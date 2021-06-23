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Бывшая жена Гуфа спалила переписки, где рэпер предлагал ей секс и отрекался от любимой

Бывшая жена Гуфа спалила переписки, где рэпер предлагал ей секс и отрекался от любимой (4 фото)

Автор:
23 июня 2021 13:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: айза   гуф   интересное   переписки   слив   фото   шоу бизнес   
673
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После своей исповеди, где Айза Анохина заявила о воссоединении с Гуфом, многие подписчики заподозрили её во лжи. Бывшая жена рэпера рассказала о примирении, но в тот же день Гуф поехал к своей девушке Юлии и провёл с ней ночь. Тогда подписчики стали обвинять Айзу в хайпе, на что она опубликовала переписки с рэпером.

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Метки: айза   гуф   интересное   переписки   слив   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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217
Мурчелло Полчаса назад
Со дна снова постучали.
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4k
rutt 10 минут назад
Гуф рип
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11k
Марсианин 14 минут назад
Информация из мира животных
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2k
Ivan 18 минут назад
Не касаясь старого мема, а Гуф еще жив?
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6k
sivanov1079 18 минут назад
Животные. А писать бывшей вообще днищще
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−89
vova old 18 минут назад
кто все эти люди?(С)
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762
DeDsmile 20 минут назад
три куска говна... зачем я это прочитал?
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8k
kaboza 20 минут назад
мля я че попал в журнал bravo?
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14k
Alex ASK 21 минуту назад
Ты в этот раз умнее. Сразу +15 нарисовалО
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1k
crownanniversury 24 минуты назад
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Broscan Полчаса назад
- такие посты народ,нафига об этом говне что то знать!?
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13k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Не понял, при чем тут метка "интересное"?
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