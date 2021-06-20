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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
5.
Женщину в США арестовывают из-за того, что она носит неподходящий купальник (слишком короткий) - США в 1920-е годы
6.
Зоомагазин на улице Saint Roch 14 с знаком «Качественные собаки» в январе 1929 года в Париже, Франция.
10.
Ford Super DeLuxe 11. 1947 года с откидным верхом ведет парад новых автомобилей Ford перед универмагом Штайнфлед на Стоун-авеню в Тусоне, штат Аризона.
14.
Мисс Эллен Уилкинсон, член парламента (1891-1947) и продавец мотоциклов Кэй Дон (1891-1981) обсуждают мотоциклы Matchless 1930 и 1902 годов на просмотре лондонской выставки мотоциклов в Олимпии 29 ноября 1929 года.
19.
Женщина расставляет головы для пантомимы в кладовой на лондонской фабрике, 11 ноября 1929 года. Головы будут использоваться в рождественских пантомимах.
22.
Одномоторный и одноместный гидросамолет Supermarine S.6 N247, спроектированный Р. Дж. Митчеллом во время воздушной гонки Schneider Trophy в Калшот-Спит на Саутгемптон-Уотер 7 сентября 1929 г. в Calshot Spit, Соединенное Королевство.
25.
Пассажирский самолет Breguet, выполняющий рейсы из Парижа в Марсель, выстроился на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ле Бурже в Париже. Апрель 1929 года
27.
Первая попытка полета с первым бесхвостым самолетом 23 октября 1929 года в Дюссельдорфе, Германия.
30.
Томас Эдисон (1847-1931, слева) улыбается, сидя в машине, и позирует со своим другом и коллегой промышленным магнатом Генри Фордом (1863-1947).
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