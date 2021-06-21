FISHKINET
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4... Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым... На рабочем месте скучно не бывает! На рабочем месте скучно не бывает! Комментарии в разных группах к постам Комментарии в разных группах к постам Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и... 30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир 30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир Драка цыганок с неожиданным финалом Драка цыганок с неожиданным финалом Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в одном флаконе Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в... Когда не прочитал инструкцию Когда не прочитал инструкцию Первые роли в кино любимых советских актеров Первые роли в кино любимых советских актеров «Я беременная! Тебя петухом сделают!», — небольшое ДТП с участием автомобилистки из Петербурга «Я беременная! Тебя петухом сделают!», — небольшое ДТП с участием... Скорпион из Mortal Kombat в реальной жизни Скорпион из Mortal Kombat в реальной жизни Для чего на «Ижмаше» делали зеленые автоматы Калашникова Для чего на «Ижмаше» делали зеленые автоматы Калашникова Котята отправились вплавь по реке, чтобы догнать хозяйку на лодке Котята отправились вплавь по реке, чтобы догнать хозяйку на лодке В ГИБДД выписали семь штрафов водителю внедорожника с полуголыми девицами на крыше и в прицепе В ГИБДД выписали семь штрафов водителю внедорожника с полуголыми... ДТП с обгоняющим и поворачивающим в Крыму ДТП с обгоняющим и поворачивающим в Крыму Гифки Гифки Почему у дворников раньше были номера? Почему у дворников раньше были номера? Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Главная > Фото 
Парни, вы просто ДНО!!!

Парни, вы просто ДНО!!! (1 фото)

Автор:
21 июня 2021 23:32
Метки: евро2021   сборная России по футболу   футбол   
1146
1
Мысли, навеянные текущими событиями и не только....

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: евро2021   сборная России по футболу   футбол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
49
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
KOSTELLO Автор поста 2 часа назад
Да, к слову.
Пост я написал, при счете 2:1.
Но финальный счет удивил даже меня.
Гребаное позорище.......просто П.И.З.Д.ЕЦ, если честно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
174
Petrov 4 минуты назад
Зачем на Сафонова гнать? Пацан столько отбил, что претензии к нему и нет. Защита попкорн жрала и смотрела что будет дальше. Дзюба урод. Сказал: ну я же гол забил…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Lexx 6 минут назад
Опять порадовала сборная РФ по футболу. На этот раз она порадовала болельщиков Дании
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Альф 57 12 минут назад
Гнать в шею саламыча сначала, дрочера (вся команда якобы на него играла) .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
277
Argon13 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
niva_alex 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
729
Hard.NET Полчаса назад
В общем - одно сплошное расстройство (((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
729
Hard.NET Полчаса назад
Или даже "сборной рф", наверное - будет правильнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Артур Будкин Полчаса назад
как-то так...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
729
Hard.NET Полчаса назад
Даже не так: сколько человек из игроков Сборной РФ имеют Российское гражданство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
729
Hard.NET Полчаса назад
Внимание, вопрос: сколько русских игроков в Сборной РФ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex Полчаса назад
после поражения от Хорватов и просранных (5...0) ублей. не смотрю футбол
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Свои Пять Копеек 45 минут назад
1-4 передрочили .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pioner76 48 минут назад
За то у нас в литве американские жополизы порожению России радуется так, как будто литва выграла кубок, хотя сами в отборочных турнирах постоянно на дне групы валяемся. Недавно испнанские подростки - сборная литвы 4:0. У нас еще хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Добрый 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
pokevon 52 минуты назад
Ну на Сафонова зря наговариваете, по моему , только четвертый зевнул. А так только первый игровой гол, при остальных что делала защита непонятно, просто балет на льду. Особенно последний гол: четверо пробегают , а соперник не парясь останавливается , и спокойно, глядя на четверых ,которые мимо, бьет. Занавес))
Но итог, как говорил Джо в сериале Друзья: ваша игра обескураживает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−14
Чернов-Трубаров 53 минуты назад
Не ругайте сборную, где гЛАВНЫЙ тРЕНЕР НЕ ПОНИМАЕТ НИЧЕГО.
На чемпионате мира, по микрофону выполнял указания, но там и некоторые игры были решены на политическом уровне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−151
26121991 54 минуты назад
Откуда в принципе может быть командная игра у команды страны, которая всю свою историю отсеивала и растила прокладки под вождя, начальника...
Могут донести, позавидовать, в упор не видеть проблем у тех кто рядом, истошно орать когда самого прищемят, но не действовать командно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел 59 минут назад
Ну могут опять дро4ить по кальянным.
"Всё ребята хоре, отработали лавэ!"
Меня всегда умиляет реакция россиян и украинцев на поражения сборной России.
Для одних это всегда некое удивление (хотя с чего бы), а для других национальный триумф (хотя они и не причем)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Шурум-бурум Час назад
болеть за нашу сборную по футболу последние 30 лет, это все равно, что болеть за наш рубль - пара удачных дней, но один х@й пи@да
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мистер Фикс Час назад
В России нет футбола
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 20 комментариев
Показать ещё
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Потерявший сознание во время матча Кристиан Эриксен выписан из больницы Потерявший сознание во время матча Кристиан Эриксен выписан из больницы Шведские полицейские вышли патрулировать улицы Петербурга Шведские полицейские вышли патрулировать улицы Петербурга Украинские красавицы, без которых бы не получилось взять первые три очка на Евро-2020 Украинские красавицы, без которых бы не получилось взять первые три очка на Евро-2020 Стали известны потенциальные соперники России в 1/8 финала в случае попадания в плей-офф чемпионата Европы Стали известны потенциальные соперники России в 1/8 финала в случае попадания в плей-офф... Вратарь сборной Гаити пропустил один из самых нелепых автоголов в истории футбола Вратарь сборной Гаити пропустил один из самых нелепых автоголов в истории футбола
KOSTELLO

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15243



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ТОП-7 "адских" машин и костюмов советской фантастики: кто придумал это чудо
2
58
ТОП-7 "адских" машин и костюмов советской фантастики: кто придумал это чудо
В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку
0
55
В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку
﻿
Набирающие популярность
В США резко возросло число умерших после вакцинации от коронавируса
1
128
В США резко возросло число умерших после вакцинации от коронавируса
Фильм «Социальная дилемма»: Что может заставить медиакорпорации заговорить об этике?
0
2
Фильм «Социальная дилемма»: Что может заставить медиакорпорации заговорить об этике?
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#СССР#в мире#кино#факты#сша#коронавирус#девушки
#Юмор#люди#интересное#приколы#автомобили#фотографии#футбол#авто аварии#прикол#ретро
#интересно#подборка#картинки#автомир#дтп#аварии#Россия#прикольные#природа#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться