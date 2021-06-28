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"Это мальчик?": Ольга Бузова на сафари не смогла отличить льва от львицы, а жирафа от верблюда

"Это мальчик?": Ольга Бузова на сафари не смогла отличить льва от львицы, а жирафа от верблюда (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 июня 2021 09:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   бузова   животные   интересное   кто это?   сафари   фото   шоу бизнес   
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Телеведущая, певица, безнесумен и т.д. Ольга Бузова отправилась на сафари в дикую природу Африки. На своём пути Ольга встретила множество удивительных животных, вот только не смогла понять, кто есть кто. Сколько же открытий ждёт её впереди!

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Метки: young stars   бузова   животные   интересное   кто это?   сафари   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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Алексей 40 минут назад
Доход Ольги Бузовой за 2020 год составил 2,7 миллиона долларов США, что составляет примерно 189 миллионов рублей.
А вы продолжайте и дальше гордиться своим умением отличать льва от львицы и жирафа от верблюда.
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323
Nane First NameLast 9 минут назад
This is man?" (Это мальчик?)
=========
Позорище. Авторка вместе с Бузовой, выучите слова male - female.
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1k
просто программист 14 минут назад
Тупое существо
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−146
Сергей 15 минут назад
Человек зарабатывает большие деньги,работает,пушествует. Фишкяне сидят за мелкую зп, и строчат комментарии, ставя диагноз. Кто тупой всё таки?
Думаю ответ очевидный для фишкян - Бузова.
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3k
Валерий Викторович 22 минуты назад
Плюсуют посту подписчики этой лярвы в полстакане?
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8k
Касьян Пуздой Полчаса назад
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2k
Алекс Полчаса назад
c коньячком точно поехала...
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DarkMan666 Полчаса назад
Я человек простой, вижу шмару на фишках - ставлю минус
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Йожык 38 минут назад
Кто её туда пустил? У зверюшек стресс от такой "талантливой умницы-красавицы"
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4k
samsr 43 минуты назад
Волочкова, бузова... Сегодня день шмар на фишках?
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PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
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