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Тест: Угадай фильм по еде

Тест: Угадай фильм по еде

Автор:
23 июня 2021 18:32
Сообщество : Кино
Метки: блюда   гастрономия   голливуд   десерты   еда   кино   пирожные   тест   
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1
Когда в хорошем кино аппетитно показывают еду, то у зрителя текут слюнки и урчит в животе. После Иван Васильевича очень хочется кабачковой икры, "Трое из Простоквашино" хорошо смотреть, жуя перевёрнутый колбасой вниз бутерброд. После этого теста вам, может, и не захочется есть, а вот посмотреть или пересмотреть некоторые фильмы точно захочется.
1.
1.
Однажды в Америке
Мария-Антуанетта
Отель "Гранд Будапешт"
2.
2.
Последнее танго в Париже
Горячие головы
Девять с половиной недель
3.
3.
Пир Бабетты
Большая жратва
Платформа
4.
4.
Индиана Джонс и храм судьбы
Планета обезьян (1968)
Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа
5.
5.
Бесславные ублюдки
Твин Пикс
Ешь, молись, люби
6.
6.
Крылышко или ножка
Ресторан господина Септима
Ужин с придурком
7.
7.
Вокзал для двоих
Ирония судьбы, или С лёгким паром!
Иван Васильевич меняет профессию
8.
8.
Сукины дети
Забытая мелодия для флейты
Город Зеро
9.
9.
Не может быть!
12 стульев (1971)
Старый Новый год
10.
10.
Рыбка Поньо на утёсе
Унесённые призраками
Твоё имя
11.
11.
Паразиты
Олдбой (2003)
Служанка

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Метки: блюда   гастрономия   голливуд   десерты   еда   кино   пирожные   тест   
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13k
Александр 41 минуту назад

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Aleksandr 2 минуты назад
Вопрос посложнее... :)
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16k
Александр Сучков 24 минуты назад
Заного не стану))) Наши все угадал. Плюс олдбоя случайно. Тест своеобразный)))
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17k
Юрий 58 минут назад
??????
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8k
kaboza Час назад
а ну нах, потушу стрелки чеснока с салом и потом залью омлетиком
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9k
Александр 2 часа назад
Анекдот вспоминается:
Учительница биологии достаёт из-за шкафа большой плакат, на котором изображены хвосты птиц:
- Дети, давайте угадаем, какой хвост принадлежит какой птичке!
Вовочка:
- Марьиванна! Ну где это видано, чтоб по сраке определять, что за птица?!
- Вовочка! Завтра отца в школу!
На следующий день приоткрывается дверь учительской, засовывается голая мужсткая *опа и голос из коридора:
- А ну, училка, угадай - чей батя пришёл?!
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