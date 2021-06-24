FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3349 постов • 1744 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (34 фото)

Автор:
24 июня 2021 07:35
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1666
34
Свернуть все комментарии под фото
Смешные и не очень комментарии и картинки с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
38
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
а может это эфиопский
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
237
Мурчелло 4 минуты назад
Комментарий к фото
Блин,автор,чет ты сегодня какую то туфту гонишь.Не смешно них.я.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Snork Snorkoff 12 минут назад
Комментарий к фото
Вот по этому у меня микроавтобус, заипется подпрыгивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik 17 минут назад
Комментарий к фото
А цветная- краска для волос!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik 20 минут назад
Комментарий к фото
Дайте четыре верхних и четыре нижних! Срочно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik 22 минуты назад
Комментарий к фото
Покажи ему дисковый телефон- ваще офигеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Mike Miller Полчаса назад
Комментарий к фото
Ещё бы они были бы неадекватными, хм)) Они же "твои".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
Куртуазный Маньерист Полчаса назад
Комментарий к фото
И в качестве звонка звучала, наверное, мелодия из "Бумера"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS 54 минуты назад
Комментарий к фото
По идее должен был сработать огнемет-дезинфектор...Видимо не сработал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS 56 минут назад
Комментарий к фото
Блэкджек со шлюхами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
bum-bum 59 минут назад
Комментарий к фото
насрал бы на бомжа, где еще можно насрать на человека всего за 60 рублей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS Час назад
Комментарий к фото
Значит есть и птицы - сНИГГАри
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS Час назад
Комментарий к фото
У меня все с суккубами в основном
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
noName Час назад
Комментарий к фото
"Чилю"-а перевод с ипанутого на русский кто нибудь знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS Час назад
Комментарий к фото
Просто паренек посмотрел выступление группы Альянс
Просто паренек посмотрел выступление группы АльянсПосмотреть
Просто паренек посмотрел выступление группы Альянс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−66
Лучший Друг Час назад
Комментарий к фото
И провел молебен в домовой церкви аппарт отеля в Геленджике
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›