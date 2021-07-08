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Сколько же раз воевала Украина с Россией?

Сколько же раз воевала Украина с Россией? (2 фото)

Автор:
08 июля 2021 22:51
Метки: Украина   война с россией   дурдом в залежалой   фальшивая история   
467
2
Как не знает, наверное, уже только самый ленивый, глухой и слепой человек, на Украине сильно преуспели в придумывание собственной истории. Конечно, относиться к этому «творчеству» серьёзно не получается, особенно, если у одного из ведущих и крайне плодовитых украинских изобретателей истории фамилия Брехуненко. Псевдоним бы что ли взял какой-нибудь…

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Метки: Украина   война с россией   дурдом в залежалой   фальшивая история   
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28  комментариев
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−94
ptnhlo 4 часа назад
По поводу учения истории. Ниже там наплели бредятины.
Так вот.
У Владимира Мономаха и его первой жены Гиты, дочки английского короля Гарольда Второго был старший от Юрия Долгорукого сын Мстислав Великий, продолжатель династии Рюриковичей. Он то и правил Киевом по лествичному праву. Вот как раз Мстислава Великого очень любят забывать российские историки.
А этот факт как раз и привёл к тому, что московия легла под монголов, в надежде, что они завоюют Киев и сделают их в Киеве своими прокладками.
Ну и повторюсь. сильная страна не мусолила бы каждый день соседей, а навела на подконтрольной кремлю территории порядок, и тогда соседи возможно поменяли бы отношения. А если посылать ихтамнетов и говорить, они сами в магазине купили форму, оружие. То это на десятилетие сделает врагами. И даже присоединив территории, 100% гарантия получить на них партизанское движение. В Крыму оно пока ещё подавляется, но на большее, пуки не хватит
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14k
vikklu 3 часа назад
А что этот высер ватных недоумков делает на главной? Для этого дерьма есть помойка, Антифишки называется. Там они друг с другом общаются среди своего же дерьма. Гы, плюсики друг другу втуляют... Или админы забыли? Аль команда сверху пришла?
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115
阿鋒 vikklu Час назад
Чья б корова мычала! :)
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3k
ЧуКчА 4 часа назад
Ви усё врёти, небыло ни какой Руси.
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30k
Azesh 4 часа назад
да ничего, сейчас впишут эту "историю" учебники истории для хохлят, а там вопрос времени. Хоть это человеконенавистно звучит, но надо хохлам слегка поголодать, чтобы в ум пришли.
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379
Елена Букреева 4 часа назад
В 1708 когда Мазепа ещё только поехал прощупывать почву к Карлу, в поисках нового союзника, Меньшиков загеноцидил и сжёг большой по меркам того времени город Батурин. Не знаю, можно ли это назвать войной, наверное нет.
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−94
ptnhlo 4 часа назад
Ух ты, не знал, что во влажных россейских мечтах, английский эсминец поменял курс. и любители пруфов даже не смогли это на видео показать, ибо а что показывать, постреляли где-то сзади, англичане подумали, ну учения у орды, бывает и спокойно проследовали своим курсом
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1k
khvatich 4 часа назад
Правда слишком долгая. МО РФ выпустило усечённую версию в 12 томах. Кто рискнёт прочитать и проникнуться? https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htmhttps://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm
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5k
Ruk 5 часов назад
пишут то, за что платят, ровно как и у нас. правда ни кому не нужна
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−94
ptnhlo 5 часов назад
45k parallax Автор поста Полчаса назад " Интересно троллить украинских националистично настроенных граждан и им сочувствующих. Достаточно спросить, какая национальная валюта была на территории вне всякого сомнения вечно незалэжной страны Украины до 1918 года.. Почему то все молча дружно сразу сливаются.."
Интересно потроллили англичане просто пройдя эсминцем. 2 развалюхи угробили китайские дизеля пытаясь догнать. Потом ещё что-то булькали про; суд подадим... на англичан... типа мы хотели выпендриться, а они виноваты... :)))))))
32 страны участвовали в учениях, и потенциальных главный враг для всех стран один - Россия.
Причём до 2014го Чёрном море было в разы более мирным водоёмом.
В истории было много империй, рано или поздно, все распадались. Обнулённый и его шобло пропогандонов сделало огромнейший вклад, чтоб у России не стало союзников, и уверен, существенно приблизило территорию орды к распаду.
P.S. А валюта, да пофиг, изначально на территории московии вообще жабы квакали, и Долгорукого, по лестничему праву туда сослали дань собирать, т.к. Киевом правил его старший брат. Собсно оттуда и пошла московская зависть и желание уничтожить Украину. У вас каждый день тут необходится без, а как там хохлы.
Сильная страна вообще не замечала бы таких соседей, но не тот случай...
Имперская спесь вам в помощь в нынешних пробитиях очередных днищ
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14k
albedo 5 часов назад
Сколько же раз воевала Украина с Россией?
=============
Нисколько.
Потому что до 1992 года такого государства не было на земле.

Контрольный вопрос - назовите хоть один город с 13 века построенный "украинцами"?
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18k
иванов дмитрий 6 часов назад
Даже Мединский офигел бы от такой альтернативной истории.
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45k
parallax Автор поста 6 часов назад
Интересно троллить украинских националистично настроенных граждан и им сочувствующих. Достаточно спросить, какая национальная валюта была на территории вне всякого сомнения вечно незалэжной страны Украины до 1918 года..

Почему то все молча дружно сразу сливаются..
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Заглянул мимоходом
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