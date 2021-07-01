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Без кота и жизнь не та

Без кота и жизнь не та (29 фото)

Автор:
01 июля 2021 04:14
Метки: жизнь не та   кот   сообщество   
241
29
Мы наивно думаем, что это мы хозяева наших питомцев. Как бы не так, мы существуем для того, чтобы прислуживать им. Они это точно знают и живут по этому закону, а мы, собственно, не очень и сопротивляемся.
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Метки: жизнь не та   кот   сообщество   
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21k
Ваня 2 часа назад
котеичи всегда хороши...
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Владимир 10 минут назад
на котиков всегда приятно смотреть...
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8k
Касьян Пуздой 53 минуты назад
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13k
seller-k Час назад
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