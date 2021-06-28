"Совсем другой банк. Почта Банк". Знает ли Сергей Гармаш, что действительно означают произносимые им слова?

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"Почта Банк. Совсем другой банк!" - восклицает в щедро оплаченной рекламе известный актёр Сергей Гармаш. Реклама с внушающим доверие всенародно любимым актёром призывает россиян поверить и нести деньги в "Почта Банк": там к вам отнесутся честно, по-человечески, по-доброму...
Но когда заканчивается реклама, начинается настоящая жизнь. Без Сергея Гармаша, доброго и человечного.
Но когда заканчивается реклама, начинается настоящая жизнь. Без Сергея Гармаша, доброго и человечного.
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Для подготовки данного материала мы пообщались с представителями самого Почта Банка, других банков, Центрального банка России, Комитетом Государственной думы по финансовому рынку и даже с представителем Сергея Гармаша.
Во избежание недопонимания мы также подчёркиваем, что в истории, о которой далее пойдёт речь, факты подтверждены как Почта Банком, так и проверявшим его Центробанком, сам Почта Банк формально не нарушил закон, действовал строго в духе правил, а пресс-служба самого Почта Банка старалась оказать посильное содействие.
Тем не менее, осадок остался, и мы верим, что поднимающийся в данной ситуации вопрос морали должен однажды перерасти в вопрос законодательной инициативы.
Во избежание недопонимания мы также подчёркиваем, что в истории, о которой далее пойдёт речь, факты подтверждены как Почта Банком, так и проверявшим его Центробанком, сам Почта Банк формально не нарушил закон, действовал строго в духе правил, а пресс-служба самого Почта Банка старалась оказать посильное содействие.
Тем не менее, осадок остался, и мы верим, что поднимающийся в данной ситуации вопрос морали должен однажды перерасти в вопрос законодательной инициативы.
История достаточно проста. Петербурженка Алина (имя изменено) в декабре 2018 года взяла в "Почта Банке" потребительский кредит на сумму 300 000 рублей под 19,9% годовых. Рассчитывала, что быстро его быстро досрочно погасит, и это у неё почти получилось.
Почти - потому что 16 января 2019 года она допустила достаточно глупую небрежность. При внесении на счёт суммы досрочного погашения она не уведомила банк, что хочет досрочно погасить кредит, а также не учла комиссию за перевод денег с одного счёта на другой.
В результате банковская система не восприняла это как досрочное погашение, а просто из внесённой суммы стала ежемесячно вычитать платёж по кредиту.
Пребывая в уверенности, что она больше не должна денег банку, в феврале 2020 года девушка вдруг узнала, что она, оказывается, должна ещё порядка 280 000 рублей Почта Банку. То есть, примерно столько же, сколько более года назад уже "вернула" банку.
В Почта Банке развели руками и сообщили девушке, что формально они всё делают в рамках договора, и девушке придётся платить. Аналогичную информацию предоставили в банке и "Петербургскому Вестнику", отметив, что ничем помочь не смогут.
Почти - потому что 16 января 2019 года она допустила достаточно глупую небрежность. При внесении на счёт суммы досрочного погашения она не уведомила банк, что хочет досрочно погасить кредит, а также не учла комиссию за перевод денег с одного счёта на другой.
В результате банковская система не восприняла это как досрочное погашение, а просто из внесённой суммы стала ежемесячно вычитать платёж по кредиту.
Пребывая в уверенности, что она больше не должна денег банку, в феврале 2020 года девушка вдруг узнала, что она, оказывается, должна ещё порядка 280 000 рублей Почта Банку. То есть, примерно столько же, сколько более года назад уже "вернула" банку.
В Почта Банке развели руками и сообщили девушке, что формально они всё делают в рамках договора, и девушке придётся платить. Аналогичную информацию предоставили в банке и "Петербургскому Вестнику", отметив, что ничем помочь не смогут.
