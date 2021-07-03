Пожилая москвичка, глянув на физиономию водителя такси, поняла корень своих бед

«Вы здесь на нас делаете деньги. Мы живём в нищете из-за вас. Вас надо давно из Москвы метлой выгонять просто-напросто. Чтобы я ещё раз в такую машину села? Никогда», - возмущалась женщина.





P.S. Ролик в тему... На весёлой ноте... Всё-таки Фишки - сайт хорошего настроения!



