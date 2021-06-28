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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
28 июня 2021 23:10
Метки: история   ретро   фото   
403
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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12k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Феррари 288 GTO
Их всего 277 штук сделали. Из них 272 гражданские версии, пять штук для гонок.
Даже страшно представить, сколько денег на данном фото стоит...
Один из них был продан на аукционе в 2015 году за 2, 75 млн долларов.
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