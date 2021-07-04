3.
1 июля 1971 года. Американская актриса и писательница Ширли Маклейн. Промо-фото для телесериала «Мир Ширли».
4.
1 июля 1971 года - премьера британского фильма «Воскресенье, проклятое воскресенье» (Sunday Bloody Sunday).
8.
3 июля 1971 года Джим Моррисон основал «Клуб 27». Вместе с Дженис Джоплин и Джими Хендриксом. Задним числом в клуб записали Брайана Джонса и блюзмена Роберта Джонсона, погибшего в 1938 году. Через 24 года в «Клуб 27» вступит Курт Кобейн.
9.
4 июля 1971 года. Англия, станция Сурбитон. Пассажирский поезд столкнулся с товарным поездом, сошедшим с рельсов.
10.
4 июля 1971 года. Формула 1, трасса Поль Рикар, Гран-при Франции. Барбро Петерсон, жена гонщика Рони Петерсона с секундомером наблюдает за гонкой.
12.
5 июля 1971 года. Испания, город Ойо-де-Мансанарес. Брижит Бардо на съемках фильма «Нефтедобытчицы» (Les Petroleuses).
13.
5 июля 1971 года. Лондон. Британская актриса Трейси Рид в отделе красоты и здоровья нового магазина в Найтсбридже. Самая известная роль Трейси Рид - секретарша генерала Тургидсона в фильме «Доктор Стрейнджлав».
14.
Июль 1971 года. Чемпионат Швейцарии по легкой атлетике. Мета Антенен прыгнула на 6,81 и установила новый рекорд Швейцарии. Однако этот рекорд был аннулирован из-за слишком сильного попутного ветра.
15.
Июль 1971 года. Манхэттен. Наркотики и секс превращают человека в развалину. Волосы у мужчин длинные, а жизнь короткая. Молитесь: Господи, освободи меня во имя Иисуса!
28.
Британская актриса Хелен Миррен. Фото для июльского номера журнала Observer Magazine за 1971 год.
29.
11 июля 1971 года. Лондон. Редакторы британского андеграундного журнала Oz (слева направо) Джим Андерсон, Феликс Деннис и Ричард Невилл.
30.
9 августа 1971 года. Поменяли прикид, чтобы выглядеть более прилично, как им кажется. Вероятно, сделали это по совету адвокатов. Суд принял решение о мере пресечения - Невилла, Денниса и Андерсона выпустили под залог. Фото R. Powell.
31.
3 ноября 1971 года. Джим Андерсон, Ричард Невилл и Феликс Деннис после того, как центральный уголовный суд Олд-Бейли отменил их приговоры по обвинению в заговоре с целью развращения общественной морали.
В тюрьме их принудительно постригли и в знак протеста против этого, Андерсон, Невилл и Деннис пришли на заседание суда в париках. На фото они демонстрируют свои тюремные стрижки.
33.
11 июля 1971 года. Нюрнберг, трасса Норисринг, гонки Interseries. Феррари Педро Родригеса столкнулась с ограждением трассы. Гонщик погиб. Младший брат Педро Родригеса, Рикардо Родригес, пилот Формулы-1, погиб на Гран-при Мексики в 1962 году, в возрас
35.
12 июля 1971 года. Лондон, аэропорт Хитроу. Британская актриса Сьюзан Хэмпшир с сыном Кристофером.
37.
13 июля 1971 года. Модель в бикини из апельсиновых корок и спящий мужчина на скамейке в лондонском парке. Возможно, фото не постановочное.
39.
14 июля 1971 года. Катрин Денев и Марчелло Мастроянни на съемках фильма «Лиза» (Liza). Альтернативное название «Сука».
43.
15 июля 1971 года в перестрелке с полицией погибает 20-летняя Петра Шельм - первая боевая потеря РАФ. Вернер Хоппе и Петра Шельм ехали по улицам Гамбурга на угнанном BMW 2002, когда полиция попыталась остановить этот автомобиль для проверки. Петру Ше
Ценя надежность и спортивный характер BMW 2002, боевики РАФ для осуществления своих акций, часто угоняли именно эту модель. BMW 2002 получил неофициальное название Баадер-Майнхоф-Ваген (Baader-Meinhof-Wagen), по имени руководителей РАФ Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф и по аналогии с Baader-Meinhof-Bande, как называли РАФ западногерманская полиция и правая пресса. Дошло до того, что на полицейских блок-постах стали останавливать все проезжающие 2002-е. А потом дошло и до того, что водители BMW 2002 стали лепить на свои машины наклейки «Ich gehore nicht zur Baader-Meinhof-Gruppe». (Я не принадлежу к Группе Баадер-Майнхоф). Люди с правыми политическими взглядами вероятно или лепили наклейки «Ich gehore nicht zur Baader-Meinhof-Bande» или вообще не покупали BMW 2002.
44.
Июль 1971 года. Тегеран. В июле прошли выборы в иранский парламент. Правящая партия «Иране новин» взяла 230 мест из 268 в нижней палате (Меджлисе) и все 30 выборных мест в верхней палате.
49.
17 июля 1971 года. Чикаго. 12-й ежегодный парад порабощённых народов. Порабощённые народы, по версии Конгресса США - «народы, находящихся под контролем коммунистических режимов».
50.
Июль 1971 года. Тони Джеклин, звезда британского гольфа. Открытый чемпионат Великобритании по гольфу. Фото Bob Thomas.
51.
19 июля 1971 года. Актеры Элизабет Монтгомери и Дик Сарджент. Промо-фото американского телесериала «Моя жена меня приворожила» (Bewitched, в оригинале «Околдованный»).
56.
21 июля 1971 года. Железнодорожная катастрофа в Рейнвайлере (Южный Баден). Сошел с рельсов «Швейцарский экспресс». Семь вагонов и локомотив свалились с насыпи и врезались в жилой дом. 23 человека погибли, 121 ранен. Причина аварии - превышение допуст
59.
23 июля 1971 года - премьера американского фильма «Семь минут» (The Seven Minutes). Семь минут - в среднем столько времени проходит у женщин от возбуждения до оргазма. Но по жанру этот фильм не эротика, а драма.
61.
26 июля 1971 года, в возрасте 48 лет, покончила с собой Диана Арбус (урожденная Немирова), известный американский фотограф. В своей квартире она наглоталась барбитуратов, после чего порезала вены. Ее тело нашли через два дня.
62.
26 июля 1971 года. Британская актриса Сьюзен Джордж празднует свой 21-й День Рождения. Фото D. Morrison.
63.
27 июля 1971 года. Маргарет Басби, основатель лондонского книжного издательства Alison and Busby. Самый молодой британский книгоиздатель. Самый первый чернокожий.
64.
28 июля 1971 года. Рим. Актриса болгарского происхождения Ирина Малеева во время съемок фильма "Рим", режиссера Федерико Феллини.
67.
30 июля 1971 года. Лунный модуль корабля Аполлон-15 после отделения от командного модуля перед посадкой на Луну.
68.
30 июля 1971 года. Лондон, Кенсингтон-Черч-стрит. Ресторан Mr Freedom. Этажом выше - одноименный бутик. Фото Edward Sanderson
73.
31 июля 1971 года. Командование Воздушных сил самообороны Японии кланяется перед родственниками погибших пассажиров рейса 58 All Nippon Airways, признавая свою вину за катастрофу.
Стажера и его инструктора, который летел рядом, на другом F-86F, судили. Стажер был оправдан по обвинению в непредумышленном убийстве, инструктор был признан виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности и приговорен к трем годам лишения свободы. Кейкичи Масухара, генеральный директор Управления обороны (фактически министр обороны), и генерал Ясухиро Уэда, начальник штаба Воздушных сил взяли на себя ответственность за катастрофу и подали в отставку.
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