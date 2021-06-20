FISHKINET
«Пупсики, открыто всё». Собчак похвасталась своим пребыванием в Турции (3 фото) «Пупсики, открыто всё». Собчак похвасталась своим пребыванием в... 15 увлекательных фотографий интересных вещей 15 увлекательных фотографий интересных вещей Удивительные кадры, которым случайно одарила нас реальность Удивительные кадры, которым случайно одарила нас реальность Британские пленники Первой Мировой: любительский лагерный театр Британские пленники Первой Мировой: любительский лагерный театр Ретро фотографии Ретро фотографии Обращение к админам и модераторам Обращение к админам и модераторам Преступление и "наказание" Преступление и "наказание" Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Раскрыт секрет идеального улова рыбаков Раскрыт секрет идеального улова рыбаков Компания грузин устроила дебош в самолете белорусских авиалиний Компания грузин устроила дебош в самолете белорусских авиалиний Редкие кадры со съемочных площадок знаменитых советских фильмов Редкие кадры со съемочных площадок знаменитых советских фильмов История появления динамической защиты танков в СССР История появления динамической защиты танков в СССР Суровые разборки рязанских программистов Суровые разборки рязанских программистов Голдендудль по имени Харли спас детеныша олененка из озера Голдендудль по имени Харли спас детеныша олененка из озера Знаменитые персонажи фильмов в самых необычных местах Знаменитые персонажи фильмов в самых необычных местах Кэрри Фишер получит звезду на голливудской Аллее славы Кэрри Фишер получит звезду на голливудской Аллее славы Вечерний марафон юмора Вечерний марафон юмора В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль
«Зачем вам иконка на панели машины?»

«Зачем вам иконка на панели машины?» (1 фото)

Автор:
20 июня 2021 08:50
Метки: история   люди.   факты   
524
1
Бывший дьякон о службе, вере и справедливости

Авторский пост

Еще крутые истории!
Метки: история   люди.   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Александр 2 часа назад
21 век товарищи. Нам бы планеты осваивать соседние а мы разводим мракобесие самое настоящее. Религия!!!! Религия!!!! Да еще такая, которая переписывается и трактуется по новому каждый день! То мы против геев, то за, то торговать в храмах нельзя. САМ Иисус это сказал, но если очень хочется, то можно. То бог товарищу Моисею запрещает молится на идолы, а мы берем - рисуем иконы и молимся на них? Странно да? А нет, скажут истинно туп..ой верующие - мол икона это не идол? Да лаааадно? А что же это такое? Чем деревяшка с вырезанным лицом какого нибудь языческого божка отличается от деревяшки с намалеваной рожей какого нибудь святоши? Или самого бога или матери его (самая модная)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
49k
alertol 52 минуты назад
- Богу важно ваше отношение и только, а не то, сколько свечек вы купите или куда приклеите наклейку.

Вот я атеист, но полностью поддерживаю эти слова. Хотите верить, вперёд и с песней, флаг вам в руки. Только богу насрать на ваши иконки, хотя возможно и на вас самих тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman 2 часа назад
"Зачем иконка на машинах?" - так можно договориться и до "Зачем иконка?"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Служить надо обществу, а не вымышленному идолу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов 14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов 20 занятных фактов для самых любознательных 20 занятных фактов для самых любознательных 45 любопытных фото нашего удивительного мира 45 любопытных фото нашего удивительного мира "Троицкий монстр": ее преступления до сих пор повергают в шок "Троицкий монстр": ее преступления до сих пор повергают в шок Как викинги исследовали моря с помощью "солнечного камня" Как викинги исследовали моря с помощью "солнечного камня" Девушки и радий: история живых мертвецов Девушки и радий: история живых мертвецов
★Lucifer★

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4024



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЗИЛ: осталась только легенда
2
103
ЗИЛ: осталась только легенда
Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера
1
67
Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера
﻿
Набирающие популярность
Покормила с "ветерком"
0
10
Покормила с "ветерком"
Снова космический мусор
0
16
Снова космический мусор
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#фотографии#СССР#подборка#кино#факты#птицы#шоу бизнес#подборки фото#собака
#Юмор#история#картинки#Россия#приколы#аварии#сша#подборки#война#Украина
#интересно#животные#люди#интересное#сатира#дтп#фотоприколы#прикольные#прикол#Россия .

На что жалуетесь?

Вернуться