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Период распада

Период распада (40 фото)

Автор:
06 июля 2021 23:58
Метки: 90-е   история   фото   
415
40
Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны
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Метки: 90-е   история   фото   
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1  комментарий
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 часов назад
передёргивает как вижу фото тех времён....
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