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Чудесное преображение спасенной кошки

Чудесное преображение спасенной кошки (12 фото)

Автор:
29 июня 2021 20:10
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: доброта   люди   питомцы   
347
12
Нур Хамиза Хад живет в Малайзии и обожает животных. Недавно она нашла на заднем дворе кошечку и решила спасти от неминуемой смерти.
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Метки: доброта   люди   питомцы   
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15k
homerchik 2 часа назад
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Vorona Gotik Час назад
Бозе, какая красота- а хвост какой шикарный))
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37
наташа ивлева Vorona Gotik 13 минут назад
Особенно хвост. Он долго обрастает.
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584
Not Found! 2 часа назад
Доброта достойная уважения
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
Ух ты, какая бузяка.
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