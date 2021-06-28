5.

В СССР солнце и свежий воздух были в почете. На этом кадре, сделанном в Москве в 1958 году, вы видите, как малыши из детских яслей №155 спокойно спят на морозце. Все укутаны, все довольны. На западных сайтах этот снимок многих поражает, но норвежцы, например, говорят, что у них тоже так.