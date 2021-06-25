Вы сволочь!!! Вы понимаете какая вы сволочь?!!

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— Здравствуйте. – подошел Иванов – Вы мне кажетесь красивой и стройной. Можно я посмотрю на вас немного? — Пикапер? – растеряно спросила женщина – Интересный подход. Но не работает со мной такое… — Кто? Какое — такое? – удивленно спросил Иванов – Иванов я. Никакой не пикапер. Просто не хотел вас смущать, а посмотреть повнимательнее хочется. — Ну смотрите! – серебряным смехом засмеялась женщина и продефилировала от Иванова и к Иванову. – Ну как? — Симпатично. – одобрил Иванов. – И голос такой… — Какой? – кокетливо спросила женщина. — Волнующий. – пояснил Иванов. – А вы замужем? — А какое это имеет значение? – прищурилась женщина. — Основное. – твердо сказал Иванов. – Так замужем или нет? — Нет. И не была. – как-то даже грустно ответила женщина — Как-то все не до этого было. — А выходите за меня замуж. – оглушил женщину Иванов. — Ой. Вот прямо так? А почему… — Да пора мне уже. – пожал плечами Иванов – Вам вроде тоже тянуть незачем. Я холост, не был женат никогда. Не пью, не курю. Материально обеспе… — Да бог с ним с вашим обеспечением – почему-то разозлилась женщина – Почему я-то? — А почему нет? Вы мне нравитесь. Очень. Одному мне уже совсем невмоготу. Я буду о вас заботится. На руках носить буду. Не скандалю никогда. Жить будем у меня. – Иванов вздохнул и вдруг улыбнулся – Фуух. Думал — не смогу сказать. В самом деле, а? Выходите за меня? — Да кто вам сказал, что мне замуж хочется, а? – еще сильнее разозлилась женщина – Кто вам сказал такое? Может у меня бойфренд есть? Я разве похожа на ту, которая ходит по улицам в поисках мужа? — Почему вы злитесь? – спросил Иванов. — Потому что вы мне определенно хамите!! – крикнула женщина и вдруг рассмеялась – Аааа. Поняла.. Нас снимает скрытая камера? — Не знаю. – честно признался Иванов – Может и снимает какая-то. — Я так и знала!! – начала всхлипывать женщина – Как же вам не стыдно-то? Вы же меру знайте в своих шуточках!! Совсем уже за людей не считаете.. Сволочи! — Я что-то не совсем понимаю – сказал Иванов – Так вы пойдете за меня или нет? — Нет! – крикнула женщина – Ни за что! — Понял. Извините, пожалуйста. – сказал Иванов и пошел дальше по улице. Она догнала его через пять минут, схватила руку и начала трясти: — Вы сволочь!!! Вы понимаете какая вы сволочь?!! — Я же извинился! – оправдывался Иванов – Ошибся я в вас. Извините еще раз. — Да вы не поэтому сволочь!! – кричала женщина – Если вы сволочь – то и ведите себя как сволочь!! Я же теперь всю свою жизнь буду думать, что отказала нормальному мужчине!! — Перестань устраивать скандал! – рявкнул Иванов — Пойдешь за меня или нет?! — Пойду! Может я, конечно, дура, но – пойду! – крикнула женщина – Съел? И куда теперь? К тебе? Ко мне? В подъезд пойдем? Ты хоть спроси как меня зовут сначала! — Дурочка. Начиталась романов. – успокоил Иванов – Ты мне нравишься, а имя узнать я всегда успею. Надя, Соня, Вера – какая разница-то? — Вера. – шмыгнула носом женщина и взяла Иванова под руку – Цветов хоть купи, Иванов… Предложение без цветов разве можно делать? — Нельзя. – сказал Иванов. – Какая ж жизнь без цветов? И они пошли за цветами.© Frumich