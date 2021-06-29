37.

Почему такое название, если там продают алкоголь? Всё дело в том, что в русских чайных до 1917 года действительно продавали лишь чай и сопутствующие продукты. Запрещалось продавать вино, водку, пиво. После 1917 года запрет на продажу алкоголя сняли, а название осталось.