"Это мальчик?": Ольга Бузова на сафари не смогла отличить льва от львицы, а жирафа от верблюда

В своём Instagram Ольга Бузова публиковала истории из своего удивительного путешествия по саванне. Однако, подписчиков насмешило её неумение отличить льва от львицы. В сторис Ольга спрашивает у гида: "This is man?" (Это мальчик?). Видимо, наличие гривы ни о чём Бузовой не говорит.