Впрочем, опрошенные "Петербургским Вестником" представители других банков, большинство из которых пожелали сохранить анонимность, отметили, что в подобных ситуациях порой идут навстречу оплошавшим, но всё же добросовестным заёмщикам: либо снижают сумму долга, либо иным образом уменьшают финансовую нагрузку.
Прямо и публично ответили в пресс-службе "Россельхозбанка": "У нас есть механизмы, позволяющие решать подобного рода вопросы. И если мы видим, что логика погашения кредита или внесения средств клиент подразумевала досрочное погашение кредита, у нас есть процедура, позволяющая даже по прошествии времени и выхода клиента на просрочку вернуть деньги в счет переплаченных процентов и списать сумму, внесенную ранее в погашение досрочного кредита".
Выходит, что так, оказывается, бывает: банки готовы прощать оплошности добросовестных клиентов. Правда, не "совсем другой банк" Почта Банк, создающий себе душевный имидж использованием образа Сергея Гармаша.
Запросы "Петербургского Вестника" в Центробанк и Комитет Государственной думы по финансовому рынку привели к тому, что в отношении Почта Банка была проведена проверка, которая подтвердила формальную законность действий банка в данной ситуации.
Прямо и публично ответили в пресс-службе "Россельхозбанка": "У нас есть механизмы, позволяющие решать подобного рода вопросы. И если мы видим, что логика погашения кредита или внесения средств клиент подразумевала досрочное погашение кредита, у нас есть процедура, позволяющая даже по прошествии времени и выхода клиента на просрочку вернуть деньги в счет переплаченных процентов и списать сумму, внесенную ранее в погашение досрочного кредита".
Выходит, что так, оказывается, бывает: банки готовы прощать оплошности добросовестных клиентов. Правда, не "совсем другой банк" Почта Банк, создающий себе душевный имидж использованием образа Сергея Гармаша.
Запросы "Петербургского Вестника" в Центробанк и Комитет Государственной думы по финансовому рынку привели к тому, что в отношении Почта Банка была проведена проверка, которая подтвердила формальную законность действий банка в данной ситуации.
По мнению редакции "Петербургского Вестника", в условиях снижения уровня достатка россиян в пандемийную эпоху, в условиях траты десятков миллионов рублей на рекламу с привлечением известных актёров, крутящуюся на центральных телеканалах и в интернете, подобный формальный подход Почта Банка к добросовестным клиентам - аморален и неэтичен.
Также, на наш взгляд, нашей стране нужен закон, который позволял бы в подобных ситуациях вставать на сторону добросовестных заёмщиков-россиян, т.к. цена ошибки в подобном вопросе явно несоразмерна её степени.
"Петербургский Вестник" просит читателей отправлять в редакцию свои истории с аналогичными ситуациями. Собрав некоторое их количество, редакция обратится к депутатам Государственной Думы с целью инициирования закона, защищающих попавших в непростую ситуацию россиян.
Также, на наш взгляд, нашей стране нужен закон, который позволял бы в подобных ситуациях вставать на сторону добросовестных заёмщиков-россиян, т.к. цена ошибки в подобном вопросе явно несоразмерна её степени.
"Петербургский Вестник" просит читателей отправлять в редакцию свои истории с аналогичными ситуациями. Собрав некоторое их количество, редакция обратится к депутатам Государственной Думы с целью инициирования закона, защищающих попавших в непростую ситуацию россиян.
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Если человек не контролирует важные вещи, то никто не обязан за него это проверять.
Решила закрыть кредит, после перевода убедись что выбрала пункт " досрочное погашение" или как там называется. Через несколько дней проконтролируй что кредит закрылся.
Ну а мы имеем, что имеем.
почему кто-то должен париться из-за чьей-то глупой небрежности?
как говорится, дураков жизнь учит!
"Прямо и публично ответили в пресс-службе "Россельхозбанка""