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На центральной площади Ставрополя два парня катались на велосипедах, когда к ним подошли лица казачьей ориентации с вежливым вопросом: «Чё вы здесь катаетесь, для вас строили?!» После этого один из них отнял велосипед и начал бить парней, активно применяя обсценную лексику. На робкую просьбу парня, снимающего все это на видео, не трогать их руками, казак учтиво поинтересовался: «А чем тебя, ногами трогать?!» И еще два раза ударил его.И такое случается регулярно. К гражданам подходят непонятные люди в непонятной форме и начинают требовать всякое, угрожать, а то и распускать руки. И здесь кроется главная проблема российского казачества - неправильное восприятие гражданами его членов. Рядовой обыватель считает казака кем-то средним между полицейским и военным, что в корне не верно. Казака правильнее считать чем-то средним между гопником и дворовым алкашом с BDSM-замашками и, исходя из этого, строить с ним общение. Если алкаш с лавочки начнет вам что-то орать заплетающимся языком, то вы будете слушать его? Конечно, нет. Вы взрослый человек, вам нет дела до его криков. Если гопник подбежит к вам и начнет отбирать сумку, то Вы будете взывать к его разуму? Да Вы зальете его из газового баллончика, а потом напишите заявление в полицию.Казалось бы, прав у казаков ровно столько же, сколько и у гоповатого алкаша. Но казакам, при этом, позволяют гораздо больше. И причина проста. Как известно, все паразиты прикладывают определенные усилия, чтобы организм жертвы их не распознал и не отторг. Не стали исключением и казаки, присосавшиеся, подобно глистам, к государству и сосущие из него деньги налогоплательщиков. Благодаря известной казачьей смекалке, они быстро сообразили, как обмануть иммунитет граждан. Раз те обязаны слушаться полицию, то надо просто подражать ей! Для этого они пошили похожую форму, нацепили фуражки, приклеили погоны с нашивками, придумали себе звания и стали выглядеть, как полицейские, заказанные с Али Экспресса. Увы, граждане в теме не разбираются и относятся к любому человеку в форме, как к представителю закона, чем те и пользуются.Дорогой читатель, запомни раз и навсегда и расскажи всем друзьям: у казака нет никаких прав. Он не может тебе указывать, не может трогать пальцем тебя и твое имущество. Если на его «форме» встречается слово «казачество», то ты можешь полностью его игнорировать. Если же он начинает применять к тебе силу, то ты имеешь законное право пресечь все его попытки в порядке самообороны, а, кроме этого, вызвать полицию и написать заявление. Чтобы этот полицейский курильщика ближайшие пару лет шил маски и думал, как сберечь попаху.