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Быль о том, как 30 гадких утят превратились в прекрасных лебедей

Быль о том, как 30 гадких утят превратились в прекрасных лебедей (31 фото)

Автор:
30 июня 2021 11:55
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: До и после похудения   Фото до и после похудения   было и стало   гадкие утята   до и после   как было и как стало   работа над собой   
406
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Удивительно, как люди могут меняться с возрастом - особенно если прикладывают к этому усилия и стараются создать лучшую версию себя. Вот 30 примеров того, как бывшие "гадкие утята" перевоплотились в лебедей (а кто-то и в орлов) благодаря большому желанию и настойчивости. И оно того стоило!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: До и после похудения   Фото до и после похудения   было и стало   гадкие утята   до и после   как было и как стало   работа над собой   
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23k
Vazari 36 минут назад
Мне вот просто любопытно. После похудения на 20+кг, куда девается лишняя кожа? Это же, по идее, будет шарпей с растяжками.
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KiploksAKS Полчаса назад
Главное - подобрать правильные таблетки.
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Ева Тушенкина
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