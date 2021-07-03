Второй раз назначили наказание на 20 часов. Решение суда должник выполнил.



Потом против отца возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к исправительным работам сроком на четыре месяца условно.



После этого мужчина уже сам обратился в суд с исковым заявлением, оспаривая отцовство. По результатам ДНК-теста было установлено, что должник не является биологическим отцом ребенка.



Все алиментные обязательства с мужчины сняли.



Молодец! Уперся и доказал, что он не "Алень". Однако, 20 часов обязательных работ все таки отбатрачил с метлой. Типа-отвяжитесь Однако, не "отвязались", все равно алименты требовали. Совестили: "не тот отец кто родил, а тот кто воспитал оплатил! Так что давай, плати...". Самое интересное, что он даже мужем не был. Однако уговаривали платить, да.



Алименты ладно сняли, а как с условкой быть? Интересно, он хоть что то ранее с з\п платил?! Автоматом выдергивали или как?! И вернут ему деньги?! Хотя, навряд...



И за мошенничество и оговор "яжемать" не привлекут?! Или она скажет, что ошиблась-с кем не бывает. Попутала мол, в темноте и мало ли их там "Петровых\Сидоровых"...



Только вот "совести у него все таки нет"... Он же не отрицает, что там был. Кто же теперь ей алименты платить будет?! Мда, "будет искать такой же, только с перламутровыми пуговицами"...