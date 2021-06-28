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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Уолт Дисней на открытии аттракциона с первыми аудио-аниматрониками, The Enchanted Tiki Room, Диснейленд, Калифорния, 1963 год.
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7.
Полиция Лас-Вегаса арестовывает Майка Тайсона после того, как он откусил ухо Эвандеру Холифилду. 1996
8.
Александр Абдулов в роли Менахема–Мендла, Татьяна Пельтцер в образе его мамаши в спектакле театра Ленкома "Поминальная молитва". 1989
13.
"Уши Андропова", 1980–е гг., Тбилиси
В 1983 году в Тбилиси была выстроена т.н. "пространственная аркада трибун площади Торжеств" — трибуна для принятия парадов в обрамлении арок. Выстроена она была к визиту в Тбилиси Андропова, потому получила в народе название "Уши Андропова". Автором был грузинский скульптор Гизо Поцхишвили.
Комплекс трибун простоял до 2005 года, затем он был демонтирован.
Комплекс трибун простоял до 2005 года, затем он был демонтирован.
14.
Шотландские фанаты разминаются под Эйфелевой башней перед первым матчем чемпионата мира по футболу, 1998 год.
20.
В 1905 гoду газета «Чикагo Тpибьюн» вышла c зaголовком на первoй полосе — «18 футболистов погибли и 159 серьёзно ранeны». Нa столько cурoвым в то врeмя был Амepиканский футбол.
24.
Президент России Борис Ельцин приветствует гостей на приеме глав государств в Кремле. 9 мая 1995 г.
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Их всего 277 штук сделали. Из них 272 гражданские версии, пять штук для гонок.
Даже страшно представить, сколько денег на данном фото стоит...
Один из них был продан на аукционе в 2015 году за 2, 75 млн долларов.