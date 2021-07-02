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Население при Екатерине II

Население при Екатерине II (2 фото)

Автор:
02 июля 2021 19:10
Метки: Екатерина II   европа   население   
678
2
Исторический миф, весьма популярный в Европе, врёт нам о том, что огромная злая Россия побеждала в войнах лишь потому, что закидывала противника трупами – мол, у нас было огромное население и неисчерпаемые людские ресурсы. В действительности Россия долгое время даже не была самой населённой страной Европы – население Российской Империи превысило население Франции только в конце правления Екатерины II

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Метки: Екатерина II   европа   население   
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15k
Maks Es 4 часа назад
Так и не так.
1. Живу в ЕС 20+ лет и ни разу не слышал, что русские типа закидали трупами кого-либо. Это бред для исключительно внутри российского употребления от резунов и солженицыных.
2. Бывало по-всякому и у всех. К примеру, исторический факт: сардельки и сосиски придумал прусский король Фридрих, когда ему срочно понадобилось снабжать армию дешёвой и долго хранящейся жратвой. Когда же охреневшие от такого подхода интенданты спросили короля, как можно кормить солдата вареной требухой в кишках, он же испортит желудок, Фридрих заржал и пояснил,что в его армии храбрый солдат дольше трёх сражений не живёт, а бабы прусские ещё нарожают.
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1k
Viktor Час назад
А где все эти прибалты , окраина ? Вообще нету таких стран .
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800
Вальдемар 3 часа назад
Поэтому Екатерина и позвала немцев в Россию. Не своих родственничков-дворян, а простых работяг. А родственничков она поджопникамми выпроваживала, а вот бауэра хорошо подняли сельское хозяйство в России
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−187
Лучший Друг 4 часа назад
Бородинская битва

Силы сторон

Франция
138 тыс. регулярных войск,
587 орудий

Россия
суммарно 129 138 тыс. 110 тыс. регулярных войск, около 9 тыс. казаков,
10 19 тыс. ополчения,
624 орудия

Потери
По разным оценкам от 30 до 40 тыс. человек убитыми и ранеными

39 211; существуют неподтверждённые оценки до 46 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими без вести

......

Оборона Севастополя

Силы сторон
Русские
48 500 человек задействованы на оборону Севастополя, а всего в Крыму было 85 000 солдат

Коалиция
175 000 человек

Потери
93 000 102 000 убитых, раненых и пленных

128 000 убитых и умерших
.....

Взятие измаила

Силы сторон

Россия
31 000 (из них 1 тыс. украинских казаков Головатого)

Османская империя
35 000 (15 тыс. регулярных войск, 20 тыс. ополчения[1])

Потери
1879 убитыми,
2703 ранеными,
всего 4582 человека[2].

26 тысяч убитыми,
9 тысяч пленными
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−187
Лучший Друг 5 часов назад
Ну "завалила трупами" в те времена это не 20 век. Тогда армии были поменьше. Да и миф этот больше в головах "патриотов"

Ну да ладно. Не надо натягивать сову на глобус. Есть исторические данные.

Битва при нарве

Гарнизон Нарвы:
1900 чел.
Армия короля Карла 12:
от 9 до 10,5 тысяч человек
37 артиллерийских орудий

Русская армия По разным оценкам от 34 до 40 тыс. человек
195 артиллерийских орудий

.....
Полтавская битва

Шведы общие силы : до 37 тыс. человек

В битве
8270 пехоты
7800 драгун и рейтаров
1 тыс. гусар
4 орудия

Всего: 16 500 человек

Русские общие силы до 80 тыс. человек

В битве
25 тыс. пехоты
14600 тыс. драгун, казаков и калмыков
ещё 3 тыс. кавалеристов подошло к концу битвы
86 орудий

Всего: 42 000 человек

гарнизон Полтавы:
4200 пехоты
2 тыс. казаков
28 орудий
.....

С турками, конечно, иной расклад. Более современные, вооружённые и обученные по европейскому образцу русские армии били гораздо более крупные турецкие войска.

Кстати, при правленииЕкатерины 2 население России возросло с 23,2 млн (1763) до 37,4 млн (1796), по численности населения Россия стала самой крупной европейской страной (на неё приходилось 20 % населения Европы). Екатерина II образовала 29 новых губерний и построила около 144 городов.

Как писал Ключевский[42]:
Армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. считал в своём составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов и 300 гребных судов.
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64k
Максим 5 часов назад
Гляньте на эту карту .. а теперь задумайтесь.. а не пистят ли нам о количестве населения на земле.. Которой за 150 лет выросло в разы. 1941 год Франция 40 млн (сегодня 65 млн) как будет о ине было революции и наполеоновских войн где полег цвет нации. Германя почти 60 млн (сегодня 90 млн) Как будто и не было второй мировой.
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46k
Albert GER 6 часов назад
Карта неверная.
Пару миллионов немцев Катарина у Германии и Франции ещё коварно украла. Сманила от голода и геноцида в просторы империи.
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