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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
08 июля 2021 00:23
Метки: история   ретро   фото   
554
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Метки: история   ретро   фото   
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2k
Frank Borman 6 часов назад
36. Крестный ход перед церемонией освящения закладного камня Казанского собора. Москва. СССР. 14 ноября 1990 г.

Прошлое и будущее России - коммунизм и поповщина.
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6k
Goldsmith 37 минут назад
Хорошо что Дева Кассель красотой не пошла в отца)).
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107k
БрОдЯгА Час назад
Америкосы не были на луне.
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371
Елена Букреева 6 часов назад
Улыбка Брежнева на нервах после покушения. Есть интересная история этой фотографии.
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