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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
20 июня 2021 22:16
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
514
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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7  комментариев
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19k
Dobrovit 6 часов назад
Николай 11-й и статуты в секвойи... Блин! ((
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1k
Андрей 9 минут назад
Комментарий к фото
хрена у неё бедра где...
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
А #7 не подпадает ли под запрет демонстрации нацистской символики?
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4k
Квизо 6 часов назад
Автор, у вас в каждом посте с историческими фотографиями, обязательно есть ляп! Вы проверяйте информацию.
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3k
RALEXXX 7 часов назад
Эпидемия оспы во Вроцлаве в июле 1963г?! Я там был примерно в это время, летом 1963г. Какого чёрта меня туда пустили?!
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14k
Corvus Corax 7 часов назад
№16. В Италии был фашизм, а вот нацизма не было. Салют не нацистский, а фашистский, т.н. "римское приветствие".
№18. Статуи, а статут - совсем другое. И статуи (как и статут) ограбить весьма сложно. Ограбить можно человека, дом, музей, храм...
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