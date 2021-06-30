Быль о том, как 30 гадких утят превратились в прекрасных лебедей

Удивительно, как люди могут меняться с возрастом - особенно если прикладывают к этому усилия и стараются создать лучшую версию себя. Вот 30 примеров того, как бывшие "гадкие утята" перевоплотились в лебедей (а кто-то и в орлов) благодаря большому желанию и настойчивости. И оно того стоило!

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1. 32 года и 37 лет. Потеряно 34 килограмма + уход за лицом, правильный макияж, подбор подходящей прически 0 Источник:

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2. 18 лет и 23 года. Похудел и начал ухаживать за собой 0 Источник:

3. 13 лет и 27 лет. Неужели это один и тот же человек? 0 Источник:

4. Было: депрессия из-за хронического шума в ушах и потери слуха. Но работа над собой помогла вернуть веру в себя и жизнь наладилась 0 Источник:

5. 2012 год - 2021 год 0 Источник:

6. Слева - 25 лет, бросил учебу в колледже и жил в машине. Справа - 33 года, собирается защищать кандидатскую диссертацию 0 Источник:

7. 15 лет и 21 год 0 Источник:

8. 10 - 20 - 30 лет 0 Источник:

9. 13 лет и 26 лет 0 Источник:

10. Прощайте, четыре года депрессии и лишнего веса! 0 Источник:

11. 13 лет и 29 лет 0 Источник:

12. 10 лет, 18 лет, 29 лет. Многое изменилось за эти годы 0 Источник:

13. 19 лет и 23 года. Психотерапия и спорт творят чудеса 0 Источник:

14. Сбросил 33 кг 0 Источник:

15. 13 лет и 30 лет. Говорит, что в школе чувствовал себя ужасно 0 Источник:

16. 13 лет и 26 лет 0 Источник:

17. Пубертат - тяжелое время почти для всех... 0 Источник:

18. 16 лет и 20 лет. Начал всерьез заниматься собой в 2020 году 0 Источник:

19. 18 лет и 28 лет 0 Источник:

20. 18 лет и 25 лет 0 Источник:

21. 17 лет и 20 лет 0 Источник:

22. 12 лет и 26 лет 0 Источник:

23. 18 лет и 19 лет. Крутое достижение всего за год 0 Источник:

24. Это был долгий путь 0 Источник:

25. 14 лет и 22 года 0 Источник:

26. 12 лет, 19 лет и 20 лет. Всегда был доволен собой, но сейчас особенно 0 Источник:

27. 12 лет и 20 лет 0 Источник:

28. 12 лет и 23 года. Это было интересное путешествие... 0 Источник:

29. 12 лет и 30 лет 0 Источник: