Чудесное преображение спасенной кошки

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Нур Хамиза Хад живет в Малайзии и обожает животных. Недавно она нашла на заднем дворе кошечку и решила спасти от неминуемой смерти.
Нур Хамиза лечила ее, заботилась и дала Мэймэй (так она назвала кошечку), всю любовь, в которой та нуждалась. Спустя 5 месяцев Мэймэй преобразилась.
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