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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Военнослужащие, готовящие (утаптывающие) склон к олимпиаде (дисциплина даунхилл). Калифорния, 1960
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7.
Рядовой B. Кyрилoв. Один из первыx сoлдат, вошедшиx в Выборг, рухнул на булыжную мoстoвyю города oт изнемoжения и зaснул после целого дня боeв. 20 июня 1944 годa
12.
Побег в безопасное место. Фото Кёчи Савады,1965 г.
На снимке ― жительница Вьетнама со своими детьми пытается переплыть реку во время штурма военными. Когда фотография получила награду, Савада разыскал мать со снимка и отдал ее семье половину премии. ©
14.
Татьяна Пилецкая, Надежда Чередниченко, Марина Ладынина и советский посол на кинофестивале в Венеции (1957г.).
21.
Первый британец-автолюбитель, который попался за превышение скорости. Уолтер Арнольд ехал со скоростью 12 км/ч (ограничение 3 км/ч). Полицейский начал погоню на велосипеде и поймал нарушителя, 1896 год
24.
1942, Ладога. База абвера для подготовки диверсантов. Привлекались инструкторы из финской и из бывшей эстонской армий.
26.
Британский бронетранспортёр FV432, замаскированный под советскую ЗСУ-23-4 "Шилка" и использовавшийся в ходе учений британской Рейнской армии Spearpoint Crusader в составе войск отрабатывавших действия за противника; 1980-й год
27.
Встреча Леонида Брежнева с Луисом Корваланом, обменянным на Владимира Буковского. СССР. 1976 год
29.
Американские военные волокут на привязи тело вьетконговского (южновьетнамский повстанец) солдата. Южный Вьетнам, 24 февраля 1966 года
39.
Тайсон держит двухмесячного сына Мигеля в своей раздевалке после того, как проиграл Ленноксу Льюису нокаутом в 8–м раунде, 8 июня 2002 года.
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