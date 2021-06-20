«Зачем вам иконка на панели машины?»

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— Я был обычным прихожанином. Однажды ко мне подошел настоятель и предложил рукоположиться и принять сан. Я согласился и чуть позже поступил в духовную семинарию. Учеба в ней мало чем отличалась от светского вуза — только ходишь в подряснике. Проживание и питание предоставляется. Но условия скромные. В комнате нас жило 18 человек.Всякие особенности учебы — тоже светские. Например, взятки. Мы скидывались группой перед каждым экзаменом на благодарность «за ваши нервы». В конце обучения дают диплом, но это не документ гособразца. Если будешь уходить из системы церкви, никому этот диплом не нужен. Да и знания специфические.Когда выпускник приходит в храм, настоятель назначает послушание. Это какая-то умственная или физическая работа. Все добровольно!Дьякон приходит рано: литургия, бывает, начинается в пять-шесть утра. Надо все проверить, достать из сейфа богослужебные сосуды, чтобы все было готово к приходу священника. После службы нужно все помыть и протереть.Также до обеда я вел уроки в детской воскресной школе. А уже потом свободен до вечернего богослужения. Это время на обед и примерно один час. Нормы рабочего времени, как на заводе, нет. И можно обойтись без послушаний, тогда больше свободного времени. Можно пойти потаксовать, например. Потому что деньги — самый больной вопрос.С зарплатой все сложно. Церковь не госпредприятие, поэтому доход складывается из пожертвований. Сумма, которая получилась, делится на зарплату, продукты, «коммуналку». Плюс есть налог в епархию — это годовая сумма. У меня зарплата составляла 18 тыс. российских рублей, из них 12 тыс. уходило на аренду жилья.У священника зарплата была такой же номинально. Но, кроме нее, у него есть так называемые «требы» (ребенка покрестить, машину освятить…).Оставшееся идет на нужды храма, но иногда, все это знают, идет на нужды настоятеля (машины, квартиры…).Задача священника — совершать богослужения и произносить проповеди. Но сейчас все сводится к тому, что священник с амвона говорит: сегодня такой-то день, такой-то праздник. Он не говорит о текущих проблемах. В идеале должно быть что-то такое: сейчас у нас ответственный период, коронавирус, носите перчатки, маски, берегите друг друга и так далее. А что мы видим? Ни перчаток, ни масок, ни слов. Только есть интерес в максимальном количестве паствы.Мне кажется, что человек, желающий стать священником, должен прийти откуда-то с опытом. Какой опыт может передать молодой человек, который окончил только школу и семинарию? Он ничего не видел и сам ничего не знает, кроме церковной среды. Какой совет он может дать? «Идите и не грешите»? Спасибо.Есть разные люди. Разные страсти между священниками распространены не меньше, чем в светском обществе. Только там они называются «зависимости». Я перестал видеть разницу между атеистом и человеком, который напоказ крестится каждые две минуты. Зачем иконка на машинах? Помолиться в пути? Хорошо. А если «потому что все так делают»? Или «С нами бог» — зачем? Богу важно ваше отношение и только, а не то, сколько свечек вы купите или куда приклеите наклейку.Я сейчас работаю на светской работе и в храм хожу реже, но потребность помолиться не пропала. Уволился из-за внутренних противоречий. Должен был людям говорить «Не грешите», а они смотрят на тебя и спрашивают: «А почему ваше руководство тогда поступает так?» Однажды подошла бабушка и спросила: «Почему записка стоила 20 рублей, а теперь 100? Бумага стала дороже?»В итоге я долго искал работу (с моим рабочим опытом иначе быть не могло), но твердо решил, что место для подвига есть всегда и в любом месте.