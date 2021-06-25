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Вы сволочь!!! Вы понимаете какая вы сволочь?!!

Вы сволочь!!! Вы понимаете какая вы сволочь?!! (1 фото)

Автор:
25 июня 2021 14:03
Метки: Юмор   комедия   литература   проза   рассказы   
714
1
Иванов оглядел чистую, свежеотремонтированную квартиру и скомандовал себе — «Пора!». Машину он брать не стал.
— К чему эти дешевые спецэффекты и ложные стимулы? – решил он и быстрым шагом вышел на просторы каменных джунглей.
Шагая по улице, Иванов цепким взглядом выхватывал интересное. «Вот? А нет, не то немного... Стоп!! Вот она!». Женщина была одной из тех, что представлялись Иванову по прочтению фразы «Неброская красота».

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Метки: Юмор   комедия   литература   проза   рассказы   
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8  комментариев
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Невозможно читать. Не надо лениться форматировать диалоги в соответствии с нормами правописания.
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203k
Барон Мюнхгаузен 15 минут назад
И где только эту херь находят?
Про оформление я вообще молчу.
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55k
Андрей 2 часа назад
Вот так бы мою дочь кто-нибудь позвал замуж. А то и умница, и красавица - а всё никак....
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23k
Vazari 2 часа назад
Вот, не знаю, почему, но меня раздражают эти графоманские потуги. Всегда ужасная подача, нет работы со словом, смысл-тоже, ни рыба ни мясо. Сперва надо прочитать много-много книжков и только потом начинать писать.
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
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46k
noName 2 часа назад
Нравятся мне эти новодельные интернет сказки
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