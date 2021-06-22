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Иван Ургант жёстко высмеял поражение России на чемпионате Европы по футболу

Иван Ургант жёстко высмеял поражение России на чемпионате Европы по футболу (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 10:56
Сообщество : Спорт
Метки: Чемпионат Европы   интересное   проигрыш   россия дания   ургант   фото   футбол   
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Российский телеведущий Иван Ургант в своём шоу основательно прошёлся по сборной России по футболу. Ургант заметил, что авторы шоу ничего не подготовили на случай поражения России: "Никогда такого не было, и вот опять".

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Метки: Чемпионат Европы   интересное   проигрыш   россия дания   ургант   фото   футбол   
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195
Мурчелло Час назад
Наши футболисты возвращаются.
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андрей 6 минут назад
Футбол мне безразличен,но уже порядком надоели жалкие потуги этого юмориста.
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1k
Fara Zolkin 11 минут назад
Интересно, а когда перед ЧМ эти шуты усы надежды носили, ничего. Или как все радовались победе над сборной Испании.
Противно все это. Наша сборная гомно, никто не спорит, но как все быстро переобулись.
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929
Vladimirs Orlovskis 43 минуты назад
Полагаю, все российские футболисты заслужили звание Заслуженного Мастера Спорта. Финнов-то обыграли. Ура!!!!
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195
Мурчелло Час назад
Футболистов я не оправдываю.А урганту лучше посмеяться над тем,что его дочку нигер трахает.
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195
Мурчелло Вадим Игнатьев Полчаса назад
Да кто их пе/ди/ков знает.Может у них каждого по любовнику.Тут уж поди знай,чья дочка.
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55
Alex Мурчелло 17 минут назад
а ты бы лучше узнал, кто твою
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587
sunr1se Час назад
Вся страна знала, чем это все кончится. Когда в футболе кумовство процветает, когда футболисты подбираются из тех, кто побогаче. Деньги надо вкладывать не в игроков, а в спортшколы. Мы давно уже не котируемся ни на уровне клубов, ни на уровне сборных. Просто в других странах играют в футбол, потому что любят его, а уж потом начинают зарабатывать, а у нас идут в футбол только потому, что деньги водятся.
Тренера нужно гнать. Подбирать состав из молодых и голодных до побед, косу герб на груди не просто значок. Пусть проиграют всем, но важно желание, опыт приходит со временем.
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