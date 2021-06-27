Защитник Сталинграда известный советский актёр Иван Лапиков

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Иван Герасимович Лапиков родился в хуторе Заячий Царицынского уезда Саратовской губернии. Когда у матери будущего актёра начались схватки, она работала в поле, поэтому Иван родился прямо там, а пуповину перерезали серпом. Случилось это летом 1922 года.
1.
Рос обычным деревенским пареньком, учился хорошо, в кружке самодеятельности играл на балалайке, а в старших классах начал играть в театральной студии. К концу школы был ведущим актёром школьного театра, поэтому он один со всего хутора поехал учиться на артиста.
2.
"Они сражались за Родину" (1975)
Сдал экзамены в Харьковское театральное училище, проучился один курс и началась война. Парень пошёл служить в Красную армию, поначалу мобилизовали в резервную часть под Сталинградом. Пока его воинская часть строила вокруг города укрепления, подошли немцы.
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3.
"Солдаты" (1956)
В тяжелых боях погибла почти половина батальона, в котором служил Иван. Однажды, выполняя приказ командования по эвакуации раненных, проявил смекалку.
Так как дорога немцами обстреливалась особенно тщательно, и чтобы не стать целью на дороге с подводой, в которой лежали раненные бойцы, он нашел рыбацкую лодку и благополучно доставил раненных в тыл по реке. Позже был награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Так как дорога немцами обстреливалась особенно тщательно, и чтобы не стать целью на дороге с подводой, в которой лежали раненные бойцы, он нашел рыбацкую лодку и благополучно доставил раненных в тыл по реке. Позже был награжден медалью «За оборону Сталинграда».
4.
Иван Лапиков с супругой Юлией и дочерью Еленой в 1954 году.
После службы в армии остался в Сталинграде, работал в труппе драмтеатра имени Горького. Там же познакомился со своей будущей женой актрисой Юлией Фридман, с которой вместе потом прожил всю свою жизнь.
5.
Председатель 1964
После первых актёрских успехов в пятидесятых годах, Лапикова пригласили работать в Москву, где он начал активно сниматься в кино. Его яркие, запоминающиеся роли известны всем любителям советских фильмов.
6.
Нежданный гость фильм 1972
Популярность актера в 70-80 годах в СССР была огромной. Его без паспорта селили в гостиницах, а на рынках отказывались брать деньги. Причем в любом городе Советского Союза, где бы он не находился.
7.
"По Руси" (1968)
Когда в 1967 году его пригласили на роль отца Иоанна в фильме «По Руси», 45-летний Лапиков решил пройти обряд крещения, так как посчитал, что не имеет морального права играть такую историческую личность в православии, будучи сам некрещенным. Дело в том, что его родители были колхозными активистами и не стали крестить своего сына после рождения.
12.
С супругой Юлией
Очень тяжело переживал развал СССР и все последующие события, связанные с этим. Считал это чудовищной исторической ошибкой. В начале 1992 года на этой почве перенёс первый инфаркт.
14.
С Сергеем Бондарчуком в Ленинграде в 1985 году.
В майские праздники 1993 года участвовал в благотворительном концерте для военнослужащих Таманской дивизии, который организовал Сергей Бондарчук.
Очень эмоционально выступил перед солдатами с патриотической речью и сердце Ивана Гавриловича не выдержало прямо во время выступления.
Его не стало 2 мая 1993 года. Актёру было 70 лет.
На его похоронах Сергей Фёдорович Бондарчук сказал трогательные слова, что Иван Лапиков воевал на войне как храбрый боец, потом служил искусству как настоящий солдат - без капризов, звёздности и не щадя здоровья.
И умер тоже в солдатском строю.
Очень эмоционально выступил перед солдатами с патриотической речью и сердце Ивана Гавриловича не выдержало прямо во время выступления.
Его не стало 2 мая 1993 года. Актёру было 70 лет.
На его похоронах Сергей Фёдорович Бондарчук сказал трогательные слова, что Иван Лапиков воевал на войне как храбрый боец, потом служил искусству как настоящий солдат - без капризов, звёздности и не щадя здоровья.
И умер тоже в солдатском строю.
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