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Казаки

Казаки (1 фото)

Автор:
01 июля 2021 09:55
Метки: бдсм   гопники   казаки   
1453
1
Про главную проблему современного казачества.

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Метки: бдсм   гопники   казаки   
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25  комментариев
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5k
Вася 5 часов назад
вот много ты в казаках понимаешь автор). Они за нас водку на днях рожденьях проливали
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40k
Александр Час назад
Про то, что оно существует? Это и есть главная проблема
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3k
brrr 2 часа назад
Ряженные клоуны
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203k
Барон Мюнхгаузен 3 часа назад
Главная проблема современного казачества - ОТСУТСТВИЕ НАСТОЯЩИХ КАЗАКОВ.
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4k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
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1k
Атомный Крот 3 часа назад
Не совсем так, точнее, совсем не так.

Казаки могут по российскому законодательству вполне официально привлекаться к охране общественного порядка.

Например,

"Все 34 районных суда столицы (Москвы - АК) взяли под охрану сотрудники ООО «Казачья стража», учрежденного в 2014 году Центральным казачьим войском.

Их обязанность исключительно охрана периметра зданий.

Роль казаков в том, что они «находятся в постоянном контакте с полицией, имея под рукой тревожную кнопку»,

https://www.rbc.ru/society/25/01/2016/56a5aebc9a79473c9c664666https://www.rbc.ru/society/25/01/2016/56a5aebc9a79473c9c664666

Или так

"По состоянию на июнь т.г. на территории Краснодарского края созданы и осуществляют свою деятельность 46 казачьих дружин по участию в охране общественного порядка на территории муниципальных образований края численностью 1269 казаков, 42 казачьих дружины по профилактике социально опасных форм поведения граждан (дружина выходного дня) численностью 1400 казаков.

За 5 месяцев т.г. органами внутренних дел при участии казаков на территории края раскрыто 265 преступлений, выявлено 42615 административных правонарушений, задержано 8523 правонарушителей, в т.ч. 60 лиц, совершивших преступления.

Свою деятельность казачьи дружины осуществляют в форме общественных некоммерческих организаций, которые зарегистрированы как юридические лица. Атаманы данных организаций, являясь работодателями, занимаются подбором и заключением трудовых договоров с казаками-дружинниками. Ими заключено соглашение с администрацией Краснодарского края о выделении денежных средств казакам-дружинникам, привлекаемым к охране общественного порядка. "

https://23.мвд.рф/action/Interaction/Informacija_ob_opite_vzaimodejstvija_orghttps://23.мвд.рф/action/Interaction/Informacija_ob_opite_vzaimodejstvija_org
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30k
Григорий 3 часа назад
Казаки ещё существуют? Я думал, это косплейщики.
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23k
Владимир 4 часа назад
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Ельцин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...
И медальками херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды

Хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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11k
Вася 4 часа назад
Ссылка coub.com
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4k
Иван 4 часа назад
Угадай с трех раз кого поддержат господа полицейские?
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11k
Вася 4 часа назад
Ссылка coub.com
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Иван Иванов 4 часа назад
Этот пост и история были придуманы для того, чтобы сказать какие плохие казаки?
Дебилы и придурки, которые мнят себя учителями, "спасителями мира" есть и среди казаков и среди "неказаков". Если был такой факт, выложи видео, обсудим
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23k
Vazari 4 часа назад
Нет никакой проблемы современного казачества. По причине исчезновения казачества. Мы же не говорим про проблемы мамонтов или динозавров. Казачество закончилось еще в прошлом веке. То, что некоторые, локальные ЛГБТ-сообщества, стали называть себя казаками, не дает им никаких прав или преференций. Даже, несмотря на протекторат ( по вполне объяснимым причинам), нынешней власти.
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5k
Мистер Фикс 4 часа назад
А теперь стихи!
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