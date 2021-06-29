Первобытная коммуналка

Одним из доказательств общего проживания стала расшифровка генома девочки-метиса, отец которой был денисовцем, а мать относилась к неандертальцам. Неандертальцы, денисовцы и люди современного типа (homo sapiens) одновременно обитали в Денисовой пещере на Алтае 45 тыс. лет назад и успешно уживались друг с другом, сообщает «Наука в Сибири» со ссылкой на завотделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Михаила Шунькова.

«Они не замещали или притесняли друг друга, а шло генетическое взаимодействие и культурное взаимовлияние. Денисова пещера уникальна тем, что здесь можно изучать сложный процесс формирования современного человека. На определенных этапах гоминины сосуществовали, скрещивались и обменивались культурной информацией», — рассказал Шуньков.

«Всего анализу подвергли 728 образцов, из них в 178 была обнаружена ДНК гомининов: денисовцев, неандертальцев и человека разумного.

Денисова пещера — это единственное место, где все эти три популяции встречаются», — уточнило издание.