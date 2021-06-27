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Водитель сдал сотрудникам ГИБДД нарушителя

Водитель сдал сотрудникам ГИБДД нарушителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июня 2021 13:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   видео   нарушение   пдд   тикток   
980
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Тему мы сегодня поднимем довольно щекотливую. Как часто на дороге вы сталкиваетесь с нарушителями ПДД? Порой  подрежут, поворотник не включат. Мелочь, но неприятно.

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Метки: Автомобиль   видео   нарушение   пдд   тикток   
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25  комментариев
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8k
Majul 36 минут назад
Нет тут никакого "щекотливости".
Хватит уже держатся за эту ублюдску АУЕ-шную тему: "стукач", "заложил".
Имбецил осознанно совершает действия способные привести к человечким жертвам. Ему на свою жизнь нарсть, он идиот, другие участники движения тут не при чем.
Поэтому регистратор все сделала верно. Без всяких экивоков. Других вариантов нет. Если бы проехал мимо - трус
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0
931773@avgust-shop.ru 3 минуты назад
Обгон тихоходного транспортного средства через сплошную)))))))))
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1k
Евгений Кондратьев 15 минут назад
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154
Pilot Drinkings 23 минуты назад
А что уважаемые комментаторы думают про нехорошего человека в Питере на Ханты-Мансийских номерах? Правый поворот со встречки под красный? Стоит таких вламывать?
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20k
Андрей Иванов 24 минуты назад
В данном случае он прав. Ну да, дорога пустая, но нарушение из тех, что приносит жертвы. Чувак точно так же обгонял бы и с нагруженной встречной. Это при том, что рег ехал отнюдь не 60 км\ч.
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14k
Мария Коненкова Полчаса назад
Так его уже гайцы остановили, они видели, как он маневрировал, где щекотливость-то? Он просто дополнительное доказательство предложил, т.к. не одобряет нарушителя, да оно и не понадобилось бы.
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11k
Евгений Полчаса назад
Я считаю, что если человек нарушил, но не создал этим опасных ситуаций и неудобств остальным участникам движения - то не стоит это считать нарушением. Если же нарушение создаёт опасность - человека нужно останавливать и наказывать. Но есть 3 вида нарушений, который вообще никак не оправдываются и должны быть наказаны: проезд на красный свет, синий за рулём и проезд жд на запрещающий сигнал.
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3k
Нескучный сад Полчаса назад
Не одобряю обгон через сплошную. Но в данном конкретном случае я бы не продлил тому водиле. Обгон не был опасным для рега и участок дороги позволял. Я бы оставил это на совести торопыги. ИМХО
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1k
Алек Сандр 47 минут назад
У меня другой вопрос - за каким йухом там сплошная? Участок ровный, видимость - 100км, никаких подводных камней не видать. ЗАЧЕМ НАМАЛЕВАЛИ СПЛОШНУЮ?
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4k
RomaXz 55 минут назад
Что произошло на видео? У меня оно заблокировано.
Имхо по теме - зависит от ситуации. Если там просто невнимательность - человек не включил поворотник при перестроении, попытался перестроиться на занятую линию, или случайно подрезал кого нибудь, то я ничего делать не буду. Если же там опасное или агрессивное вождение, я сообщу в полицию.
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7k
Alexander Час назад
Двояко. Грубого нарушения нет, дорога ровная и пустая.
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816
Алксандр Шевченко Час назад
Это залёт.
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−24
Племянник Путина Час назад
Стукач.
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52
Александр Час назад
Как будто сам так не делал..... Павлик Морозов.... Тфу
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