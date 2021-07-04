43.

BMW 2002 выпускался с 1968 года. Это было сложное время для компании BMW - время снижения продаж и обострения конкурентной борьбы. Все изменилось, когда 2002 сошел с конвейера. Он имел небольшой вес, разгонялся до 100 км/ч за 9 секунд. Пользовался популярностью в качестве спортивного автомобиля, выиграл чемпионат Европы по кузовным гонкам. BMW 2002 очень быстро стал одним из самых покупаемых мощных автомобилей в категории Mid-size как в Европе, так и в США.



Ценя надежность и спортивный характер BMW 2002, боевики РАФ для осуществления своих акций, часто угоняли именно эту модель. BMW 2002 получил неофициальное название Баадер-Майнхоф-Ваген (Baader-Meinhof-Wagen), по имени руководителей РАФ Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф и по аналогии с Baader-Meinhof-Bande, как называли РАФ западногерманская полиция и правая пресса. Дошло до того, что на полицейских блок-постах стали останавливать все проезжающие 2002-е. А потом дошло и до того, что водители BMW 2002 стали лепить на свои машины наклейки «Ich gehore nicht zur Baader-Meinhof-Gruppe». (Я не принадлежу к Группе Баадер-Майнхоф). Люди с правыми политическими взглядами вероятно или лепили наклейки «Ich gehore nicht zur Baader-Meinhof-Bande» или вообще не покупали BMW 2002.