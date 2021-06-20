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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
20 июня 2021 22:27
Метки: история   ретро   фото   
441
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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8  комментариев
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5k
hhwost 2 часа назад
что-то мне оно напоминает...

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5k
Мистер Фикс Час назад
Браво, какие фото

Сюзи Кватро, Ж-М. Жарр...
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4k
livaneth 2 часа назад
Breguet так и летает до сих пор
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2k
Frank Borman 2 часа назад
25. Пассажирский самолет Breguet, выполняющий рейсы из Парижа в Марсель, выстроился на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ле Бурже в Париже. Апрель 1929 года

Это папа советского кукурузника.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Аргоннский лес какой-то не очень густой))
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