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Довольно простой тест для тех, кто умеет искать закономерности и включает логику в нужный момент. 8 вопросов, составленных на базе известных картин художников. Сможете ли дополнить пейзаж недостающим элементом?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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