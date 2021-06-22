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«Внимание! Говорит Москва! Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...» Из сообщения советского радио о нападении Германии на СССР.
Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма!
Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма!
1.
Объявление о начале Великой Отечественной войны. Улица 25-го Октября. 22 июня 1941 года. Автор: Евгений Халдей. Москва.
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14.
Рытье противотанковых рвов под Москвой. Сентябрь – октябрь 1941 года. Автор: Дмитрий Бальтерманц.
16.
Скот, угоняемый колхозниками из прифронтовых районов. Сентябрь – октябрь 1941 года. Автор: Николай Хандогин. Ленинград.
17.
Бомбоубежище на станции метро «Маяковская». Раздача молока. 1941 год. Автор: Аркадий Шайхет. Москва.
23.
Первый день войны в Перемышле (сегодня — польский город Пшемысль) и первые погибшие захватчики на советской земле (солдаты 101-й легкопехотной дивизии). Город был занят немецкими войсками 22 июня, но на следующее утро был освобожден частями Красной Армии и пограничниками и удерживался до 27 июня. Время съемки: 22.06.1941
24.
22 июня 1941 года возле моста через реку Сан в районе города Ярослав. В то время по реке Сан проходила граница между оккупированной Германией Польшей и СССР. Время съемки: 22.06.1941
25.
Колонна советских пленных переправилась через реку Сан по саперному мосту. Среди пленных заметны есть не только военные, но и люди в гражданской одежде: немцы задерживали и брали в плен всех мужчин призывного возраста, чтобы они не могли быть привлечены в армию противника. Район города Ярослав, июнь 1941 года.
26.
После провала внезапного захвата Брестской крепости немцам пришлось окапываться. Фото сделано на Северном, либо Южном острове. Время съемки: 22.06.1941
27.
Немецкие солдаты осматривают увязший в поле и брошенный танк Т-34-76 образца 1940 г. Время съемки: июнь 1941
28.
Уничтоженный советской артиллерией немецкий легкий танк Pz.Kpfw. II Ausf. C. Время съемки: июнь-август 1941
30.
Пленные советские женщины-военнослужащие в Невеле (ныне Невельскй район Псковской области). Время съемки: 26.07.1941
31.
Жители Ленинграда у витрины ЛенТАСС «Последние известия» (Социалистическая улица, дом 14 — типография «Правда»). Время съемки: июль 1941 Место съемки: Ленинград Автор: Борис Уткин
32.
Красноармейцы осматривают подбитый немецкий танк Pz 35(t) (LT vz.35) чешского производства из состава 6-й танковой дивизии вермахта. Окрестности города Расейняй (Литовская ССР). Время съемки: июнь 1941
34.
Немецкие солдаты рассматривают горящий советский танк Т-34-76 образца 1940 года. Время съемки: июнь-август 1941
35.
Немецкие солдаты едут по улице вдоль разрушенных домов на окраине Смоленска. Время съемки: июль 1941
36.
На захваченном аэродроме Минска немецкие солдаты рассматривают бомбардировщик СБ (либо его учебный вариант УСБ, так как видна немного носовая часть самолете, отличающаяся от застекленного носа СБ). Начало июля 1941 года. Позади видны истребители И-15 и И-153 «Чайка». Время съемки: июль 1941
37.
Город Демидов Смоленской области в первые дни оккупации. Июль 1941 года. Время съемки: июль 1941
38.
Немецкий сборный пункт советской трофейной техники и оружия. Слева советские 45-мм противотанковые пушки, затем большое количество станковых пулеметов «Максим» и ручных пулеметов ДП-27, справа — 82-мм минометы. Лето 1941 года.
40.
Наступающие части вермахта в Белоруссии. Снимок сделан из окна автомобиля. Июнь 1941 г. Время съемки: июнь 1941
41.
Пулеметный расчет немецких егерей ведет огонь из пулемета MG-34. Лето 1941 года, группа армий «Север». На заднем плане расчет прикрывает САУ StuG III.
43.
Красноармеец у захваченного немецкого легкого танка чешского производства LT vz.38 (в Вермахте обозначался Pz.Kpfw.38(t)). В военных действиях против СССР участвовали около 600 таких танков, которые применялись в боях до середины 1942 года. Время съемки: лето 1941
44.
Советская железнодорожная станция после немецкой бомбардировки, на путях стоит эшелон с танками БТ.
45.
Фото из разных источников, но закончить думаю нужно именно этой фотографией!
Парад Победы. Заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Г.К.Жуков принимает парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона в ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне.
https://s30232294060.mirtesen.ru/blog/43089396620/22-iyunya-1941-goda-:-arhivnyie-foto-nachala-boev
Парад Победы. Заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Г.К.Жуков принимает парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона в ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне.
https://s30232294060.mirtesen.ru/blog/43089396620/22-iyunya-1941-goda-:-arhivnyie-foto-nachala-boev
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Гудериан действительно хотел провести полноценный совместный парад, однако затем согласился на процедуру, предложенную командиром 29-й танковой бригады С. М. Кривошеиным: «В 16 часов части вашего корпуса в походной колонне, со штандартами впереди, покидают город, мои части, также в походной колонне, вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знамёнами салютуют проходящим частям. Оркестры исполняют военные марши»[9].
Приказ по 20-й немецкой дивизии от 21 сентября гласит: «1. По случаю принятия Брест-Литовска советскими войсками 22.9.1939 г. во второй половине дня предварительно между 15:00 и 16:00 состоится прохождение маршем у здания штаба 19-го армейского корпуса перед командиром 19 АК Гудерианом и командиром советских войск… В прохождении маршем участвуют германские и советские подразделения»[10].
Напиши мне напиши и за украинцев и за радостные встречи и грустные расставания.