Быль о том, как 30 гадких утят превратились в прекрасных лебедей

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Удивительно, как люди могут меняться с возрастом - особенно если прикладывают к этому усилия и стараются создать лучшую версию себя. Вот 30 примеров того, как бывшие "гадкие утята" перевоплотились в лебедей (а кто-то и в орлов) благодаря большому желанию и настойчивости. И оно того стоило!
1. 32 года и 37 лет. Потеряно 34 килограмма + уход за лицом, правильный макияж, подбор подходящей прически
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4. Было: депрессия из-за хронического шума в ушах и потери слуха. Но работа над собой помогла вернуть веру в себя и жизнь наладилась
6. Слева - 25 лет, бросил учебу в колледже и жил в машине. Справа - 33 года, собирается защищать кандидатскую диссертацию
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: До и после похудения Фото до и после похудения было и стало гадкие утята до и после как было и как стало работа над собой
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