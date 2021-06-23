Бывшая жена Гуфа спалила переписки, где рэпер предлагал ей секс и отрекался от любимой

После своей исповеди, где Айза Анохина заявила о воссоединении с Гуфом, многие подписчики заподозрили её во лжи. Бывшая жена рэпера рассказала о примирении, но в тот же день Гуф поехал к своей девушке Юлии и провёл с ней ночь. Тогда подписчики стали обвинять Айзу в хайпе, на что она опубликовала переписки с рэпером.
Уже второй день не утихают слухи вокруг отношений Айзы и Гуфа. Бывшая жена рэпера заявила о воссоединении семьи, однако сам Гуф, похоже, был не в курсе. Он поехал к своей девушке Юлии и провёл с ней ночь. После этого поклонники обвинили Айзу во лжи.
Недолго думая, женщина опубликовала в Instagram скриншоты переписки с Гуфом. На сообщениях видно, как рэпер признаётся своей бывшей жене в чувствах и рассказывает о расставании с Юлией.
«Я не люблю Юлю. Ты чего? Она в субботу съезжает от меня», — утверждал артист, зазывая свою бывшую жену в гости,.
Айза призналась, что поведение мужа шокировало её: «Леша, ты предатель, лгун! И ты поступил невероятно плохо. Я никогда этого не прощу. Больше ко мне не лезь». Спустя несколько часов после этого откровения Гуф опубликовал фотографию с Юлией, с котрой до сих пор встречается несмотря на заявления бывшей жены.
Девушка Гуфа вовсе обвинила Айзу в желании "похайпиться" на имени знаменитого бывшего мужа. Девушка опубликовала в сторис обращение, где сказала, что могла бы много чего интересного рассказать о своей обидчице, но ее сдерживает чувство уважения к бойфренду.
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