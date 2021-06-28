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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
28 июня 2021 00:22
Метки: история   ретро   фото   
402
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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Добрый человек. 3 часа назад
«Адмира л Фло та Сове тского Сою за Кузнецо в» прежние наименования в порядке присвоения: «Советский Союз» (проект), «Рига» (закладка), «Леонид Брежнев» (спуск на воду), «Тбилиси» (испытания) советский авианесущий крейсер проекта 1143.5, единственный авианесущий корабль Военно-морского флота России Спущен на воду в 1985 году.
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