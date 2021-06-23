Когда в хорошем кино аппетитно показывают еду, то у зрителя текут слюнки и урчит в животе. После Иван Васильевича очень хочется кабачковой икры, "Трое из Простоквашино" хорошо смотреть, жуя перевёрнутый колбасой вниз бутерброд. После этого теста вам, может, и не захочется есть, а вот посмотреть или пересмотреть некоторые фильмы точно захочется.

Тест: Угадай фильм по еде В этом тесте представлены основные блюда, закуски и десерты из голливудских, советских, азиатских и европейских фильмов и одного мультфильма.