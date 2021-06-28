"Совсем другой банк. Почта Банк". Знает ли Сергей Гармаш, что действительно означают произносимые им слова?

История достаточно проста. Петербурженка Алина (имя изменено) в декабре 2018 года взяла в "Почта Банке" потребительский кредит на сумму 300 000 рублей под 19,9% годовых. Рассчитывала, что быстро его быстро досрочно погасит, и это у неё почти получилось.



Почти - потому что 16 января 2019 года она допустила достаточно глупую небрежность. При внесении на счёт суммы досрочного погашения она не уведомила банк, что хочет досрочно погасить кредит, а также не учла комиссию за перевод денег с одного счёта на другой.



В результате банковская система не восприняла это как досрочное погашение, а просто из внесённой суммы стала ежемесячно вычитать платёж по кредиту.



Пребывая в уверенности, что она больше не должна денег банку, в феврале 2020 года девушка вдруг узнала, что она, оказывается, должна ещё порядка 280 000 рублей Почта Банку. То есть, примерно столько же, сколько более года назад уже "вернула" банку.



В Почта Банке развели руками и сообщили девушке, что формально они всё делают в рамках договора, и девушке придётся платить. Аналогичную информацию предоставили в банке и "Петербургскому Вестнику", отметив, что ничем помочь не смогут.