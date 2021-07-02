Население при Екатерине II

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2
Исторический миф, весьма популярный в Европе, врёт нам о том, что огромная злая Россия побеждала в войнах лишь потому, что закидывала противника трупами – мол, у нас было огромное население и неисчерпаемые людские ресурсы. В действительности Россия долгое время даже не была самой населённой страной Европы – население Российской Империи превысило население Франции только в конце правления Екатерины II
На карте показана численность населения европейских стран в 1780-е годы, накануне Французской революции и последних разделов Польши. В России тогда проживало 26,7 миллионов человек, во Франции – 27,6. В Австро-Венгрии – 25,9, в Османской Империи – 25,7. (С учётом и контролем тогда было плохо, и есть альтернативные оценки с разницей в несколько миллионов, однако порядок цифр был примерно такой).
Как видно, в многочисленных русско-турецких войнах 18-19 веков речь шла вовсе не о борьбе Давида с Голиафом, а о столкновении демографически более менее равных противников. В наполеоновских войнах – то же самое. Конечно, к 1812 году Россия существенно расширилась, присоединив часть польско-литовских земель, Финляндию и так далее, однако и Франция к тому моменту разжирела за счёт завоеваний в Западной Европе. И это не считая колоний.
Население европейских стран было более концентрировано, проживало в лучшем климате, извлекало пользу из останков древних цивилизаций, грабило и притесняло аборигенов за океаном, по праву первопроходца наслаждалось низковисящими плодами научной, технической и промышленной революций.
Россиянам пришлось играть с гораздо более слабыми картами, однако мы смогли создать великую державу, способную на равных тягаться с европейскими соперниками. Мощную промышленность построил ещё Пётр I, культура и наука в России в конце 18 – начале 19 века также пошли в бурный рост. Согласно заветам Суворова, наши предки побеждали не числом, а умением.
Как видно, в многочисленных русско-турецких войнах 18-19 веков речь шла вовсе не о борьбе Давида с Голиафом, а о столкновении демографически более менее равных противников. В наполеоновских войнах – то же самое. Конечно, к 1812 году Россия существенно расширилась, присоединив часть польско-литовских земель, Финляндию и так далее, однако и Франция к тому моменту разжирела за счёт завоеваний в Западной Европе. И это не считая колоний.
Население европейских стран было более концентрировано, проживало в лучшем климате, извлекало пользу из останков древних цивилизаций, грабило и притесняло аборигенов за океаном, по праву первопроходца наслаждалось низковисящими плодами научной, технической и промышленной революций.
Россиянам пришлось играть с гораздо более слабыми картами, однако мы смогли создать великую державу, способную на равных тягаться с европейскими соперниками. Мощную промышленность построил ещё Пётр I, культура и наука в России в конце 18 – начале 19 века также пошли в бурный рост. Согласно заветам Суворова, наши предки побеждали не числом, а умением.
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Метки: Екатерина II европа население
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1. Живу в ЕС 20+ лет и ни разу не слышал, что русские типа закидали трупами кого-либо. Это бред для исключительно внутри российского употребления от резунов и солженицыных.
2. Бывало по-всякому и у всех. К примеру, исторический факт: сардельки и сосиски придумал прусский король Фридрих, когда ему срочно понадобилось снабжать армию дешёвой и долго хранящейся жратвой. Когда же охреневшие от такого подхода интенданты спросили короля, как можно кормить солдата вареной требухой в кишках, он же испортит желудок, Фридрих заржал и пояснил,что в его армии храбрый солдат дольше трёх сражений не живёт, а бабы прусские ещё нарожают.
Силы сторон
Франция
138 тыс. регулярных войск,
587 орудий
Россия
суммарно 129 138 тыс. 110 тыс. регулярных войск, около 9 тыс. казаков,
10 19 тыс. ополчения,
624 орудия
Потери
По разным оценкам от 30 до 40 тыс. человек убитыми и ранеными
39 211; существуют неподтверждённые оценки до 46 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими без вести
......
Оборона Севастополя
Силы сторон
Русские
48 500 человек задействованы на оборону Севастополя, а всего в Крыму было 85 000 солдат
Коалиция
175 000 человек
Потери
93 000 102 000 убитых, раненых и пленных
128 000 убитых и умерших
.....
Взятие измаила
Силы сторон
Россия
31 000 (из них 1 тыс. украинских казаков Головатого)
Османская империя
35 000 (15 тыс. регулярных войск, 20 тыс. ополчения[1])
Потери
1879 убитыми,
2703 ранеными,
всего 4582 человека[2].
26 тысяч убитыми,
9 тысяч пленными
Ну да ладно. Не надо натягивать сову на глобус. Есть исторические данные.
Битва при нарве
Гарнизон Нарвы:
1900 чел.
Армия короля Карла 12:
от 9 до 10,5 тысяч человек
37 артиллерийских орудий
Русская армия По разным оценкам от 34 до 40 тыс. человек
195 артиллерийских орудий
.....
Полтавская битва
Шведы общие силы : до 37 тыс. человек
В битве
8270 пехоты
7800 драгун и рейтаров
1 тыс. гусар
4 орудия
Всего: 16 500 человек
Русские общие силы до 80 тыс. человек
В битве
25 тыс. пехоты
14600 тыс. драгун, казаков и калмыков
ещё 3 тыс. кавалеристов подошло к концу битвы
86 орудий
Всего: 42 000 человек
гарнизон Полтавы:
4200 пехоты
2 тыс. казаков
28 орудий
.....
С турками, конечно, иной расклад. Более современные, вооружённые и обученные по европейскому образцу русские армии били гораздо более крупные турецкие войска.
Кстати, при правленииЕкатерины 2 население России возросло с 23,2 млн (1763) до 37,4 млн (1796), по численности населения Россия стала самой крупной европейской страной (на неё приходилось 20 % населения Европы). Екатерина II образовала 29 новых губерний и построила около 144 городов.
Как писал Ключевский[42]:
Армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. считал в своём составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов и 300 гребных судов.
Пару миллионов немцев Катарина у Германии и Франции ещё коварно украла. Сманила от голода и геноцида в просторы империи.