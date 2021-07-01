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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (34 фото)

Автор:
01 июля 2021 10:35
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
2863
34
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Подборка смешных картинок и комментариев с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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88  комментариев
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14k
Serg2001 2 часа назад
Комментарий к фото
Детство.
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8k
владимир 6 минут назад
Комментарий к фото
Не понятно только зачем выложили фото Валуева
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1
Amvrosiy 7 минут назад
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Зарядку похоронили вместе с телефоном?
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10k
Типа граф 14 минут назад
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А поеш и пос.рёш , тоже фиалками пахнуть будет ?
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1k
Владимир 19 минут назад
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В этом месте яма никогда не образуется.
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484
Добрыня Полчаса назад
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На Валуева очень похож.
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4k
Иван 36 минут назад
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Ну естественно видно по огромному красному кружочку вокруг головы.
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31
Евгений 38 минут назад
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И солнечные зайчики топают как слоны
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4k
ПЕТР 45 минут назад
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Ко мне упыри, ко мне вурдалаки.
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