вмешивались.



Замыкает же список, даже сложно предположить, но война Северная. Все, кто учил историю помнят, что в ходе этой войны со шведами, гетман Мазепа оказался предателем, и с частью казаков перешёл на сторону врага. На нынешней Украине почему-то этим фактом некоторые очень гордятся. А сама война именуется как IV російсько-українська війна (1708—1713) .



К войнам относят на нынешней Украине и ликвидацию Запорожской Сечи в 1775 году, хотя боёв в той войне не было от слова совсем. Речь шла о переселении поданных империи с одного места на другое, поскольку казакам (хоть запорожским, хоть каким) место на границе, а не в глубине страны.



Продвигаясь по списку, мы можем обнаружить ещё одну русско-украинскую войну в 1885 году. На самом деле речь идёт о Крымской войне, но поскольку в ту пору имели место бунты против набора в армию, то против бунтовщиков-дезертиров даже использовали войска. Видимо это и была «война с украинцами».



Следующая война началась в 1917 году, когда после революции возникла Украинская Народная республика. Кстати, та Украина (а это ведь первое украинское государственное образование в истории) претендовала на весьма значительные территории, не только Донбасс, но и Белгород. По принципу, до чего смогли дотянуться. Но не Крым. Просуществовала республика недолго. Сначала австрийцы и немцы оккупировали, позже, когда сама Германия и Австрия потерпели поражение в Первой Мировой, независимое украинское государство было ликвидировано советской властью. Пожалуй, это тот единственный случай, когда воевали условная Украина с условной Россией. Условные, потому что речь всё-таки шла о гражданской войне.



Следующий по счёту, с которого вы уже, наверное, сбились, как и я, войной считается Радянсько-українська війна (1941—1953) , подразумевая под этим сначала действия украинских коллаборационистов в составе Вермахта, а затем послевоенный отлов бандеровцев по лесам. Учитывая же, сколько граждан Украины воевали против Вермахта и бандеровцев, то…



И, наконец, наше время. В числе «войн» можно обнаружить и конфликт вокруг острова Тузла в Керченском проливе, когда стоял вопрос о том, кому он всё-таки принадлежит. Никакой войны не было, были споры, который так и не закончились ничем… а потом наступил 2014 год.



Ну и, конечно, самой главной войной Украины нынешней, стала война с российскими ордами конных бурятов на Донбассе. Некоторые же и правда верят, что доблестная украинская армия сдержала продвижение российских войск и не дало им захватить остальную Украину. Наверное, это единственная в истории война, когда вооруженные силы одной страны в течении продолжительного времени вели войну, несли огромные потери, отступали, наступали, ожесточённо сражались… а армия другой страна на войну так и не явилась.



Такой вот получился обзор. Хочется верить, что новых (а, тем более, реальных) эпизодов в нём никогда не прибавится.