Население при Екатерине II

На карте показана численность населения европейских стран в 1780-е годы, накануне Французской революции и последних разделов Польши. В России тогда проживало 26,7 миллионов человек, во Франции – 27,6. В Австро-Венгрии – 25,9, в Османской Империи – 25,7. (С учётом и контролем тогда было плохо, и есть альтернативные оценки с разницей в несколько миллионов, однако порядок цифр был примерно такой).



Как видно, в многочисленных русско-турецких войнах 18-19 веков речь шла вовсе не о борьбе Давида с Голиафом, а о столкновении демографически более менее равных противников. В наполеоновских войнах – то же самое. Конечно, к 1812 году Россия существенно расширилась, присоединив часть польско-литовских земель, Финляндию и так далее, однако и Франция к тому моменту разжирела за счёт завоеваний в Западной Европе. И это не считая колоний.



Население европейских стран было более концентрировано, проживало в лучшем климате, извлекало пользу из останков древних цивилизаций, грабило и притесняло аборигенов за океаном, по праву первопроходца наслаждалось низковисящими плодами научной, технической и промышленной революций.



Россиянам пришлось играть с гораздо более слабыми картами, однако мы смогли создать великую державу, способную на равных тягаться с европейскими соперниками. Мощную промышленность построил ещё Пётр I, культура и наука в России в конце 18 – начале 19 века также пошли в бурный рост. Согласно заветам Суворова, наши предки побеждали не числом, а умением.