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Красавица, отличница и просто молодец

Красавица, отличница и просто молодец (1 фото)

Автор:
24 июня 2021 18:39
Метки: Отличники   учёба   экзамен   
646
1
А между тем, вот такие, как она и должны быть "лицом поколения"....

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Метки: Отличники   учёба   экзамен   
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15  комментариев
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9k
MakDag 2 часа назад
Не канает. У нее ни булавок, ни гвоздей на теле. Тату тоже не набито. Грамотная, и наверняка парней предпочитает.
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18k
Luc72 16 минут назад
Ну а что насчет красавицы не так? Милое симпатичное и главное, ЕСТЕСТВЕННОЕ лицо.
А насчет трехсот баллов... В каждом вузе у всех, наверное, был препод, который никогда не ставил пятерок по своему предмету, самое высшее - четверка, так как "даже я не знаю свой предмет/курс на пятерку"...
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17k
Anna Полчаса назад
побольше таких новостей из Питера
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71
Куртуазный Маньерист Полчаса назад
Красавица, отличница и просто молодецПосмотреть
Красавица, отличница и просто молодец
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Девка умница.
А почему она Физику не сдавала? Физика - царица наук, она гораздо важнее и Русского, и Химии.
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5k
Ya Час назад
"...отличница и просто молодец..." -соглашусь, но с тем что красавица- нет.
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4k
RomaXz Час назад
Насчёт красавицы не соглашусь, но результат хороший.
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77
Fisher1979 Час назад
Рeспект девчонке.
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46k
Albert GER Час назад
Хм... Ефимова?
А как фамилия Мамы?)))
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4k
Иван Час назад
Ну на Кауказе таких полно.
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1k
Sergey 2 часа назад
Слишком рыжая, не канает.
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4k
Unics 2 часа назад
Ну что сказать, молодец да и только.
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