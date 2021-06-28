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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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3.
Федеральные агенты во время сухого закона осматривают грузовик с «пиломатериалами». Лос-Анджелес, 1926 год
4.
Военнослужащая из женской вспомогательной службы BBC во время занятий по самообороне. Великобритания, 1942 год
5.
Малыши спят на свежем воздухе 1958 год.
В СССР солнце и свежий воздух были в почете. На этом кадре, сделанном в Москве в 1958 году, вы видите, как малыши из детских яслей №155 спокойно спят на морозце. Все укутаны, все довольны. На западных сайтах этот снимок многих поражает, но норвежцы, например, говорят, что у них тоже так.
11.
Мы привыкли думать о Второй мировой войне только в контексте ВОВ и часто забываем о существовании восточного фронта.
Если в Европе главной проблемой была Германия, в Азии — это была Япония. К концу войны они захватили достаточно большую часть той стороны света. На этом фото 1942 запечатлен китайский солдат, укрывающийся зонтиком, прикрепленным на винтовку, от солнца. Он сейчас защищает мост Хвитунг. Этот солдат был частью союзнических сил, освобождающих Бирму.
12.
Люди привели своих собак на усыпление, так как они не в состоянии платить увеличенный налог на домашних питомцев, Берлин, 1926 год
13.
Специальный «нюхач» проверяет качество и чистоту бочек.Позже их заполнят легендарным пивом "Guinness"
14.
А этот джентельмен с мячом и ведерком — непосредственная причина успеха Ле Брона и Джордана. Его имя — доктор Джеймс Нейсмит.
И он изобрел... баскетбол.Он изобрел его в 1891 году в городе Спрингфилд, штат Массачусетс.Через семь лет после этого он получил медицинский диплом и... стал работать тренером по баскетболу.
15.
На табличке — надпись "белые люди сегодня не могут войти в зоопарк". Такая табличка выставлялась перед зоопарком в Мемфисе лишь один раз в неделю. Остальные шесть дней, только "белым" и можно было в этот зоопарк.
16.
"Оргонный накопитель". Такой девайс продавали в 1950-е, он должен был помогать человеку, сидящему внутри притягивать "оргон" — "невесомую лечащую энергию".
Один покупатель, университетский профессор, знал, что это надувательство, но все равно считал покупку полезной "потому что его жена тихо сидела внутри устройства по 4 часа каждый день".
17.
На этом фото заключенный используется для тестирования прочности защитной сетки, прежде чем она станет доступна для массовой аудитории. 1958 год, США
21.
Если машина грязная - пора в автованну. Именно так в 20-х годах прошлого столетия выглядели первые мойки машин в США.
22.
Демонстрируется метод фотографирования трупа как часть идентификации личности перед вскрытием. 1880–е годы, Франция
24.
Прогулочно-экскурсионные автобусы с открытым кузовом эксплуатировались на курортах в послевоенные годы
26.
Шорец с рыбой - тайменем, пойманным в большом пороге реки Мрассу. 1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию
27.
Венгерский и французский фотограф, художник и скульптор Брассай в притоне курильщиков опиума. Париж, 1931 год
38.
Принцесса Елизавета получила спортивную награду по плаванию в составе спортивной команды , когда ей было 13 лет, в 1939 году
39.
Полиция охраняет купающуюся группу черных и сторонников десегрегации от разъяренной толпы. Сент-Огастин, Флорида, 1964 год
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