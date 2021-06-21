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Комментарии в разных группах к постам

Комментарии в разных группах к постам (47 фото)

Автор:
21 июня 2021 15:24
Метки: Юмор   комментарии   приколы   
3252
47
Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.

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Метки: Юмор   комментарии   приколы   
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17k
Ego sum qui sum 3 часа назад
а на свадьбе чем угощали?

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28k
Ed Минуту назад
Екатерине Андреевой = я тоже не пылаю смотреть, как 60-летняя бабка с перекосившимся ртом и неудачной пластикой в штукатурке на палец рассказывает, как у нас все хорошо, а у остальных = полный ......ц .Уйти жадность не позволяет ? Или вера в незаменимость ?
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1k
Вадик Бондаренко Час назад
Комментарий к фото
Лысый из браззерс оказывает русский
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4k
fin4all 2 часа назад
31. кто еще прочитал комментарий гнусавым голосом?
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64k
Максим 3 часа назад
Комментарий к фото
после кровавого палача Сталина который покалечил 5 членов его семьи, я понял, что это за чмо Адасинский) Очередная элитка сраная.
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8k
Andrei 3 часа назад
Это вот настолько было похер, что Алфёрова и Селезнёва по два раза? Или автору реально красавиц не хватило?
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144
olegga 4 часа назад
Букву Г перевернули.
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