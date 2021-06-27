Водитель сдал сотрудникам ГИБДД нарушителя

Но если большинство водителей лишь устно выражают своё недовольство нарушителями, то в этом случае товарищ из Tiktok поступил иначе. С одной стороны, вроде бы и правильно сделал. Ведь ПДД написаны кровью, и часто кровью невинных людей. Но с другой стороны, может нужно было просто молча проехать мимо?