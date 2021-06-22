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Война. Начало

Война. Начало (45 фото)

Автор:
22 июня 2021 17:41
Метки: ВОВ   СССР   история   люди   страна   фотографии   
651
45
«Внимание! Говорит Москва! Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...» Из сообщения советского радио о нападении Германии на СССР.
Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма!
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Метки: ВОВ   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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10k
uutb 3 часа назад
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2k
Александр 13 минут назад
Да уж...Мороз по коже! Как можно это стереть из памяти!!"
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613
Рафаэль Полчаса назад
Спасибо автор!!!
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20k
Matrosskin 2 часа назад
Мороз по коже...
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
А западная усраина приветствует фашистов.. твари.
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471
Сергей Ковалев Мистер Фикс 2 часа назад
Ах,как хочется тебе г..на на вентилятор бросить. Давай исчо. Что б тебе веселей писалось я тут в Википедии тебе перца тебе не хвост наискал. 14 сентября город Брест был занят 19-м моторизованным корпусом вермахта под командованием генерала Гудериана. 17 сентября немецкие войска взяли Брестскую крепость. 20 сентября к Бресту подошли части 29-ой танковой бригады комбрига Кривошеина, и начались переговоры о передаче Бреста и Брестской крепости. Переговоры продолжались и на следующий день, а уже в 10 часов утра 22 сентября германский военный флаг, развевавшийся над крепостью ровно пять суток, был под звуки немецкого оркестра спущен, и подразделения 76-го пехотного полка вермахта покинули крепость. Во второй половине дня 22 сентября так же организованно и без эксцессов немцы вышли и из Бреста, уступив город советским войскам.

Гудериан действительно хотел провести полноценный совместный парад, однако затем согласился на процедуру, предложенную командиром 29-й танковой бригады С. М. Кривошеиным: «В 16 часов части вашего корпуса в походной колонне, со штандартами впереди, покидают город, мои части, также в походной колонне, вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знамёнами салютуют проходящим частям. Оркестры исполняют военные марши»[9].

Приказ по 20-й немецкой дивизии от 21 сентября гласит: «1. По случаю принятия Брест-Литовска советскими войсками 22.9.1939 г. во второй половине дня предварительно между 15:00 и 16:00 состоится прохождение маршем у здания штаба 19-го армейского корпуса перед командиром 19 АК Гудерианом и командиром советских войск… В прохождении маршем участвуют германские и советские подразделения»[10].

Напиши мне напиши и за украинцев и за радостные встречи и грустные расставания.
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471
Сергей Ковалев Мистер Фикс 2 часа назад
О чем с тобой можно подискутировать ? С такими,как ты в падлу на одном гектаре ...
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565
Питер Крузо 3 часа назад
Жуть...
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