"Это мальчик?": Ольга Бузова на сафари не смогла отличить льва от львицы, а жирафа от верблюда

Телеведущая, певица, безнесумен и т.д. Ольга Бузова отправилась на сафари в дикую природу Африки. На своём пути Ольга встретила множество удивительных животных, вот только не смогла понять, кто есть кто. Сколько же открытий ждёт её впереди!
В своём Instagram Ольга Бузова публиковала истории из своего удивительного путешествия по саванне. Однако, подписчиков насмешило её неумение отличить льва от львицы. В сторис Ольга спрашивает у гида: "This is man?" (Это мальчик?). Видимо, наличие гривы ни о чём Бузовой не говорит.
Следующей локацией стали жирафы, которых Ольга величала верблюдами.
"Всё-таки ехали, ехали и всё равно нашли... верблюда", — сказала Ольга, показывая на жирафа рукой. Надеюсь, позже гид объяснил звезде, что это не верблюд.
Какой удивительный мир окружает Ольгу! Наверное, когда идёт дождь, она думает что небо плачет или боженька писает.
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А вы продолжайте и дальше гордиться своим умением отличать льва от львицы и жирафа от верблюда.
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Позорище. Авторка вместе с Бузовой, выучите слова male - female.