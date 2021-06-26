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Подборка гифок на различный вкус.
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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Личные минусаторы есть и у меня. С десяток раздражённых оппонентов, думающих, что я действительно злоупотребляю алкоголем, почему и ник у меня "Бухарик". Единственное, что мне не нравится, когда из-за ника общение со мной ведётся "через нижнюю губу". Я себе такого не позволял даже с бомжами, периодически ночующими в подъезде.
надеюсь, жив останется, но ездить больше не захочет.