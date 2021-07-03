Пожилая москвичка, глянув на физиономию водителя такси, поняла корень своих бед

Женщина как на духу выложила, откуда, по её мнению, берутся проблемы у жителей столицы.
Telegram-канал "Baza" охарактеризовал происходящее на видео, как ещё одну порцию столичного гостеприимства. Судя по всему, пассажирку очень расстроило, что её - коренную москвичку везёт какой-то иммигрант.
«Вы здесь на нас делаете деньги. Мы живём в нищете из-за вас. Вас надо давно из Москвы метлой выгонять просто-напросто. Чтобы я ещё раз в такую машину села? Никогда», - возмущалась женщина.
P.S. Ролик в тему... На весёлой ноте... Всё-таки Фишки - сайт хорошего настроения!
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Всем любви добра и здоровья!
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Живет она бедно!
"Понаехали тут, гастарбайтеры поганые! Москва не резиновая!" - Москва, 2021г.
Думаете, условный Джамшут, имея высшее образование и выбор работы, не стал бы перебирать у себя на Родине? Сомневаюсь. Суть-то в том, что трудовые мигранты НЕ могут себе позволить выбирать - им квалификация, в отличие от наших местных, просто не позволяет: либо бери, что дают, либо вали домой.
Мигранты-то как живут - они снимают в складчину небольшие дешёвые квартиры, живут кучно, по 10-15 (а то и больше) человек, на еду шибко не тратятся, стараются накопить как можно больше, и основную денежную массу переводят себе домой, где на эти деньги можно себе позволить большее. А наши не могут себе позволить платить 1000-2000 рублей за квартиру, так как живут не толпами же ж... Ну придёт тот же Вася устраиваться, а ему русский начальник скажет: "Да мне плевать, что тебе платить за аренду 10-15 тыщ в месяц и сынку в школу собирать. Какой мне смысл платить тебе 35-40 тыШШ, если парнишка из Душанбе то же самое сделает за 20000?"