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Когда в хорошем кино аппетитно показывают еду, то у зрителя текут слюнки и урчит в животе. После Иван Васильевича очень хочется кабачковой икры, "Трое из Простоквашино" хорошо смотреть, жуя перевёрнутый колбасой вниз бутерброд. После этого теста вам, может, и не захочется есть, а вот посмотреть или пересмотреть некоторые фильмы точно захочется.
Тест: Угадай фильм по еде
В этом тесте представлены основные блюда, закуски и десерты из голливудских, советских, азиатских и европейских фильмов и одного мультфильма.
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Учительница биологии достаёт из-за шкафа большой плакат, на котором изображены хвосты птиц:
- Дети, давайте угадаем, какой хвост принадлежит какой птичке!
Вовочка:
- Марьиванна! Ну где это видано, чтоб по сраке определять, что за птица?!
- Вовочка! Завтра отца в школу!
На следующий день приоткрывается дверь учительской, засовывается голая мужсткая *опа и голос из коридора:
- А ну, училка, угадай - чей батя пришёл?!