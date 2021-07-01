1453
1
Про главную проблему современного казачества.
На центральной площади Ставрополя два парня катались на велосипедах, когда к ним подошли лица казачьей ориентации с вежливым вопросом: «Чё вы здесь катаетесь, для вас строили?!» После этого один из них отнял велосипед и начал бить парней, активно применяя обсценную лексику. На робкую просьбу парня, снимающего все это на видео, не трогать их руками, казак учтиво поинтересовался: «А чем тебя, ногами трогать?!» И еще два раза ударил его.
И такое случается регулярно. К гражданам подходят непонятные люди в непонятной форме и начинают требовать всякое, угрожать, а то и распускать руки. И здесь кроется главная проблема российского казачества - неправильное восприятие гражданами его членов. Рядовой обыватель считает казака кем-то средним между полицейским и военным, что в корне не верно. Казака правильнее считать чем-то средним между гопником и дворовым алкашом с BDSM-замашками и, исходя из этого, строить с ним общение. Если алкаш с лавочки начнет вам что-то орать заплетающимся языком, то вы будете слушать его? Конечно, нет. Вы взрослый человек, вам нет дела до его криков. Если гопник подбежит к вам и начнет отбирать сумку, то Вы будете взывать к его разуму? Да Вы зальете его из газового баллончика, а потом напишите заявление в полицию.
Казалось бы, прав у казаков ровно столько же, сколько и у гоповатого алкаша. Но казакам, при этом, позволяют гораздо больше. И причина проста. Как известно, все паразиты прикладывают определенные усилия, чтобы организм жертвы их не распознал и не отторг. Не стали исключением и казаки, присосавшиеся, подобно глистам, к государству и сосущие из него деньги налогоплательщиков. Благодаря известной казачьей смекалке, они быстро сообразили, как обмануть иммунитет граждан. Раз те обязаны слушаться полицию, то надо просто подражать ей! Для этого они пошили похожую форму, нацепили фуражки, приклеили погоны с нашивками, придумали себе звания и стали выглядеть, как полицейские, заказанные с Али Экспресса. Увы, граждане в теме не разбираются и относятся к любому человеку в форме, как к представителю закона, чем те и пользуются.
Дорогой читатель, запомни раз и навсегда и расскажи всем друзьям: у казака нет никаких прав. Он не может тебе указывать, не может трогать пальцем тебя и твое имущество. Если на его «форме» встречается слово «казачество», то ты можешь полностью его игнорировать. Если же он начинает применять к тебе силу, то ты имеешь законное право пресечь все его попытки в порядке самообороны, а, кроме этого, вызвать полицию и написать заявление. Чтобы этот полицейский курильщика ближайшие пару лет шил маски и думал, как сберечь попаху.
И такое случается регулярно. К гражданам подходят непонятные люди в непонятной форме и начинают требовать всякое, угрожать, а то и распускать руки. И здесь кроется главная проблема российского казачества - неправильное восприятие гражданами его членов. Рядовой обыватель считает казака кем-то средним между полицейским и военным, что в корне не верно. Казака правильнее считать чем-то средним между гопником и дворовым алкашом с BDSM-замашками и, исходя из этого, строить с ним общение. Если алкаш с лавочки начнет вам что-то орать заплетающимся языком, то вы будете слушать его? Конечно, нет. Вы взрослый человек, вам нет дела до его криков. Если гопник подбежит к вам и начнет отбирать сумку, то Вы будете взывать к его разуму? Да Вы зальете его из газового баллончика, а потом напишите заявление в полицию.
×
Казалось бы, прав у казаков ровно столько же, сколько и у гоповатого алкаша. Но казакам, при этом, позволяют гораздо больше. И причина проста. Как известно, все паразиты прикладывают определенные усилия, чтобы организм жертвы их не распознал и не отторг. Не стали исключением и казаки, присосавшиеся, подобно глистам, к государству и сосущие из него деньги налогоплательщиков. Благодаря известной казачьей смекалке, они быстро сообразили, как обмануть иммунитет граждан. Раз те обязаны слушаться полицию, то надо просто подражать ей! Для этого они пошили похожую форму, нацепили фуражки, приклеили погоны с нашивками, придумали себе звания и стали выглядеть, как полицейские, заказанные с Али Экспресса. Увы, граждане в теме не разбираются и относятся к любому человеку в форме, как к представителю закона, чем те и пользуются.
