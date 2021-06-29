Первобытная коммуналка

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Из серии: ты не поверишь... В алтайской пещере 45 тысяч лет назад, мирно уживаясь, одновременно жили денисовцы, неандертальцы и хомо сапиенс
Ученые выяснили, что денисовцы поселились в этой пещере около 250−170 тысяч лет назад — самые древние каменные орудия в пещере оказались делом их рук. Денисовский человек появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока 300 тысяч лет назад. Ближе к концу этого периода в пещере стали появляться и неандертальцы. ДНК человека современного физического типа удалось обнаружить в слоях отложений, которые возникли около 45 тыс. лет назад. Найденные в них инструменты свидетельствуют о том, что эти люди принесли с собой и новые технологии.
Одним из доказательств общего проживания стала расшифровка генома девочки-метиса, отец которой был денисовцем, а мать относилась к неандертальцам. Неандертальцы, денисовцы и люди современного типа (homo sapiens) одновременно обитали в Денисовой пещере на Алтае 45 тыс. лет назад и успешно уживались друг с другом, сообщает «Наука в Сибири» со ссылкой на завотделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Михаила Шунькова.
«Они не замещали или притесняли друг друга, а шло генетическое взаимодействие и культурное взаимовлияние. Денисова пещера уникальна тем, что здесь можно изучать сложный процесс формирования современного человека. На определенных этапах гоминины сосуществовали, скрещивались и обменивались культурной информацией», — рассказал Шуньков.
«Всего анализу подвергли 728 образцов, из них в 178 была обнаружена ДНК гомининов: денисовцев, неандертальцев и человека разумного.
Денисова пещера — это единственное место, где все эти три популяции встречаются», — уточнило издание.
«Они не замещали или притесняли друг друга, а шло генетическое взаимодействие и культурное взаимовлияние. Денисова пещера уникальна тем, что здесь можно изучать сложный процесс формирования современного человека. На определенных этапах гоминины сосуществовали, скрещивались и обменивались культурной информацией», — рассказал Шуньков.
«Всего анализу подвергли 728 образцов, из них в 178 была обнаружена ДНК гомининов: денисовцев, неандертальцев и человека разумного.
Денисова пещера — это единственное место, где все эти три популяции встречаются», — уточнило издание.
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