Водитель сдал сотрудникам ГИБДД нарушителя

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Тему мы сегодня поднимем довольно щекотливую. Как часто на дороге вы сталкиваетесь с нарушителями ПДД? Порой подрежут, поворотник не включат. Мелочь, но неприятно.
Но если большинство водителей лишь устно выражают своё недовольство нарушителями, то в этом случае товарищ из Tiktok поступил иначе. С одной стороны, вроде бы и правильно сделал. Ведь ПДД написаны кровью, и часто кровью невинных людей. Но с другой стороны, может нужно было просто молча проехать мимо?
А как вы считаете?
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Метки: Автомобиль видео нарушение пдд тикток
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Хватит уже держатся за эту ублюдску АУЕ-шную тему: "стукач", "заложил".
Имбецил осознанно совершает действия способные привести к человечким жертвам. Ему на свою жизнь нарсть, он идиот, другие участники движения тут не при чем.
Поэтому регистратор все сделала верно. Без всяких экивоков. Других вариантов нет. Если бы проехал мимо - трус
Слава богу правосудие ещё не докатилось до назначения сроков за предполагаемые возможные преступления.
Что за чушь вы пишите? Нарушил? Получи. А "обгонял бы" можно засунуть себе... Куда-нибудь подальше.
Они привыкли обгонять по встречке и им насрать на двойную сплошную. Они же крутованы и шумахеры
Имхо по теме - зависит от ситуации. Если там просто невнимательность - человек не включил поворотник при перестроении, попытался перестроиться на занятую линию, или случайно подрезал кого нибудь, то я ничего делать не буду. Если же там опасное или агрессивное вождение, я сообщу в полицию.