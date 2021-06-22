Иван Ургант жёстко высмеял поражение России на чемпионате Европы по футболу

Российский телеведущий Иван Ургант в своём шоу основательно прошёлся по сборной России по футболу. Ургант заметил, что авторы шоу ничего не подготовили на случай поражения России: "Никогда такого не было, и вот опять".
В новом выпуске "Вечернего Урганта" телеведущий начал шоу с новости о проигрыше Росси на чемпионате Европы по футболу. По его словам, создатели шоу верили в победу отечественной сборной и ничего не подготовили к её проигрышу: «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг».
Ургант прочитал речь, которую подготовил на случай победы России:
«Ура! Надо же, молодцы! Никто не верил, а они взяли и сделали. Потрясающе! Отыграться со счета 0:7! Сборная Дании на последних секундах восхищаясь игрой нашей сборной забивает мяч в свои ворота, а благодарные жители Копенгагена несут Станислава Черчесова в отель. А Ларс фон Триер подходит к Артему Дзюбе и говорит: „Умоляю, снимись у меня в Нимфоманке 3!“, — посмеялся телеведущий.
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В конце он заметил, что Россия проиграла не по своей вине, а по вине сборной Дании. Не только Ургант недоволен поражением России. Фишкяне тоже высказали своё недовольство, назвав российских футболистов дном.
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Противно все это. Наша сборная гомно, никто не спорит, но как все быстро переобулись.
Тренера нужно гнать. Подбирать состав из молодых и голодных до побед, косу герб на груди не просто значок. Пусть проиграют всем, но важно желание, опыт приходит со временем.