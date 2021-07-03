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В Карелии суд рассматривал необычное дело. Жителя Олонецкого района неоднократно привлекали к ответственности за неуплату алиментов, а потом выяснилось, что он вообще не отец ребенка.
Как сообщила пресс-служба регионального УФССП, на исполнении у судебных приставов находилось дело в отношении отца, задолжавшего своему ребенку 130 тысяч рублей алиментов. Первый раз по суду ему назначили обязательные работы на 80 часов. К ним он не приступил.
Как сообщила пресс-служба регионального УФССП, на исполнении у судебных приставов находилось дело в отношении отца, задолжавшего своему ребенку 130 тысяч рублей алиментов. Первый раз по суду ему назначили обязательные работы на 80 часов. К ним он не приступил.
Второй раз назначили наказание на 20 часов. Решение суда должник выполнил.
Потом против отца возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к исправительным работам сроком на четыре месяца условно.
После этого мужчина уже сам обратился в суд с исковым заявлением, оспаривая отцовство. По результатам ДНК-теста было установлено, что должник не является биологическим отцом ребенка.
Все алиментные обязательства с мужчины сняли.
Молодец! Уперся и доказал, что он не "Алень". Однако, 20 часов обязательных работ все таки отбатрачил с метлой. Типа-отвяжитесь Однако, не "отвязались", все равно алименты требовали. Совестили: "не тот отец кто родил, а тот кто воспитал оплатил! Так что давай, плати...". Самое интересное, что он даже мужем не был. Однако уговаривали платить, да.
Алименты ладно сняли, а как с условкой быть? Интересно, он хоть что то ранее с з\п платил?! Автоматом выдергивали или как?! И вернут ему деньги?! Хотя, навряд...
И за мошенничество и оговор "яжемать" не привлекут?! Или она скажет, что ошиблась-с кем не бывает. Попутала мол, в темноте и мало ли их там "Петровых\Сидоровых"...
Только вот "совести у него все таки нет"... Он же не отрицает, что там был. Кто же теперь ей алименты платить будет?! Мда, "будет искать такой же, только с перламутровыми пуговицами"...
Потом против отца возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к исправительным работам сроком на четыре месяца условно.
После этого мужчина уже сам обратился в суд с исковым заявлением, оспаривая отцовство. По результатам ДНК-теста было установлено, что должник не является биологическим отцом ребенка.
Все алиментные обязательства с мужчины сняли.
Молодец! Уперся и доказал, что он не "Алень". Однако, 20 часов обязательных работ все таки отбатрачил с метлой. Типа-отвяжитесь Однако, не "отвязались", все равно алименты требовали. Совестили: "не тот отец кто родил, а тот кто воспитал оплатил! Так что давай, плати...". Самое интересное, что он даже мужем не был. Однако уговаривали платить, да.
Алименты ладно сняли, а как с условкой быть? Интересно, он хоть что то ранее с з\п платил?! Автоматом выдергивали или как?! И вернут ему деньги?! Хотя, навряд...
И за мошенничество и оговор "яжемать" не привлекут?! Или она скажет, что ошиблась-с кем не бывает. Попутала мол, в темноте и мало ли их там "Петровых\Сидоровых"...
Только вот "совести у него все таки нет"... Он же не отрицает, что там был. Кто же теперь ей алименты платить будет?! Мда, "будет искать такой же, только с перламутровыми пуговицами"...
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Сразу надо было на отцовство пробивать, а не тянуть до уголовки.
1. При рождении ребёнка обязательный ДНК-тест с фиксацией в базе (в дальнейшем поможет при амнезии, при потере сознания, утрате документов и т.д.). При несовпадении ДНК муж имеет право отказаться от отцовства
2. Ребёнок, рождённый в браке записывается на отца (при положительном ДНК-тесте) , в случае развода автоматически его, а вот если он отказывается, то тогда и только тогда платил алименты. Но имеет при этом право общения с ребёнком и требование отчётности о трате денег. Алименты только на ребёнка и только не больше установленной суммы
3. Если ребёнок рождён вне брака (официально зарегистрированного), то ребёнок записывается на мать и никаких претензий ни к кому она подать не может.
4. Никаких алиментов самой бывшей жене мужик платить не должен
5. В случае официального усыновления права мужа на ребёнка приравниваются, жена, соответственно, их теряет.
Самим стрёмно тесты провести?
"Милый, ты мне не веришь?"
Только статистика страшная вещь.
Вот и я не буду. Дети выросли, но мало ли что...
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Как...
Это как? Условно работает, получает условную з/п и отчисляет условную часть, на условные алименты? Это недобросовестность копипасты, или юридический казус?