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Я давно забил на игру нашей сборной России по футболу, но в кой то веки решил взглянуть на наш матч с Данией.Вот сижу, любуюсь и что же я вижу.А вижу я, как команду шахматистов совершенно случайно одели в футбольную форму, дали мяч и заставили играть.Именно ЗАСТАВИЛИ, потому, что другого объяснения этих судорог я не нахожу.Я не профессиональный футболист или комментатор, я простой болельщик и вот мое мнение:У нашей сборной НЕТ командной игры, более того, нет даже никакого рисунка игры.Хаотично мечущиеся по полю игроки, периодически сталкиваются друг с другом, совершенно не понимая, что происходит.Пасы безадресно выстреливаются куда угодно только, только не туда, куда нужно.Мяч, попадая в игрока, отскакивает от него, как от стены, защитники, получив мяч, стремятся пнуть его побыстрее, как-будто это улей с пчелами-убийцами.При этом нападающие, которые совершенно случайно оказываются в штрафной площади соперника с мячом, превращаются в аутистов, которые смотрят только на мяч, как будто это центр его мироздания, не видя никого вокруг и не слыша ровным счетом нихрена.Про "виртуозную" игру вратаря умолчу.Справедливости ради отмечу, что старается один Марио Фернандес (во всяком случае мне так показалось).Остальные, это сборище не пойми кого, занимающиеся не пойми чем.Более того, я нигде и никогда не видел более бездарной и пустой игры, чем у нашей сборной.И это мнение сложилось у меня уже очень давно.Поэтому повторюсь - ПАРНИ ВЫ ПРОСТО ДНО, и мне стыдно за такую сборную, да и многим болельщикам тоже.Не стыдно, видимо только вам.У меня все.Всем хорошего футбола, но только не нашего....