Бывшая жена Гуфа спалила переписки, где рэпер предлагал ей секс и отрекался от любимой

Уже второй день не утихают слухи вокруг отношений Айзы и Гуфа. Бывшая жена рэпера заявила о воссоединении семьи, однако сам Гуф, похоже, был не в курсе. Он поехал к своей девушке Юлии и провёл с ней ночь. После этого поклонники обвинили Айзу во лжи.

Недолго думая, женщина опубликовала в Instagram скриншоты переписки с Гуфом. На сообщениях видно, как рэпер признаётся своей бывшей жене в чувствах и рассказывает о расставании с Юлией.

«Я не люблю Юлю. Ты чего? Она в субботу съезжает от меня», — утверждал артист, зазывая свою бывшую жену в гости,.