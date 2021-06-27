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Защитник Сталинграда известный советский актёр Иван Лапиков

Защитник Сталинграда известный советский актёр Иван Лапиков (15 фото)

Автор:
27 июня 2021 21:41
Метки: Иван Герасимович Лапиков   СССР   актёр   фотографии   
256
15
Иван Герасимович Лапиков родился в хуторе Заячий Царицынского уезда Саратовской губернии. Когда у матери будущего актёра начались схватки, она работала в поле, поэтому Иван родился прямо там, а пуповину перерезали серпом. Случилось это летом 1922 года.
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Метки: Иван Герасимович Лапиков   СССР   актёр   фотографии   
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2  комментария
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49k
smakido Час назад
Самые тёплые и светлые воспоминания от образов, созданных этим замечательным актёром. Он в кадре никогда не играл, он жил!
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81k
Taras Kozalupko 59 минут назад
Сильный актёр и очень хороший человек!
Сражался за Родину и умер в бою.
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