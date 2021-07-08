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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Электрический автомат для продажи телеграммных бланков стоимостью 2 копейки. Установлен в Почтамте и в кассе Главного телеграфа в 1965 - 1970 гг.
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5.
Первая партия водки из России с момента окончания Сухого закона 5 декабря 1933 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, около 1934 года. (Фото: Underwood Archives/Getty Images)
11.
Этот электромобиль с двумя 50-киловаттными моторами и сотней двухвольтовых аккумуляторных ячеек стал первым дорожным транспортным средством, развившим 100 км/ч.
Бельгийский автогонщик Камиль Женаци установил этот рекорд 29 апреля 1899 в окрестностях Парижа.
15.
Американские пехотинцы с макетами пулемётов и миномётов, использовавшихся для обучения личного состава до поступления штатного вооружения.
Снимок сделан в 1917-м году в одном из учебных лагерей американской армии во время развёртывания американской армии после вступления США в Первую мировую войну на стороне Антанты и начала формирования экспедиционного корпуса для отправки во Францию.
19.
Сделка века!
4.05.1966 в Турине был подписан протокол об участии итальянского концерна «ФИАТ» в создании в СССР автостроительного предприятия (ВАЗ), а уже через 4 года с конвейера сошёл первый ВАЗ-2101 (копейка), спроектированный на платформе Fiat 124
28.
Корпус морской пехоты США M4 Sherman сжигает японские военные самолеты в Сасебо, Япония, во время оккупации Японии союзниками, 1945 год
29.
Cиpоты войны. Детcкий дoм. Сeло Малая Лeпeтиxа, Велиĸолепетихсĸий район, Xeрсонская облaсть. 1949 гoд.
34.
Космический шаттл Columbia приземляется на дно высохшего озера Роджерс на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии после завершения первого полета челноков. 14 апреля 1981
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Крестный ход перед церемонией освящения закладного камня Казанского собора. Москва. СССР. 14 ноября 1990 г.
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Детский сад в недавно построенном закрытом городе физиков, изобретающих для родины новые ядерные бомбы. Урал. СССР. 1962 г.
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Арестованный по подозрению в коррупции по так называемому «Узбекскому делу» Юрий Чурбанов (зять Брежнева) и карающий меч советского правосудия. СССР. 1988 г.
Авторский пост
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