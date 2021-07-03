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Пожилая москвичка, глянув на физиономию водителя такси, поняла корень своих бед

Пожилая москвичка, глянув на физиономию водителя такси, поняла корень своих бед (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 июля 2021 03:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   водитель   москвичи   приезжий   скандал   такси   
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Женщина как на духу выложила, откуда, по её мнению, берутся проблемы у жителей столицы.

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Метки: Москва   Россия   видео   водитель   москвичи   приезжий   скандал   такси   
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56  комментариев
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49
Pitves 5 часов назад
Ну так садилась бы и наяривала по 10 часов за баранкой
Живет она бедно!
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9k
harlamov Минуту назад
В Москве с работой все нормально. Если эта сумасшедшая найти работу не может, то не мигранты виноваты, а её глупость и лень.
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1
Валентина Зинченко 6 минут назад
У женщины Диагноз! Только опытный психотерапевт может на неё повлиять. К сожалению , таких много
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132k
InfoVoin 12 минут назад
Больше всего недовольны понаехавшими в Москве сами понаехавшие, дежавю, матьеё...
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10k
Taximaxi Полчаса назад
К-конфиденциальность.
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688
Hamioza Girey 49 минут назад
Настоящий коренной москвич, никогда не позволит себе так говорить, бабка сама из понаехавших....
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−118
orys shoshka 54 минуты назад
В Украине, Балтии и Казахстане одни нацисты. Россия борется с их нацистскими режимами и населением и не даст в обиду русских, интернационалистов по сути
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16k
KOSTELLO Час назад
Я так понимаю, бабуля на такси пыталась догнать свою уехавшую кукуху?
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1k
Йожык Час назад
Неужели нельзя своё мнение донести без мата? Видать сильно у неё пригорело. Противно слушать. Мать на мате
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1k
Руслан Новак Час назад
А теперь давайте все дружно начнем писать что она не коренная))). Мне так нравится этот супер аргумент, он как лекарство от всех болезней.
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9k
Шурум-бурум Час назад
какая же она коренная?!
этот вид называется "лимита обыкновенная", жизнь у нее сложилась не так, как она хотела, вот и нашла виноватого в ее проблемах... при этом овца гоняет на такси, а не на бесплатном для пенсионеров автобусе
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2k
Frank Borman Час назад
"Понаехали тут, лимитчики поганые! Москва не резиновая!" - Москва, 1980г.
"Понаехали тут, гастарбайтеры поганые! Москва не резиновая!" - Москва, 2021г.
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214
Ххх 2 часа назад
Я сомневаюсь что она Москвичка, может переехала лет 20 назад и купила квартиру, а так хамло. Мне не нравиться понаехавшие, убирался пожилой мужчина давно в подъезде все устраивало, уволили за непонятно что, и на его место нагнали кучу мигрантов, первые два года норм убирали, а теперь сплошные вопросы и претензии, жирненький стал, сидят на кортах вечером возле подъезда иногда страшно идти
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214
Ххх Hot tub is my love Час назад
Я обсуждала дворника, приехал дрыщ худой голову боялся поднять, а теперь жирненький убирает плохо постоянные разборки со своими вечером возле подъезда устраивают, кричат, музыку слушают без наушников, теперь уже мне страшно мимо него ходить
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214
Ххх Hot tub is my love Час назад
Меня не фигура его беспокоит, а то что грязь в подъезде, и вечные их разборки, у нас до того как стали мигранты работать очень чистый подъезд был и территория возле, а теперь грязь, раньше заявки делали и они устраняли а теперь делаешь и они исправляют но стрёмно делать, если мягко сказать очень не довольны этим
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10k
Типа граф 2 часа назад
Таблеток бабуля переела , прёт бабулю .
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
Вот видео есть, доказательна тоже. Почему некоторые не пишут заявления на таких быдляков?? Такое прощать нельзя! Отвечать надо за свои слова.
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
Пиз*дец!!! Какой же пиз*дец! ВЫ НА НАС ДЕЛАЕТЕ ДЕНЬГИ! ЧТО?! Так идите и работайте бл*ять! Такси че вам будка переговоров!)) У бабки сто процентов есть внук, который не хочет идти работать, ну потому что работы нет, а за копейки не пойду!
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Наши люди в булочную на такси не ездят!
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10k
Джон Уик 2 часа назад
У меня создаётся впечатление что такси сегодня это самое лучшее место высказать свою точку зрения чтобы тебя точно услышали главное таксиста побольше обосрать для аффекта. Тебя снимаю редактируют заливают в ютуб совершенно бесплатно и просить не надо и ты звезда и глядишь Малахов тебя позовёт.
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563
Иван Неважнов 3 часа назад
Я всегда удивляюсь как легко у нас в стране люди делают выводы и судят других. Комментарии ниже прекрасное этому доказательство. Каждый из нас по обрезанному куску видео опубликованным самим таксистом(заинтересованным лицом) сделал вывод о невменяемости пассажирки. Ни у кого не возникло подозрений, что на видео не попал корень конфликта, водитель сидит в очках и маске по лицу не видно что он понаехал, следовательно была иная причина такого негодования. Господа судить других это высокая ответственность, не относитесь к этому как животные.
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644
Татьяна Баженова 3 часа назад
По-моему, эта старая перечница ещё и пьяная. Такая бедная - на такси едет! Пусть пересядет в автобус или на метро!
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236
OLS10 3 часа назад
Показали очередную шизоидную клушу...
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