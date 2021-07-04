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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (30 фото)

Автор:
04 июля 2021 07:52
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1297
30
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Подборка смешных картинок и комментариев с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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13  комментариев
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50k
alertol 2 часа назад
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Скорее в Питере....
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146
Вадим 6 минут назад
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Ещё можно кислородную воду продавать.
В которой 89% кислорода.
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5k
vzaimnaya_vzaimnost 13 минут назад
Комментарий к фото
Та тут еще куча места для парковки
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1k
Incognito 14 минут назад
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Скорее в Петербурге...
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17k
Егор 38 минут назад
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А если "Жареная картошка без грибов" - выходит, что грибы не при чем?
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574
Kaoma777 55 минут назад
Комментарий к фото
Фото на батарейки? Даже так?
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752
Наташа Гадова Час назад
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В США 90-е тоже были лихими?
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2k
Умница-красавица Час назад
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Картошечку ее вообще голой жарят, всю кожуру снимут, потом уж жарят
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5k
Sanar Час назад
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Всё зависит от того, какие были грибы)
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43k
doker 2 часа назад
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Кролик,который в очках.

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43k
doker 2 часа назад
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Логичнее не "раз два", а "раз, два, три..."

На "раз два" у филологов получается.
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