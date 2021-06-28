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"Совсем другой банк. Почта Банк". Знает ли Сергей Гармаш, что действительно означают произносимые им слова?

"Совсем другой банк. Почта Банк". Знает ли Сергей Гармаш, что действительно означают произносимые им слова? (2 фото)

Автор:
28 июня 2021 12:21
Метки: кредит   почта банк   санкт-петербург   сергей гармаш   
1584
2
"Почта Банк. Совсем другой банк!" - восклицает в щедро оплаченной рекламе известный актёр Сергей Гармаш. Реклама с внушающим доверие всенародно любимым актёром призывает россиян поверить и нести деньги в "Почта Банк": там к вам отнесутся честно, по-человечески, по-доброму...
Но когда заканчивается реклама, начинается настоящая жизнь. Без Сергея Гармаша, доброго и человечного.
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Метки: кредит   почта банк   санкт-петербург   сергей гармаш   
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39  комментариев
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6k
Doomer 2 часа назад
А что, кто-то верит, что контора, которая не в состоянии наладить нормальную работу по своему основному профилю, будет нормально работать в других областях? Да не смешите...
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Показать 1 ответ
5k
Чётенький 14 минут назад
В чём проблема?
Если человек не контролирует важные вещи, то никто не обязан за него это проверять.

Решила закрыть кредит, после перевода убедись что выбрала пункт " досрочное погашение" или как там называется. Через несколько дней проконтролируй что кредит закрылся.
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44
Иван 21 минуту назад
Нужно чтобы все эти Лёни Голубковы, Гармаши несли уголовную ответственность за свою рекламу.
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3k
Том Джоуд 24 минуты назад
«Статья 193 УК РСФСР от 1 июня 1922 года «Ростовщичество», т.е. взимание в виде промысла за данные взаймы деньги процентов сверх дозволенных законом, или предоставление в пользование орудий производства, скота, полевых, огородных или посевных семян за вознаграждение в размере, явно превышающем обычную для данной местности норму, с использованием нужды или стесненного положения получающего ссуду, карается принудительными работами на срок до одного года или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией части имущества или без таковой».

Ну а мы имеем, что имеем.
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9k
Шурум-бурум Полчаса назад
что можно еще хотеть после этих слов "она допустила достаточно глупую небрежность"?!
почему кто-то должен париться из-за чьей-то глупой небрежности?
как говорится, дураков жизнь учит!
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4k
fin4all 39 минут назад
что-то арифметка хромает. 300 000 по 20% (округлим) годовых это 60 тыс в год, 5000 в месяц. Попользовавшись месяц кредитом, она кладет сумму, достаочную для погашения. это 300+5 тысяч. пусть договор максимально дебильный и банк в течение 13 месяцев (с января 19 по февраль 20) списывал только %%. списал 65 тыс. Должно остаться 235 тыс. а она должна 280. куда делись 215?
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498
робт 40 минут назад
на примере одной тупой 3.14зды пытаются миллионам клиентов доказать что их банк говно собственно ничего нового, элементарные разборки конкурентов, интересно кто заказал...

"Прямо и публично ответили в пресс-службе "Россельхозбанка""
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2k
Alexei_vrn 50 минут назад
Желательно посмотрите всю серию видео. Разборки идут до сих пор. Пздц я в шоке!! Это мягко сказано.
Ссылка youtu.be
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4k
★Lucifer★ Час назад
А Гармаш здесь при чём??
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359
Алекс Янгель Час назад
А справка о закрытии кредита или просмотр истории действий личном кабинете ей не нужны ... Странно. Сама виновата.. купила немного финансовой грамотности.
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33k
Alex Час назад
Банкир родную мать продаст за пару шекелей.
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4k
livaneth Час назад
Барышня не права не в том, что не уведомила банк о желании досрочно погасить заём. Барышня не права в том, что не взяла бумагу - свидетельство о том, что заём погашен. И два года с этим филонила, понадеявшись только на сам банк. Сталкивался уже. Пока нет на руках бумаги из банка, что счет окончательно закрыт, следить за этим надо в оба.
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−147
Сергей Час назад
Аморален, неэтичен. Читать надо договор внимательно, и с арифметикой дружить(19,9%).
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9k
Мафусаил Час назад
Когда погашаешь кредит, бери бумагу у банка что больше ему не должен! Вот и всё!
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20k
Добрый Алабай 2 часа назад
Актёры, начавшие служить банкам перестали для меня существовать.
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4k
rutt 2 часа назад
В плане подписания локументов на кредитование один из самых упоротых банков, но дают даже безработным инвалидам. Чем народней артист рекламирующий банк-товар-услугу, тем больше шансов, что это на*бка.
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4k
tamin 2 часа назад
Интересный кейс. Логика банка абсолютно правильная. Но и логика барышни тоже. Это как страхование ипотеки. Нужно предупреждать
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21
Дядя Витя 2 часа назад
Гармаш (и прочие рекламирующие банки ) - ПРО...И. Такие как он буквальные. Ведь прекрасно знают, что рекламируют. Если не знают - ещё хуже.
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14k
Serg2001 2 часа назад
Хочется плюнуть в экран, когда в рекламе поют про "для банка человек важнее чем какие-то там проценты". Но вовремя вспоминаю, что это мой телевизор... )) Ага... пчелы против мёда!... А главное лица у наших актеров такие задушевно-добрые, ну прям вот сейчас с себя рубаху снимет и тебе отдаст... Хорошие у нас всё-таки актеры. С талантом всё в порядке. Жаль, что с совестью немного похуже. Ведь не последний же хрен без соли доедают, чтобы в такое вписываться. Осуждать сложно. Каждый зарабатывает как считает возможным. Но лично мое отношение к ним сильно изменилось. И, думаю, не только у меня...
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977
Татьяна Юсова 2 часа назад
Так чем закончилась история девушки Алены?
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15k
Lelik 2 часа назад
Почтабанк, совкомбанк и иже с ними рассчитаны на то, чтобы вот так зарабатывать. Изначально.
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258
fda Lelik 45 минут назад
Честно говоря, буквально недавно оформлял страховку ОСАГО через совкомбанк. Через Сравни прислали сумму на 1000 руб. больше, чем непосредственно через банк. Причём через Сравни договор действовал бы через только через несколько дней после оплаты. В Совкомбанке зарегистрировался на сайте, подтянул на их сайт фото своего паспорта и ПТС, так как было не всё гладко с ПТС (недавно сменился адрес регистрации и сайт понимал это как смену собственника). По телефону всё разрулил с техподдержкой, пара часов и распечатал бланк страховки.
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498
робт fda 36 минут назад
не понимаю аутистов сливающих свои данные всяким сравни.ру
еще и удивляющихся, что те захотели 1000 заработать посредником
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