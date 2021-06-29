323
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
×
4.
Анастас Микоян, Никита Хрущев, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов. 1946 год, Москва
13.
Купленный в кредит в Нью-Йорке «форд», на котором писатели Илья Ильф и Евгений Петров объехали всю Америку, 1935 год
30.
Начальник школы особого назначения Украинского штаба партизанского движения Павел Выходец (в форме) дает последние инструкции выпускникам школы перед заброской их через линию фронта. Ровно. УССР. СССР. 1944 год.
31.
''Маленькая пассажирка спрашивает дорогу''. Бристольский железнодорожный вокзал, Англия, 1936 год. Фотография Джорджа У. Хейлза
34.
Хильда Джон и ее шестилетний кот Томас О'мэлли, вес которого составлял 19 килограмм. Англия, 1977 год
36.
Джо Пеши, Маколей Калкин, Дэниел Стерн и Ли Циммерман на съемках фильма Один дома 2 в Нью-Йорке, 1991 г
37.
Советская чайная, фото 1920-х годов
Почему такое название, если там продают алкоголь? Всё дело в том, что в русских чайных до 1917 года действительно продавали лишь чай и сопутствующие продукты. Запрещалось продавать вино, водку, пиво. После 1917 года запрет на продажу алкоголя сняли, а название осталось.
Авторский пост
Еще крутые истории!
- Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин
- Люди, которым повезло встретиться с тем, что не каждый день увидишь
28
Понравилось28
Новости партнёров