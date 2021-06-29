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Первобытная коммуналка

Первобытная коммуналка (2 фото)

Автор:
29 июня 2021 16:29
Метки: история   семья   человек   
464
2
Из серии: ты не поверишь... В алтайской пещере 45 тысяч лет назад, мирно уживаясь, одновременно жили денисовцы, неандертальцы и хомо сапиенс

Источник:

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Метки: история   семья   человек   
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14  комментариев
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666
Meri Poppins Ufa Автор поста 3 часа назад
Нет, не так. Не жрали и не воевалти как это было в Аравии и на юге Европы неск сотен тысяч лет. Здесь же в Сибири с лихвой хватало территории, зверья, еды ВСЕМ. Как и сейчас в сибири на 100км 1 чел. Зачем воевать? Наоборот. Вместе то веселее....
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15k
Maks Es 57 минут назад
Коммунизм - это отсутствие частной собственности на средства производства.
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31k
Korolev 2 часа назад
У меня в подъезде есть денисовец и пара неандертальцев. Так что ничего необычного...
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1k
a_komolow 2 часа назад
Первобытная общага!
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1k
emporio_ss 2 часа назад
В те древние времена в тои пещере жили гномы, хоббиты и прочие. Как говорят - из пещерья

Ссылка coub.com
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35k
jonnyD 3 часа назад
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14k
Serg2001 3 часа назад
Похоже денисовцам было совсем всё равно кого... Хотя... Может неандерталки и ничего были... темпераментные... )
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141
Ernesto Tatti🇫🇮 3 часа назад
Просто они там жрали друг друга по очереди)
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