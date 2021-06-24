Красавица, отличница и просто молодец

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А между тем, вот такие, как она и должны быть "лицом поколения"....
Ученица лицея №470 Полина Ефимова стала первой девушкой – трехсотбальницей в Петербурге.
За всю историю единого государственного экзамена в Северной столице это первая выпускница, которая получила максимальный балл сразу по трем предметам: русскому, математике и химии".
За всю историю единого государственного экзамена в Северной столице это первая выпускница, которая получила максимальный балл сразу по трем предметам: русскому, математике и химии".
Авторский пост
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А насчет трехсот баллов... В каждом вузе у всех, наверное, был препод, который никогда не ставил пятерок по своему предмету, самое высшее - четверка, так как "даже я не знаю свой предмет/курс на пятерку"...
А почему она Физику не сдавала? Физика - царица наук, она гораздо важнее и Русского, и Химии.
А как фамилия Мамы?)))