Защитник Сталинграда известный советский актёр Иван Лапиков

14.

В майские праздники 1993 года участвовал в благотворительном концерте для военнослужащих Таманской дивизии, который организовал Сергей Бондарчук.

Очень эмоционально выступил перед солдатами с патриотической речью и сердце Ивана Гавриловича не выдержало прямо во время выступления.

Его не стало 2 мая 1993 года. Актёру было 70 лет.

На его похоронах Сергей Фёдорович Бондарчук сказал трогательные слова, что Иван Лапиков воевал на войне как храбрый боец, потом служил искусству как настоящий солдат - без капризов, звёздности и не щадя здоровья.

И умер тоже в солдатском строю.