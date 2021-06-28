13.

В 1983 году в Тбилиси была выстроена т.н. "пространственная аркада трибун площади Торжеств" — трибуна для принятия парадов в обрамлении арок. Выстроена она была к визиту в Тбилиси Андропова, потому получила в народе название "Уши Андропова". Автором был грузинский скульптор Гизо Поцхишвили.



Комплекс трибун простоял до 2005 года, затем он был демонтирован.