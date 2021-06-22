Иван Ургант жёстко высмеял поражение России на чемпионате Европы по футболу

В новом выпуске "Вечернего Урганта" телеведущий начал шоу с новости о проигрыше Росси на чемпионате Европы по футболу. По его словам, создатели шоу верили в победу отечественной сборной и ничего не подготовили к её проигрышу: «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг».

Ургант прочитал речь, которую подготовил на случай победы России:

«Ура! Надо же, молодцы! Никто не верил, а они взяли и сделали. Потрясающе! Отыграться со счета 0:7! Сборная Дании на последних секундах восхищаясь игрой нашей сборной забивает мяч в свои ворота, а благодарные жители Копенгагена несут Станислава Черчесова в отель. А Ларс фон Триер подходит к Артему Дзюбе и говорит: „Умоляю, снимись у меня в Нимфоманке 3!“, — посмеялся телеведущий.