Дорогой читатель, запомни раз и навсегда и расскажи всем друзьям: у казака нет никаких прав. Он не может тебе указывать, не может трогать пальцем тебя и твое имущество. Если на его «форме» встречается слово «казачество», то ты можешь полностью его игнорировать. Если же он начинает применять к тебе силу, то ты имеешь законное право пресечь все его попытки в порядке самообороны, а, кроме этого, вызвать полицию и написать заявление. Чтобы этот полицейский курильщика ближайшие пару лет шил маски и думал, как сберечь попаху.
Источник:
Ссылки по теме:
- БДСМ и коктейли из наркотиков и виагры: в Балашихе скончался экс-подполковник с супругой
- Казаки в Анапе выпороли нагайкой должника, а потом рассказали, что это была шутка
- Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон
- Казаки: хронология костюмированного шоу
- На Урале казаки создали виртуальные патрули для борьбы с матом в интернете
59
Понравилось59
Новости партнёров
Казаки могут по российскому законодательству вполне официально привлекаться к охране общественного порядка.
Например,
"Все 34 районных суда столицы (Москвы - АК) взяли под охрану сотрудники ООО «Казачья стража», учрежденного в 2014 году Центральным казачьим войском.
Их обязанность исключительно охрана периметра зданий.
Роль казаков в том, что они «находятся в постоянном контакте с полицией, имея под рукой тревожную кнопку»,
https://www.rbc.ru/society/25/01/2016/56a5aebc9a79473c9c664666https://www.rbc.ru/society/25/01/2016/56a5aebc9a79473c9c664666
Или так
"По состоянию на июнь т.г. на территории Краснодарского края созданы и осуществляют свою деятельность 46 казачьих дружин по участию в охране общественного порядка на территории муниципальных образований края численностью 1269 казаков, 42 казачьих дружины по профилактике социально опасных форм поведения граждан (дружина выходного дня) численностью 1400 казаков.
За 5 месяцев т.г. органами внутренних дел при участии казаков на территории края раскрыто 265 преступлений, выявлено 42615 административных правонарушений, задержано 8523 правонарушителей, в т.ч. 60 лиц, совершивших преступления.
Свою деятельность казачьи дружины осуществляют в форме общественных некоммерческих организаций, которые зарегистрированы как юридические лица. Атаманы данных организаций, являясь работодателями, занимаются подбором и заключением трудовых договоров с казаками-дружинниками. Ими заключено соглашение с администрацией Краснодарского края о выделении денежных средств казакам-дружинникам, привлекаемым к охране общественного порядка. "
https://23.мвд.рф/action/Interaction/Informacija_ob_opite_vzaimodejstvija_orghttps://23.мвд.рф/action/Interaction/Informacija_ob_opite_vzaimodejstvija_org
Хотя нет, ЧОП с рюшечками и парой схем отката и ухода от налогов.
Просто автор поста сильно упрощает ситуацию, чем вводит читателя в заблуждение.
А казак вполне может оказаться "при исполнении".
В Сибири, знаю, тоже любят казаков нанимать "для охраны порядка".
Меня самого раздражают эти ряженые, обвешанные липовыми орденами и медалями, но, видимо, привлекая их к охране, государство пытается хоть какую-то пользу из них извлечь. А там уж как получается.
P. S. ЧОПы, кстати, тоже изначально из бандосов формировались. Стандартная схема легализации крышевания была.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Ельцин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
Хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Дебилы и придурки, которые мнят себя учителями, "спасителями мира" есть и среди казаков и среди "неказаков". Если был такой факт, выложи видео, обсудим