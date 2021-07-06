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Тест на внимательность: найдите недостающие части

Тест на внимательность: найдите недостающие части

Автор:
06 июля 2021 11:44
Сообщество : Искусство
Метки: Изображения   Тесты   картины   логика   тест   тест на внимательность   
888
1
Довольно простой тест для тех, кто умеет искать закономерности и включает логику в нужный момент. 8 вопросов, составленных на базе известных картин художников. Сможете ли дополнить пейзаж недостающим элементом?
Подберите верный элемент
Подберите верный элемент
1
1
2
2
3
3
Подберите верный элемент
Подберите верный элемент
1
1
2
2
3
3
Подберите верный элемент
Подберите верный элемент
1
1
2
2
3
3
Подберите верный элемент
Подберите верный элемент
1
1
3
3
3
3
Подберите верный элемент
Подберите верный элемент
1
1
2
2
3
3
Подберите верный элемент
Подберите верный элемент
1
1
2
2
3
3
Подберите верный элемент
Подберите верный элемент
1
1
2
2
3
3
Подберите верный элемент
Подберите верный элемент
1
1
2
2
3
3

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Изображения   Тесты   картины   логика   тест   тест на внимательность   
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avix Полчаса назад
8 из 8 и почти все даже без напряга. Как мне кажется, сложные только 3 и 6, где только градиенты.
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Показать 1 ответ
17k
babuby 7 минут назад
На картинке с полем в тумане, точно не совпадает ни один из трёх фрагментов.
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